"Привіт, СРСР": у Маріуполі окупанти запровадили для вчительок "пекельний дрес-код"

Школи Маріуполя від 1 вересня повертаються "назад у СРСР".

У Маріуполі окупанти заборонили вчителькам, які перейшли на бік ворога і будуть вчити дітей у школах за російською програмою, використовувати на роботі косметику та фарбувати волосся.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

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"У маріупольських школах з першого вересня запроваджено пекельний дрес-код. Для вчителів-жінок заборонено фарбувати волосся, використовувати косметику (будь-яку), одяг похмурого сірого кольору класичного типу. Зачіска коротка, але не "йожик". Для довгого волосся - кінський хвіст, або гуля", – пише Андрющенко.

Чоловікам-вчителям звеліли бути чисто поголеними, без бороди, обов'язково у класичному костюмі з краваткою.

"Привіт, СРСР. Ми так сумували за тобою (насправді - ні). Якщо чесно, це так тригерить і примушує згадувати... нескінченно довгі тижні покарань за порушення дрес-коду учнем… Але то були 1980-ті. Тепер, 21 сторіччя, але Маріуполь хтось відштовхнув назад в середньовіччя", – підсумував радник мера Маріуполя.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в окупованому Маріуполі фактично зʼявився ринок рабів.

Також повідомлялося, що в Маріуполі окупанти скинули дівчину з дев'ятого поверху, внаслідок чого вона втратила ногу.

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