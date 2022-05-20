Привітання з Днем банківського працівника 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

20 травня - День банкіра в Україні. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих, які пов'язані з цією професією. А гарні слова в День банкіра та привітання в картинках ви можете знайти в матеріалі ТСН.ua.
День банкіра: привітання
З Днем банківських працівників
Сердечно вітаю,
Щастя, любові і земних благ
Від усієї душі бажаю!
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З Днем банківського працівника! Бажаю успішних трудових буднів і процвітання, численних заможних клієнтів, обійти всіх конкурентів! А також міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного добробуту, мирного неба, любові і теплоти у стосунках!
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Вітаю з Днем банкіра,
Хай буде в житті твоєму все:
Сім’я, машина, будинок, квартира,
І вгору кар’єра нехай іде!
Нехай завжди тобі фінанси
Розкішно допомагають жити,
Доля подарує сотні шансів,
Щоб всі мрії здійснити!
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Вітаю з Днем банкіра! Бажаю всім професіоналам – легкої і цікавої праці, завжди позитивних результатів в улюбленій сфері діяльності і прекрасного настрою! Будьте кращими, досягайте максимуму й завжди домагайтеся бажаного!
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Вітаю в цей день
Банківських працівників.
Нехай в душі цвіте бузок
І зелень в гаманці.
У вашій справі не простій –
Мудрості, терпіння,
У будь-якому починанні –
Удачі і везіння!
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Вітаю всіх банкірів України з професійним святом. Бажаю фінансового благополуччя і стабільної економічної ситуації. Нехай робота приносить задоволення, в дружному колективі завжди буде товариський мікроклімат, а начальство гідно оцінює вашу роботу.
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Банківські будні зовсім не прості,
Тут працюють люди золоті.
У банківське свято ми вас вітаємо!
Щастя, здоров’я, удачі бажаємо!
Нехай вам банкрутство не наносить візит,
І нехай росте ваш депозит!
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Вітаю з Днем банківського працівника! Від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.
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З Днем банківських працівників
Сердечно я вітаю,
Щастя, любові і земних благ
Від усієї душі бажаю!
Успішною людиною бути,
Багатства та удачі,
Нехай здійсняться твої мрії,
Всі одразу – не інакше!
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Вітаємо з Днем банкіра! Благополуччя Вам, терпіння при роботі з клієнтами та загальної поваги! Бажаємо завжди мати фінансовий достаток і не втрачати своє внутрішнє багатство!