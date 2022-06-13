"Привітали з днем росії": ударна авіація ЗСУ здійснила авіанальоти на ворожі позиції, а ППО утилізувала Су-34 окупантів

"Привітали з днем росії": ударна авіація ЗСУ здійснила авіанальоти на ворожі позиції, а ППО утилізувала Су-34 окупантів

Українські Повітряні сили понищили позиції ворога, завдавши авіаударів.

Також українські захисники збили ворожий літак на Харківщині.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

Вчора 12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю."Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із “днем росії”. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам інформація уточнюється", - повідомляють у командуванні Повітряних сил.

Також вчора, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА “Орлан-10”. А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.

"Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зберігається загроза завдання ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря. В акваторї моря армія країни-агресорки тримає 36 крилатих ракет типу "Калібр". Загроза ракетних атак з боку окупантів висока.

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