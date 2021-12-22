Привела до дитсадка з синцями: у Маріуполі мати кулаками "виховувала" 4-річного сина

Привела до дитсадка з синцями: у Маріуполі мати кулаками "виховувала" 4-річного сина

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття дитини.

У Маріуполі 25-річну жінку підозрюють у побитті 4-річного сина. Про синці на тілі хлопчика до поліції повідомили у дитсадку, куди жінка його привела.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Донецькій області.

Вчора, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що до дитячого садочку у Кальміуському районі Маріуполя мати привела маленького сина з численними синцями на обличчі. На місце події виїхали правоохоронці та спеціалісти соцслужб.

За словами очевидців, 25-річна жінка побила свого сина у "виховних" цілях.

"Працівники соціальних служб помістили дитину до лікарні на час з’ясування обставин, поліція розпочала кримінальне провадження. Поліцейські внесли даний факт до ЄРДР за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини, за яких дитина отримала ушкодження", - повідомили у поліції.

Правоохоронці вкотре звернулися до громадян з проханням повідомляти про факти насильства та знущання з дітей їхніми батьками.

Нагадаємо, що під Запоріжжям жінка так святкувала день народження подруги, що забула про дитину.

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