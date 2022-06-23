Привітання з Днем державної служби в Україні 2022: картинки українською

23 червня - День державної служби в Україні. Не забудьте привітати рідних, друзів та знайомих, які пов'язані з цим професійним святом. ТСН.ua підібрав для вас привітання на День державної служби та картинки українською мовою.
Державні службовці - це не лише народні депутати. Це також працівники судів, органів місцевого самоврядування, державних установ, поліції.
День державної служби в Україні: привітання
Держслужбовців вітаємо щиро,
Зичимо щастя, добра Вам і миру,
Зичимо долі прихильної дуже,
Зичимо друзів Вам не байдужих,
Зарплати, кар'єри швидкого росту,
Щоб все в житті було легко і просто,
Вдачу у всьому завжди щоб мали,
А горя і бід щоб ніколи не знали.
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З Днем держпрацівника! Бажаю вам успіхів у вашій такій потрібній, але нелегкій праці. Нехай ваші підопічні цінують ваші зусилля і відповідають на добро добром. Бадьорості вам, здоров’я, достатку та удачі!
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З професійним святом вас вітаю,
Наснаги, терпіння та вдачі бажаю.
Хай державна служба буде легкою,
Життя наповнене радістю та весною.
Щоб плани реалізувались,
А цілі робочі — досягалися.
Прибутки щоразу зростали,
Підвищення вас чекали.
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Вітаю з Днем державного службовця України. Бажаю ніколи не здавати впевнених позицій, бажаю завжди нести свою службу успішно і гордо! Нехай з такими людьми, як ти держава стає міцніше. Нехай у тебе завжди мається сила та мудрість для праці, а також натхнення та кохання для життя!
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Служити віддано і чесно —
Це справа, звісно, непроста.
Хто за державні інтереси —
Зі святом вас, ура! Ура!
Нехай у паперовій справі
Буде поменше тяганини.
Нехай робота йде яскраво,
Хороших буднів без рутини!