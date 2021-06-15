Хотіла заспокоїти: в Тернопільській області 13-річна дівчинка через сварку батьків намагалась вчинити самогубство

Дитина хотіла припинити сварку та привернути до себе увагу батьків.

В одному із сіл Чортківського району Тернопільської області в понеділок, 14 червня, 13-річна дівчина намагалась вчинити самогубство.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

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Інцидент стався під час сварки батьків дівчинки, коли батько потерпілої кричав на її матір та погрожував їй фізичною розправою. Дитина намагалася заспокоїти його, але на її прохання ніхто не зважав. Аби привернути до себе увагу та заспокоїти батьків, школярка взяла кухонний ніж та порізала зап’ястя руки.

У поліції повідомили, що родина, в якій виховується дівчинка є благополучною.

Нагадаємо, в Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу.

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