Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Привіт Білорусі: українські хакери "поклали" урядові сайти країни та пропагандистські ЗМІ

Привіт Білорусі: українські хакери "поклали" урядові сайти країни та пропагандистські ЗМІ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Привіт Білорусі: українські хакери "поклали" урядові сайти країни та пропагандистські ЗМІ

Зараз основні сайті країни-сусіда, яка вв'язалася у війну на боці окупантів, не працюють.

В Білорусі українські кіберволонтери влаштували масовану атаку на сайти основних державних установ та ЗМІ.

Про це повідомляють у Держспецзв'язку.

"Україна має тотальний спротив на всіх рівнях і фронтах. Перемога буде беззаперечною! Слава Україні. UPD. Це діяльність українських кіберволонтерів", -  йдеться в повідомленні.

©

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація