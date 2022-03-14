"Привид Києва": росіяни здають ЗСУ координати кадирівських ватажків, пунктів та офіцерів

Російські військові "зливають" інформацію про своїх колег, а пілоти їхніх підбитих літаків гинуть через неправильно складені парашути.

Один з пілотів васильківського аеродрому, які знищили щонайменше два десятки ворожих літальних апаратів, через що і виникла легенда про "Привида Києва", розповів, що росіяни здають координати кадирівських ватажків, пунктів та офіцерів.

На його погляд, першу фазу війни Росія програла, адже нею командували "паркетні" генерали, розповідає він в інтерв'ю "Цензор.Нет". Утім вже зараз, за його словами, з РФ почали присилати до України тих військових, які справді вміють воювати, але їхні дані вже здають українським військовим.

"Аби припинити війну, нам потрібно перебити найбільш підготовлених", - каже він.

Розвідник Роман, який співпрацює з українською авіацією, каже, що дані про ворога здають самі ж російські військові.

"Ці дані нам передають ті, хто співчуває Україні, хто намагається нам допомогти хоча б в такий спосіб. На пресконференції полонені російськи льотчики розповідали, що знають про випадки, коли при катапультуванні з підбитого літака у них не розкривалися парашути. Через це вони і розбиваються, замість того, аби рятуватися. Вивчаючи місця падіння ворожих пілотів, ми неодноразово пересвідчувалися, що вони загинули саме через це", - розповідає він.

Утім остаточної причини, чому російські військові вчиняють так - немає.

"У нас є дві версії, чому це стається. Перша – наказ фахівцям інженерно-технічного складу армії противника, щоб підбиті не потрапляли в полон до нас. А друга – можливо, це роблять спеціально, співчуваючи нам. Така внутрішня диверсія. Вони самі допомагають знищувати нападників на Україну", - підсумував він.

Нагадаємо, росіяни "злили" розвідці дані про командирів "кадирівців", які воюють в Україні, одного з них ліквідовано. Також раніше ми повідомляли, що українські військові зазначають, що несправність російських рятувальних систем, ймовірно, у неспрацьовуванні крісла-катапульти або неправильному укладенні парашуту.