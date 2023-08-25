"Привіт, 90-ті!": в окупованому Маріуполі постійно відбуваються перестрілки та "бандитські розбірки"

З окупацією росіянами у місто прийшло беззаконня.

У Маріуполі регулярно відбуваються сутички між росіянами. Жителі міста почуваються у небезпеці.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада

У Маріуполі регулярно відбувається стрілянина між росіянами

Жителі втратили спокій

Так, мешканці будинків по вулиці Левицького повідомили, що ввечері близько 80 людей зі зброєю в руках влаштували "розбірки" біля пам’ятника "Жертвам фашизму".

"Стрілянина, лайка та крики, які були чутні навіть біля приморського РАГСу. Увечері у сквері гуляють матусі з дітьми, пенсіонери та й просто мешканці довколишніх будинків. Ну, був спокійний район, на тобі, припливли, – обурюються маріупольці.

У міськраді констатують, що на окупованій території ворог регулярно порушує усі правила безпеки та не поважає права місцевих. Кількість конфліктів між різними підрозділами військових з використанням вогнепальної зброї лише зростає. Серед іншого, загарбники влаштовують порушують дорожні правила руху.

Раніше стало відомо, що в Маріупольському районі фіксують збільшення російських окупантів. Налічується плюс п’ять тисяч військових РФ.

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