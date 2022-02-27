Привіт Білорусі: українські хакери "поклали" урядові сайти країни та пропагандистські ЗМІ

Зараз основні сайті країни-сусіда, яка вв'язалася у війну на боці окупантів, не працюють.

В Білорусі українські кіберволонтери влаштували масовану атаку на сайти основних державних установ та ЗМІ.

Про це повідомляють у Держспецзв'язку.

"Україна має тотальний спротив на всіх рівнях і фронтах. Перемога буде беззаперечною! Слава Україні. UPD. Це діяльність українських кіберволонтерів", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: