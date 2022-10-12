Привітання з Днем економіста 2022: картинки українською, проза і вірші

12 жовтня - Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Не забудье привітати своїх рідних, друзів та знайомих з їхнім професійним святом. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем економіста.

День економіста 2022: вітання в прозі та віршах

Сьогодні день твій, економісте!

Баланс завжди хай буде чистий

І премія у величині зарплати,

Щоб гаманці були багаті,

Щоб розрахунки були точні,

А щастя твоє - остаточне!

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Бажаю найбільш достовірних звітів, детальної аналітики і тільки точних прогнозів! Нехай робота приносить радість, прибуток збільшується в рази, в справах буде порядок, в душі — спокій і умиротворення!

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Сьогодні день економіста,

Умільців рахувати день.

Хай погляд радістю іскриться.

Не буде прикрощів, проблем.

Економістам зичим щастя,

Любові, вдачі, доброти,

Ніколи вам не помиляться

І успіх вирахувати!

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Нехай завдяки людям цієї професії в житті буде все в порядку з економікою, буде на що балувати себе, на що дарувати подарунки і робити людям добро, а найголовніше, радувати близьких людей, щоб бачити їх посмішки.

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У житті без економіста

Можна стати і песимістом.

Знає тільки він секрети

Економії й бюджету!

З цифрами давно на ти,

Й звіти точні всі твої.

Щоб прогнози всі збувалися,

Будні не були нудні!

З Днем економіста!

З Днем економіста: картинки українською мовою

З Днем економіста: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем економіста: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем економіста: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем економіста: картинки / Фото: ТСН.ua