Привітання з Днем батька 2022: прикольні картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

19 червня - день батька, який святкують в Україні та світі. Це тепле сімейне свято, яке варто провести в сімейному колі. ТСН.ua підібрав для вас привітання з днем батька: прикольні картинки українською, вірші та інше.

Привітання з Днем батька в прозі

З днем батька від сина

Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене усього того, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, доброту і всепрощення. Я тебе дуже люблю і дякую небо, що воно вибрало саме тебе!

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Дорогий тато, вітаю тебе з днем ​​батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.

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Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Завдяки твоїм порадам мені завжди вдавалося не потрапляти в халепу, та й вибиратися зі складних ситуацій було набагато легше. Спасибі тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних обставинах. Удачі тобі!

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З днем батька від дружини

Вітаю з Днем батька і хочу побажати тобі завжди залишатися героєм для свого чада і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі! Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові!

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З днем батька від дочки

Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої та завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожну мить!

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Татуся дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за моє хороше виховання та атмосферу любові, в якій я виховувалася все своє життя. Бути твоєю дочкою – справжнє щастя! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, серйозних цілей, як можна більше радісних миттєвостей і найміцнішого здоров'я, яке буде з тобою все життя. Виконай всі свої честолюбні плани. А головне – будь задоволений собою!

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Милий тато, в це чудове свято – День батька – і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радости серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти – мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!

День батька: привітання у віршах

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Нехай буде у вас все в порядку,

Добра вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

Веселощів низку, здоров’я міцного

Від щирого серця бажаємо усього.

Хай надійних людей вам життя посилає,

А в серці довіку добро не згасає.

Хай радість всміхається в вашому домі,

І ліку не буде щасливим рокам,

Іще раз здоров’я, удачі в усьому

Ми зичимо щиро, ріднесенький, вам!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Тут не важливий диплом

І квиточок з зарплатою:

Всім дано стати батьком,

Але не кожному – татом!

Тож усім тим з батьків,

Хто дітьми гордий і славний,

Даруємо море віршів,

Поздоровлень цунамі!

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Короткі смс-привітання з днем батька

Тато, вітаю тебе з твоїм днем! Так хочу, щоб твої старання завжди винагороджувалися по заслугах. Будь здоровим, задоволеним і радісним!

***

Найчудовішого тата вітаю з Днем батька, будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним!

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Всіх батьків вітаю з їх днем ​​і бажаю відчути на собі всі принади батьківства, на шиї ніжні рученята, на щоці дитячі поцілунки. А в серці ніжні слова!

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Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий!

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Хочу привітати з Днем батька і побажати справжньою батьківської любові та уваги до своїх дітей. Нехай у ваших родинах завжди тепла атмосфера, взаєморозуміння і добробут!

Привітання з днем батька - прикольні

Тато, зі святом тебе! Ти подарував мені життя, допоміг стати тим, хто я є зараз. Я шалено радію, що саме тебе вибрав Бог для цієї місії. Я хочу, щоб ти завжди був поруч, посміхався і випромінював ту ж енергію, яка поглинає своїм позитивом.

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Всіх батьків вітаємо з їх "професійним" святом! Найтурботливіші, терплячі та люблячі, живіть довго і щасливо, будьте бадьорі та повні сил, залишаючись вірною підтримкою та опорою для своїх улюблених дітей. Нехай у вас все ладиться!

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День батька – не надто популярне свято, але пропускати його я не хочу, тому що це ще один привід розповісти про те, як я тебе люблю, мій татко. Нехай всі говорять, що ми не ладнаємо, але ти ж знаєш, що звання "татова доня", виправдано мною на всі 100%. Так нехай же здоров'я тебе не підводить, удача слідує за тобою по п'ятах, а вдома не згасає любов.

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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди, скільки б років тобі не було і в якому віці не було б твоє чадо, залишатися міцним, сміливим, справедливим, чесним, веселим, проникливим, добрим батьком, якого люблять, цінують, поважають і розуміють з півслова!

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Вітаю з Днем батька і від душі бажаю для своєї дитини бути справжнім героєм, з кожним днем наповнювати життя чада веселими жартами, кумедними історіями, цікавими захопленнями та спільними прогулянками. Бажаю, щоб батько був справжньою гордістю для свого дитя і навпаки!

День батька: картинки українською мовою

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua

Привітання з днем батька / Фото: ТСН.ua