Привіт окупантам від "хаймарсів" у Сватовому: ЗСУ поцілили у гуртожиток з російськими вояками (відео 18+)

На Луганщині ЗСУ поцілили у місце дислокації окупантів - є загиблі та поранені.

На Луганщині у сватовому ніч видалася неспокійною для окупантів. До них прилетів "вибуховий привіт" від ЗСУ.

Про це повідомляє телеграм-канал "ЗСУ. Війна з окупантами".

Зазначається, що вибухи зафіксовані у місті Сватове. Там ЗСУ поцілили у будівлю, де розташовувалися російські загарбники.

На кадрах, які зафільмував очевидець, видно, що будівля зруйнована, а з-під завалів дістають вбитих та поранених.

Про кількість втрат поки не повідомляється.

В окремих телеграм-каналах повідомляють, що "прилетіло" в гуртожиток бійців ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що минулої доби на Луганщині аналогічна подія сталася у Кадіївці. Там ЗСУ "хімарснули" готель, в якому перебували "вагнерівці".

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