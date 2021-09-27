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"Привіт фурам": у Харкові екоактивісти передали далекобійникам соромітне вітання у пляшках

"Привіт фурам": у Харкові екоактивісти передали далекобійникам соромітне вітання у пляшках

Далекобійники буквально закидали пляшками ліс поблизу Харкова.

У Харківській області екоактивісти заходилися наводити лад у лісі. Під час прибирання вони знайшли чимало пластикових пляшок "із сюрпризом", через що передали велике вітання далекобійникам.

Пр це повідомляють у телеграм-каналі "Харьков Life".

Небайдужі містяни вирішили провести екологічну акцію з прибирання сміття  у лісі у Харкоівській області. Там поруч з побутовим сміттям було чимало пластикових пляшок.

Активісти зібрали усі зібрані пляшки з мочею і виставили вздовж дороги з написом "привіт фурам", щоб далекобійники, які проїздять повз, могли побачити "результат своїх поїздок" на власні очі.

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"Екоактивісти прибираючи ліс на вулиці Вторчерметівська виявили купу пляшок з сечею. Виявилося, що далекобійники щоб не напружуватися, мочаться в пляшку і викидають в ліс", - йдеться в повідомленні.

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Користувачі Мережі назвали поведінку водіїв фур ганебною і безкультурною:

  • Який жах!
  • До чого ми "доїхали". Цим людям на авто важко доїхати до будь-якого сміттєвого контейнера і викинути туди свої "відходи виробництва".
  • Біотуалети на трасах не завадили б...
  • А викручуватися в кабіні і робити це перехоплюючи кермо не стрьомно цікаво?

Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Не вагаючись, вона віддала його власнику, натомість отримала нагороду - 100 грн. 

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