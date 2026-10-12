Привітання з Днем економіста 2022: картинки українською, проза і вірші

Привітання з днем економіста / © Pexels

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Щороку в Україні відзначають День економіста — професійне свято людей, від знань, розрахунків і рішень яких значною мірою залежить ефективна робота підприємств, установ та економіки країни загалом. Це гарна нагода подякувати фахівцям за професіоналізм, відповідальність і вміння знаходити правильні рішення навіть у непростих умовах.

День економіста 2026: вітання в прозі та віршах

Економістам України

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Бажаєм миру і добра,

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Щоб для професійних звершень

Завжди наснага в вас була.

Щоб всі прогнози справдилися,

Прибуток впевнено зростав,

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Щоб кожен задум удавався,

А успіх поруч крокував.

Нехай добробут буде в домі,

Любов зігріє повсякчас,

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Здоров’я, радості і щастя!

З професійним святом вас!

З Днем економіста: картинки / © ТСН.ua

Вітаю з Днем економіста України! Бажаю точних розрахунків, правильних рішень, професійного зростання та гідної винагороди за вашу працю. Нехай у житті завжди буде баланс між роботою і відпочинком, а доходи впевнено перевищують витрати!

З Днем економіста: картинки / © ТСН.ua

Хай цифри слухняно у звіти стають,

Доходи невпинно щодня хай ростуть,

Бюджети збігаються, плани здійсняться,

А мрії великі реальністю стануть!

Бажаєм достатку, удачі, добра,

Щоб світлою завжди дорога була.

Натхнення, здоров’я, щасливого віку —

Вітаємо щиро сьогодні економіків!

З Днем економіста: картинки / © ТСН.ua

Щиро вітаю з професійним святом — Днем економіста! Нехай аналітичний розум допомагає знаходити вихід із найскладніших ситуацій, робота приносить задоволення, а кожен новий проєкт відкриває перспективи для розвитку. Бажаю достатку, стабільності, миру та добробуту!

З Днем економіста: картинки / © ТСН.ua

З Днем економіста щиро вітаю,

Успіхів, радості, щастя бажаю!

Хай точними будуть завжди розрахунки,

А доля дарує приємні дарунки.

Нехай процвітають робота і дім,

Добробут і мир оселяються в нім.

Здоров’я міцного, наснаги, тепла,

Щоб кожна хвилина щасливою була!

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