Приватний пенсійний фонд і не лише: Маркус розповів про власні бізнеси та куди зник на 1,5 року

Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, який раніше заявив, що його хотіли вбити, розповів, що інвестував у бригаду 6 млн грн. Загалом це кошти, які йому вдалося заробити з декількох бізнесів та з продажу власної книжки.

Про це військовий розповів в інтерв'ю для проєкту "Бомбардир".

"У мене декілька бізнесів, які, слава Богу, дозволяють мені нормально жити, навіть під час повномасштабної війни, бо ці бізнеси не прив'язані до землі, до якоїсь фізичної власності. Це все бізнеси, які існують на паперах", - зазначив Маркус.

Він додав, що є співвласником приватного пенсійного фонду.

"Із такого, що зараз можна сказати, я є співзасновником приватного пенсійного фонду. Проєкти, які пов'язані з культурою. У мене інвестиції, певні долі в трьох різних проєктах. Деякі з них вже приносять прибуток. Один із них буквально вчора зустрічалися, от-от вийшли в нуль. Але майже все пов'язане з культурою і з тим, що має вплинути на виховання людей. Виховання людей, освіченість людей, створення нормального, якісного фундаменту для української ідентичності. Зокрема приватний пенсійний фонд", - розповів військовий.

Валерій Маркус / Фото: youtube.com/@RomanBebekh

Також він відмовився говорити про місце служби, де провів останні півтора року, після того як залишив 47 бригаду.

"Там в цій роботі нема нічого, що потребувало б якоїсь публічності. А в мене відсутня внутрішня інтенція ділитися особистим на публіку взагалі. Особливо, що стосується сім'ї, роботи, яка не є публічною", - наголосив Валерій Маркус.

Нагадаємо, раніше Маркус заявив, що командир 47-ї бригади саботував отримання західної зброї. Ім'я командира військовий не назвав, але з контексту зрозуміло, що йдеться не про Івана Шаламагу.

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