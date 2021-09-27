"Привіт фурам": у Харкові екоактивісти передали далекобійникам соромітне вітання у пляшках

Далекобійники буквально закидали пляшками ліс поблизу Харкова.
У Харківській області екоактивісти заходилися наводити лад у лісі. Під час прибирання вони знайшли чимало пластикових пляшок "із сюрпризом", через що передали велике вітання далекобійникам.
Пр це повідомляють у телеграм-каналі "Харьков Life".
Небайдужі містяни вирішили провести екологічну акцію з прибирання сміття у лісі у Харкоівській області. Там поруч з побутовим сміттям було чимало пластикових пляшок.
Активісти зібрали усі зібрані пляшки з мочею і виставили вздовж дороги з написом "привіт фурам", щоб далекобійники, які проїздять повз, могли побачити "результат своїх поїздок" на власні очі.
"Екоактивісти прибираючи ліс на вулиці Вторчерметівська виявили купу пляшок з сечею. Виявилося, що далекобійники щоб не напружуватися, мочаться в пляшку і викидають в ліс", - йдеться в повідомленні.
Користувачі Мережі назвали поведінку водіїв фур ганебною і безкультурною:
- Який жах!
- До чого ми "доїхали". Цим людям на авто важко доїхати до будь-якого сміттєвого контейнера і викинути туди свої "відходи виробництва".
- Біотуалети на трасах не завадили б...
- А викручуватися в кабіні і робити це перехоплюючи кермо не стрьомно цікаво?
Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Не вагаючись, вона віддала його власнику, натомість отримала нагороду - 100 грн.