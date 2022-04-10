Привітання з Днем братів і сестер 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

Привітання з Днем братів і сестер 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

10 квітня - День братів та сестер. Це чудова сімейна подія, яка, хоч і досить молода, проте допомагає зміцнити родинні зв'язки та створити теплу атмосферу в сім'ї. ТСН.ua пропонує вам красиві привітання з Днем братів та сестер, картинки українською мовою.

Поволі День братів та сестер (National Siblings Day) набуває популярності у всьому світі. Цього дня брати та сестри вітають один одного, дарують подарунки, влаштовують сімейні обіди.

З'явилася ця подія 1995 року в США. Історія свята сумна: мешканка Нью-Йорка Клаудія Еварт в ранньому віці втратила своїх брата і сестру. Вже в зрілому віці жінка зрозуміла, наскільки важливу роль відіграють сестри та брати в житті кожної людини. А тому вирішила подати ідею події для вшанування їхньої пам'яті. Дату 10 квітня обрали не випадково: саме цього дня народилася сестра Клаудії - Лізетт.

Привітання з Днем братів та сестер у прозі

З Днем братів та сестер в прозі / pixabay.com

З днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом гратися і битися, просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.

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Хочу привітати з таким незвичайним святом – День братів і сестер! І побажаю, щоб наші брати і сестри були справжніми, а не формальними, близькими й рідними людьми!

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З Днем братів і сестер! Бажаю міцного зв'язку з рідною людиною, щирої підтримки та розуміння рідної душі! Нехай "рідна кров" завжди буде твоєю опорою, джерелом твого гарного настрою. Бажаю здоров'я, успіхів і щастя тобі та твоїй дорогій людині, яка зветься сестричкою (братом).

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Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.

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Немає нічого міцнішого за родинні зв’язки. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з нею можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров’я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.

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Вітаю з Днем брата і сестри! Бажаю всім добра, здоров’я і душевного тепла. Бажаю вам ділити долю навпіл і не пізнати в стосунках обман! Нехай частіше зводять вас сімейні обставини, і без будь-якої причини. Підкоряйте разом вершини успіху!

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Вітаю з Днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом грати і битися, просити поради і відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирої любові, і нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!

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Вітаємо від душі з прекрасним святом, Днем братів і сестер! Сестри та брати – це не просто наші рідні люди, це наша опора і підтримка у важку хвилину, наші самі вірні й віддані друзі, наш зв'язок зі світом дитинства і рідною домівкою. Частіше зустрічайтеся з рідними, бережіть один одного, будьте здорові та щасливі.

***

З днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом гратися і битися, просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.

***

Вітаю з прекрасним святом Днем братів і сестер. Хочу побажати щастя і любові, теплих сімейних відносин, толерантності та взаєморозуміння. Бережіть один одного!

З Днем братів та сестер: вірші

З Днем братів та сестер: вірші

Як добре, що у мене є ти –

Рідна кров, надійна опора,

І кожен день молю я всіх святих,

Щоб між нами не траплялися сварки.

І в цей день долі дякую

За те, що ти живеш на світі цьому.

Я рідко кажу, але я люблю,

Люблю тебе, твої закиди й поради!

***

Якщо є сестра або брат,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече рідне,

Що підтримає в щастя, у горі.

Є, кому секрет довірити,

Чиї завжди відкриті двері,

Бережи, цінуй з пелюшок

Своїх братів і сестричок!

***

Без братиків і сестричок

Життя було б дуже нудним,

Лише вони з самих пелюшок

Поруч з нами нерозлучно.

І підтримають, і допоможуть,

Їхня турбота безмежна,

Будьте ви збережені Богом,

Наші брати і сестрички!

***

У день сестер і братів

Міцних усім обіймів,

Теплих стосунків,

Радісних митей.

Жити без сварок намагайтеся,

Найчастіше обіймайтеся,

Допомогу пропонуйте

І не зраджуйте.

***

З днем братів і сестер

Сердечно вітаю,

Зберігати у вуздечці узи

Особливі бажаю.

Рідніше немає по крові,

Ніж брат або сестра.

Бажаю розуміння,

Терпіння і добра.

***

Братику, вітаю щиро

І міцно обіймаю!

Добра тобі, кохання, миру

І радості бажаю.

Добро, що ти даруєш людям,

Хай вернеться тобі стократ,

Завжди удача поруч буде,

Знай, ти – найкращий брат!

***

Зі святом, люба сестричко!

Нехай в душі твоїй завжди цвіте весна.

Життя твоє хай, мов фіалка, квітне.

Хай люди зустрічаються привітні.

Здорова будь, красива і жадана,

Мов справжня леді й прекрасна панна.

Нехай всміхаються завжди твої уста,

І проживеш ти, рідна, аж до ста!

***

Життєвої тобі удачі,

Щоб ти лише хороше бачив,

І тільки добрі звістки чув

Й про мене не забув!

Зі святом тебе, брате!

***

Дорога моя сестричко,

Привітання шлю тобі,

Щоб всміхнулось твоє личко,

Й місця не було журбі!

Будь завжди така ж вродлива,

Мила, сонячна й кмітлива,

Горя й смутку ти не знай,

З радістю життя приймай!

***

У кого є брати, сестри,

Вітаю від душі!

Нехай лунають сьогодні тости –

До рідних з любов’ю поспішимо!

Бажаєм вам і світла, і тепла,

Добра і радості, і щастя,

Щоб життя безхмарно текло,

Були стосунки як у казці!

З Днем братів і сестер: смс-привітання

З днем сестер і братів тебе

Я хочу сьогодні привітати.

І хай щастя, любов і радість

Будуть у твоєму житті правити!

***

З днем брата і сестри,

Нехай міцні будуть узи,

Їх в серці збережи –

Світлішим стане життя!

З днем брата і сестри!

***

Братів і сестер цінуйте,

Адже вони – ваш цінний скарб!

Їм любов свою даруйте,

Яка дорожча від усіх винагород!

***

У кого є сестри і брати,

Вітаю від душі!

***

День братів і сестер сьогодні,

З чим тебе сердечно вітаю,

Берегти ту нитку, що між нами,

Завжди-завжди я бажаю.

З днем братів і сестер: картинки українською

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер

Привітання з Днем братів і сестер