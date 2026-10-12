Привітання з Днем економіста 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Днем економіста 2026 року: картинки українською, проза і вірші
12 жовтня — Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Не забудье привітати своїх рідних, друзів та знайомих з їхнім професійним святом.
Щороку в Україні відзначають День економіста — професійне свято людей, від знань, розрахунків і рішень яких значною мірою залежить ефективна робота підприємств, установ та економіки країни загалом. Це гарна нагода подякувати фахівцям за професіоналізм, відповідальність і вміння знаходити правильні рішення навіть у непростих умовах.
День економіста 2026: вітання в прозі та віршах
Економістам України
Бажаєм миру і добра,
Щоб для професійних звершень
Завжди наснага в вас була.
Щоб всі прогнози справдилися,
Прибуток впевнено зростав,
Щоб кожен задум удавався,
А успіх поруч крокував.
Нехай добробут буде в домі,
Любов зігріє повсякчас,
Здоров’я, радості і щастя!
З професійним святом вас!
Вітаю з Днем економіста України! Бажаю точних розрахунків, правильних рішень, професійного зростання та гідної винагороди за вашу працю. Нехай у житті завжди буде баланс між роботою і відпочинком, а доходи впевнено перевищують витрати!
Хай цифри слухняно у звіти стають,
Доходи невпинно щодня хай ростуть,
Бюджети збігаються, плани здійсняться,
А мрії великі реальністю стануть!
Бажаєм достатку, удачі, добра,
Щоб світлою завжди дорога була.
Натхнення, здоров’я, щасливого віку —
Вітаємо щиро сьогодні економіків!
Щиро вітаю з професійним святом — Днем економіста! Нехай аналітичний розум допомагає знаходити вихід із найскладніших ситуацій, робота приносить задоволення, а кожен новий проєкт відкриває перспективи для розвитку. Бажаю достатку, стабільності, миру та добробуту!
З Днем економіста щиро вітаю,
Успіхів, радості, щастя бажаю!
Хай точними будуть завжди розрахунки,
А доля дарує приємні дарунки.
Нехай процвітають робота і дім,
Добробут і мир оселяються в нім.
Здоров’я міцного, наснаги, тепла,
Щоб кожна хвилина щасливою була!