Привіт окупантам від "хаймарсів" у Сватовому: ЗСУ поцілили у гуртожиток з російськими вояками (відео 18+)

На Луганщині ЗСУ поцілили у місце дислокації окупантів - є загиблі та поранені.
На Луганщині у сватовому ніч видалася неспокійною для окупантів. До них прилетів "вибуховий привіт" від ЗСУ.
Про це повідомляє телеграм-канал "ЗСУ. Війна з окупантами".
Зазначається, що вибухи зафіксовані у місті Сватове. Там ЗСУ поцілили у будівлю, де розташовувалися російські загарбники.
На кадрах, які зафільмував очевидець, видно, що будівля зруйнована, а з-під завалів дістають вбитих та поранених.
Про кількість втрат поки не повідомляється.
В окремих телеграм-каналах повідомляють, що "прилетіло" в гуртожиток бійців ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, що минулої доби на Луганщині аналогічна подія сталася у Кадіївці. Там ЗСУ "хімарснули" готель, в якому перебували "вагнерівці".
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