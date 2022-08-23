Привітання з Днем Державного Прапора України 2022: картинки українською, проза, вірші

23 серпня - День Державного Прапора України. Це важливе свято для усіх українців. Сьогодні, як ніколи, важливо подарувати своїм знайомим та близьким теплі привітання з Днем Державного Прапора України. ТСН.ua підготував для вас картинки українською мовою та вітання в прозі і віршах.

Завтра, 24 серпня, українці будуть святкувати 31-у річницю незалежності України. А сьогодні ще одне важливе свято - День Державного Прапора України.

Офіційно це свято було запроваджене наказом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Документ був доповнений наступним президентом Віктором Ющенко, який заснував традицію піднімати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят.

Вітання з Днем Державного Прапора України: вірші та проза

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

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Від щирого серця вітаю Вас із визначним святом - Днем Державного Прапору України! Український народ зробив свій історичний вибір – бути Україні незалежною і суверенною державою! Сьогодні наша країна, весь український народ проходить через тяжке випробування: окупацію ворогом, який хоче забрати найголовніше - нашу волю та свободу. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканість територій, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нами шляху – це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє.

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Сьогодні ми вшановуємо один із головних національних символів України – Державний Прапор, що є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях коли звучить Державний Гімн і майорить Державний Прапор. Шануймо те, що нас об’єднує! З Днем Державного Прапора, Україно!

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Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного Прапора України!

З Днем Державного Прапора України: картинки

Картинки з Днем Державного Прапора України / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем Державного Прапора України / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем Державного Прапора України / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем Державного Прапора України / Фото: ТСН.ua