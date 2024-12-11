Приватність поштових відправлень під загрозою: в Раді зареєстрували новий законопроєкт

Законодавча ініціатива передбачає надання поліції дозволу відкривати будь-які поштові відправлення навіть без відома одержувача чи відправника.

Група народних депутатів України фракції "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується надати правоохоронним органам право відкривати та вилучати будь-які відправлення громадян у поштових відділеннях. При цьому можуть не тільки не інформувати одержувача про втручання, а й заборонити співробітникам поштового оператора розголошувати інформацію про такі дії.

Відповідний законопроєкт №12294 був зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, щоб привести окремі його положення у відповідність з законом "Про поштовий зв’язок". Зокрема у ст. 258 КПКУ, що регулює втручання у приватне спілкування, пропонують розширити і конкретизувати поняття "кореспонденції", яку правоохоронці можуть арештовувати, оглядати чи конфісковувати на об’єктах поштового зв’язку.

Тобто законопроєкт передбачає надання поліції доступу до:

листів;

поштових карток;

дрібних пакетів;

мішків "М";

адресних поштових розсилок;

відправлень для сліпих;

посилок;

відправлень EMS та інших матеріальних носіїв передавання інформації.

Втім у законопроєкті зазначені умови, за яких співробітники поштових операторів зобов'язані надавати поліції доступ до листів та посилок. Без відома одержувача відкривати посилки зможуть лише на підставі судового рішення, яке ухвалюватиметься у виняткових випадках. Підставою для такого рішення суду можуть бути вагомі підозри, що у відправленні можуть бути предмети, речовини, документи або інформація, важлива для досудового розслідування кримінальної справи.

Якщо такі підозри підтвердиться, правоохоронці зможуть конфіскувати відправлення, зняти копії, взяти зразки для експертизи чи замінити на безпечні аналоги. В разі необхідності простежити подальший шлях відправлення, на нього можуть нанести спеціальне маркування або обладнати технічними засобами стеження.

В разі, коли відправлення не містить важливої для слідства інформації, його вручать одержувачу після складання відповідного протоколу.

Також законопроєкт зобов'язує працівників поштових відділень забезпечувати необхідні умови для проведення огляду відправлень, а також забороняє розголошувати інформацію про слідчі дії.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних. "За" проголосувало 232 депутати.

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