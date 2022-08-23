Привітання з Днем Державного Прапора України 2022: картинки українською, проза, вірші

23 серпня - День Державного Прапора України. Це важливе свято для усіх українців. Сьогодні, як ніколи, важливо подарувати своїм знайомим та близьким теплі привітання з Днем Державного Прапора України. ТСН.ua підготував для вас картинки українською мовою та вітання в прозі і віршах.
Завтра, 24 серпня, українці будуть святкувати 31-у річницю незалежності України. А сьогодні ще одне важливе свято - День Державного Прапора України.
Офіційно це свято було запроваджене наказом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Документ був доповнений наступним президентом Віктором Ющенко, який заснував традицію піднімати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят.
Вітання з Днем Державного Прапора України: вірші та проза
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
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Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
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Від щирого серця вітаю Вас із визначним святом - Днем Державного Прапору України! Український народ зробив свій історичний вибір – бути Україні незалежною і суверенною державою! Сьогодні наша країна, весь український народ проходить через тяжке випробування: окупацію ворогом, який хоче забрати найголовніше - нашу волю та свободу. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканість територій, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нами шляху – це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє.
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Сьогодні ми вшановуємо один із головних національних символів України – Державний Прапор, що є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях коли звучить Державний Гімн і майорить Державний Прапор. Шануймо те, що нас об’єднує! З Днем Державного Прапора, Україно!
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Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас. З Днем Державного Прапора України!