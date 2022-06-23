Привітання з Днем державної служби в Україні 2022: картинки українською

23 червня - День державної служби в Україні. Не забудьте привітати рідних, друзів та знайомих, які пов'язані з цим професійним святом. ТСН.ua підібрав для вас привітання на День державної служби та картинки українською мовою.

Державні службовці - це не лише народні депутати. Це також працівники судів, органів місцевого самоврядування, державних установ, поліції.

День державної служби в Україні: привітання

Держслужбовців вітаємо щиро,

Зичимо щастя, добра Вам і миру,

Зичимо долі прихильної дуже,

Зичимо друзів Вам не байдужих,

Зарплати, кар'єри швидкого росту,

Щоб все в житті було легко і просто,

Вдачу у всьому завжди щоб мали,

А горя і бід щоб ніколи не знали.

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З Днем держпрацівника! Бажаю вам успіхів у вашій такій потрібній, але нелегкій праці. Нехай ваші підопічні цінують ваші зусилля і відповідають на добро добром. Бадьорості вам, здоров’я, достатку та удачі!

***

З професійним святом вас вітаю,

Наснаги, терпіння та вдачі бажаю.

Хай державна служба буде легкою,

Життя наповнене радістю та весною.

Щоб плани реалізувались,

А цілі робочі — досягалися.

Прибутки щоразу зростали,

Підвищення вас чекали.

***

Вітаю з Днем державного службовця України. Бажаю ніколи не здавати впевнених позицій, бажаю завжди нести свою службу успішно і гордо! Нехай з такими людьми, як ти держава стає міцніше. Нехай у тебе завжди мається сила та мудрість для праці, а також натхнення та кохання для життя!

***

Служити віддано і чесно —

Це справа, звісно, непроста.

Хто за державні інтереси —

Зі святом вас, ура! Ура!

Нехай у паперовій справі

Буде поменше тяганини.

Нехай робота йде яскраво,

Хороших буднів без рутини!

День державної служби: картинки українською мовою

День державної служби: картинки / Фото: ТСН.ua

День державної служби: картинки / Фото: ТСН.ua

День державної служби: картинки / Фото: ТСН.ua

День державної служби: картинки / Фото: ТСН.ua