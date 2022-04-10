Привітання з Днем братів і сестер 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

10 квітня - День братів та сестер. Це чудова сімейна подія, яка, хоч і досить молода, проте допомагає зміцнити родинні зв'язки та створити теплу атмосферу в сім'ї. ТСН.ua пропонує вам красиві привітання з Днем братів та сестер, картинки українською мовою.
Поволі День братів та сестер (National Siblings Day) набуває популярності у всьому світі. Цього дня брати та сестри вітають один одного, дарують подарунки, влаштовують сімейні обіди.
З'явилася ця подія 1995 року в США. Історія свята сумна: мешканка Нью-Йорка Клаудія Еварт в ранньому віці втратила своїх брата і сестру. Вже в зрілому віці жінка зрозуміла, наскільки важливу роль відіграють сестри та брати в житті кожної людини. А тому вирішила подати ідею події для вшанування їхньої пам'яті. Дату 10 квітня обрали не випадково: саме цього дня народилася сестра Клаудії - Лізетт.
Привітання з Днем братів та сестер у прозі
З днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом гратися і битися, просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.
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Хочу привітати з таким незвичайним святом – День братів і сестер! І побажаю, щоб наші брати і сестри були справжніми, а не формальними, близькими й рідними людьми!
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З Днем братів і сестер! Бажаю міцного зв'язку з рідною людиною, щирої підтримки та розуміння рідної душі! Нехай "рідна кров" завжди буде твоєю опорою, джерелом твого гарного настрою. Бажаю здоров'я, успіхів і щастя тобі та твоїй дорогій людині, яка зветься сестричкою (братом).
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Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.
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Немає нічого міцнішого за родинні зв’язки. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з нею можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров’я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.
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Вітаю з Днем брата і сестри! Бажаю всім добра, здоров’я і душевного тепла. Бажаю вам ділити долю навпіл і не пізнати в стосунках обман! Нехай частіше зводять вас сімейні обставини, і без будь-якої причини. Підкоряйте разом вершини успіху!
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Вітаю з Днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом грати і битися, просити поради і відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирої любові, і нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!
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Вітаємо від душі з прекрасним святом, Днем братів і сестер! Сестри та брати – це не просто наші рідні люди, це наша опора і підтримка у важку хвилину, наші самі вірні й віддані друзі, наш зв'язок зі світом дитинства і рідною домівкою. Частіше зустрічайтеся з рідними, бережіть один одного, будьте здорові та щасливі.
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З днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом гратися і битися, просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.
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Вітаю з прекрасним святом Днем братів і сестер. Хочу побажати щастя і любові, теплих сімейних відносин, толерантності та взаєморозуміння. Бережіть один одного!
З Днем братів та сестер: вірші
Як добре, що у мене є ти –
Рідна кров, надійна опора,
І кожен день молю я всіх святих,
Щоб між нами не траплялися сварки.
І в цей день долі дякую
За те, що ти живеш на світі цьому.
Я рідко кажу, але я люблю,
Люблю тебе, твої закиди й поради!
***
Якщо є сестра або брат,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече рідне,
Що підтримає в щастя, у горі.
Є, кому секрет довірити,
Чиї завжди відкриті двері,
Бережи, цінуй з пелюшок
Своїх братів і сестричок!
***
Без братиків і сестричок
Життя було б дуже нудним,
Лише вони з самих пелюшок
Поруч з нами нерозлучно.
І підтримають, і допоможуть,
Їхня турбота безмежна,
Будьте ви збережені Богом,
Наші брати і сестрички!
***
У день сестер і братів
Міцних усім обіймів,
Теплих стосунків,
Радісних митей.
Жити без сварок намагайтеся,
Найчастіше обіймайтеся,
Допомогу пропонуйте
І не зраджуйте.
***
З днем братів і сестер
Сердечно вітаю,
Зберігати у вуздечці узи
Особливі бажаю.
Рідніше немає по крові,
Ніж брат або сестра.
Бажаю розуміння,
Терпіння і добра.
***
Братику, вітаю щиро
І міцно обіймаю!
Добра тобі, кохання, миру
І радості бажаю.
Добро, що ти даруєш людям,
Хай вернеться тобі стократ,
Завжди удача поруч буде,
Знай, ти – найкращий брат!
***
Зі святом, люба сестричко!
Нехай в душі твоїй завжди цвіте весна.
Життя твоє хай, мов фіалка, квітне.
Хай люди зустрічаються привітні.
Здорова будь, красива і жадана,
Мов справжня леді й прекрасна панна.
Нехай всміхаються завжди твої уста,
І проживеш ти, рідна, аж до ста!
***
Життєвої тобі удачі,
Щоб ти лише хороше бачив,
І тільки добрі звістки чув
Й про мене не забув!
Зі святом тебе, брате!
***
Дорога моя сестричко,
Привітання шлю тобі,
Щоб всміхнулось твоє личко,
Й місця не було журбі!
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!
***
У кого є брати, сестри,
Вітаю від душі!
Нехай лунають сьогодні тости –
До рідних з любов’ю поспішимо!
Бажаєм вам і світла, і тепла,
Добра і радості, і щастя,
Щоб життя безхмарно текло,
Були стосунки як у казці!
З Днем братів і сестер: смс-привітання
З днем сестер і братів тебе
Я хочу сьогодні привітати.
І хай щастя, любов і радість
Будуть у твоєму житті правити!
***
З днем брата і сестри,
Нехай міцні будуть узи,
Їх в серці збережи –
Світлішим стане життя!
З днем брата і сестри!
***
Братів і сестер цінуйте,
Адже вони – ваш цінний скарб!
Їм любов свою даруйте,
Яка дорожча від усіх винагород!
***
У кого є сестри і брати,
Вітаю від душі!
***
День братів і сестер сьогодні,
З чим тебе сердечно вітаю,
Берегти ту нитку, що між нами,
Завжди-завжди я бажаю.