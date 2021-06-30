"Привели до тями і "щасливо" відправили додому": у Запоріжжі після лікарні зник пацієнт з травмою голови

"Привели до тями і "щасливо" відправили додому": у Запоріжжі після лікарні зник пацієнт з травмою голови

Чоловік вийшов із лікарні і просто зник.

У Запоріжжі рідні розшукують 60-річного чоловіка. Він потрапив до лікарні з травмою голови та втратою пам'яті, там його привели до тями і випроводили "додому".

Про це в соцмережі розповіла дружина зниклого Ольга.

"У неділю, 27 червня, чоловік потрапив в 9 лікарню з травмою голови та втратою пам'яті, о 17:00 його привели до тями і "щасливо" відправили додому, після цього його ніхто не бачив. Документів при собі він не мав", - розповіла Ольга.

За словами жінки, рідні зниклого чоловіка звернулися до поліції. У пресслужбі поліції Запорізької області інформацію про зникнення і розшук місцевого жителя підтвердили.

"Встановлюється місцеперебування Окроашвілі Артура Євгенійовича, 1961 року народження, який 27 червня 2021 року залишив територію 9-ї міської клінічної лікарні та пішов у невідомому напрямку. Наразі місце його перебування невідоме. Має особливі прикмети: великий шрам від плеча до зап'ястя на лівій руці, татуювання на правому плечі у виді двох букв "С".Був одягнений у сорочку з коротким рукавом світло-блакитного кольору, темні спортивні штани, босоніжки світло-коричневого кольору", - розповіла речниця поліції Вікторія Тлустова.

В разі отримання інформації, правоохоронці просять повідомити за номером тел. 0990036682 або 102.

Нагадаємо, що Марганці медики лікарні відмовилися надавати допомогу дівчині. Вони її навіть не оглянули і випроводили з лікарні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання