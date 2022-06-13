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"Привітали з днем росії": ударна авіація ЗСУ здійснила авіанальоти на ворожі позиції, а ППО утилізувала Су-34 окупантів

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"Привітали з днем росії": ударна авіація ЗСУ здійснила авіанальоти на ворожі позиції, а ППО утилізувала Су-34 окупантів

Фото: Associated Press

Українські Повітряні сили понищили позиції ворога, завдавши авіаударів.

Також українські захисники збили ворожий літак на Харківщині.

Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

Вчора 12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю."Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із “днем росії”. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам інформація уточнюється", - повідомляють у командуванні Повітряних сил.

Також вчора, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА “Орлан-10”. А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.

"Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зберігається загроза завдання ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря. В акваторї моря армія країни-агресорки тримає 36 крилатих ракет типу "Калібр". Загроза ракетних атак з боку окупантів висока.

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