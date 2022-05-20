Привітання з Днем банківського працівника 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

20 травня - День банкіра в Україні. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих, які пов'язані з цією професією. А гарні слова в День банкіра та привітання в картинках ви можете знайти в матеріалі ТСН.ua.

День банкіра: привітання

З Днем банківських працівників

Сердечно вітаю,

Щастя, любові і земних благ

Від усієї душі бажаю!

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З Днем банківського працівника! Бажаю успішних трудових буднів і процвітання, численних заможних клієнтів, обійти всіх конкурентів! А також міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного добробуту, мирного неба, любові і теплоти у стосунках!

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Вітаю з Днем банкіра,

Хай буде в житті твоєму все:

Сім’я, машина, будинок, квартира,

І вгору кар’єра нехай іде!

Нехай завжди тобі фінанси

Розкішно допомагають жити,

Доля подарує сотні шансів,

Щоб всі мрії здійснити!

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Вітаю з Днем банкіра! Бажаю всім професіоналам – легкої і цікавої праці, завжди позитивних результатів в улюбленій сфері діяльності і прекрасного настрою! Будьте кращими, досягайте максимуму й завжди домагайтеся бажаного!

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Вітаю в цей день

Банківських працівників.

Нехай в душі цвіте бузок

І зелень в гаманці.

У вашій справі не простій –

Мудрості, терпіння,

У будь-якому починанні –

Удачі і везіння!

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Вітаю всіх банкірів України з професійним святом. Бажаю фінансового благополуччя і стабільної економічної ситуації. Нехай робота приносить задоволення, в дружному колективі завжди буде товариський мікроклімат, а начальство гідно оцінює вашу роботу.

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Банківські будні зовсім не прості,

Тут працюють люди золоті.

У банківське свято ми вас вітаємо!

Щастя, здоров’я, удачі бажаємо!

Нехай вам банкрутство не наносить візит,

І нехай росте ваш депозит!

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Вітаю з Днем банківського працівника! Від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.

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З Днем банківських працівників

Сердечно я вітаю,

Щастя, любові і земних благ

Від усієї душі бажаю!

Успішною людиною бути,

Багатства та удачі,

Нехай здійсняться твої мрії,

Всі одразу – не інакше!

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Вітаємо з Днем банкіра! Благополуччя Вам, терпіння при роботі з клієнтами та загальної поваги! Бажаємо завжди мати фінансовий достаток і не втрачати своє внутрішнє багатство!

З Днем банкіра: картинки українською мовою

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua

День банкіра: привітання / Фото: ТСН.ua