"Привезли тіло з найменшими ознаками життя": у Дніпрі поставили на ноги пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним

Закордонні медики сказали, що 31-річного чоловіка вилікувати неможливо.
У Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова вилікували пацієнта, якого за кордоном вважали невиліковним. У 31-річного чоловіка, хворого на коронавірус, стався інсульт.
Про це розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.
За його словами, до Мечникова швидкою із-за кордону доправили 31-річного жителя Запорізької області. Чоловік перебував на заробітках, захворів на коронавірус, і в нього стався інсульт.
"Знепритомнів за кордоном, був на заробітках. Все, що вдалося там зробити – комп'ютерний томограф, на якому поставили діагноз: інсульт, ковідна пневмонія – і відправили до сирого барака. Дружині Дар'ї сказали – вилікувати неможливо. Віталія за тисячі кілометрів везли до Мечникова "швидкою". Тіло, з найменшими ознаками життя, було доставлено до реанімації лікарні", - розповів Риженко.
У пацієнта діагностували аспергільоз (захворювання органів дихання тварин і людей, яке спричинює пліснявий гриб Aspergillus niger з роду аспергіл - Ред.) з ураженням головного мозку та пневмонію.
"Після обстеження - множинні осередки в головному мозку, діагноз став явним та страшним.
Летальність за цих проблем від 90-99%, плюс коронавірус. Другий місяць лікування.
Сьогодні став на ноги", - написав Риженко.
Він додав, що подія припала на день народження завідувачки 1-ої реанімації лікарні Мечникова Валентини Лісничої, яка опікувалася надскладним пацієнтом Віталієм.
Нагадаємо, що у Дніпрі медикам вдалося врятувати вагітну, яка хвора на рак та коронавірус. Також вдалося вибороти життя і для немовляти.
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