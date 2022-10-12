Привітання з Днем економіста 2022: картинки українською, проза і вірші

12 жовтня - Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Не забудье привітати своїх рідних, друзів та знайомих з їхнім професійним святом. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем економіста.
День економіста 2022: вітання в прозі та віршах
Сьогодні день твій, економісте!
Баланс завжди хай буде чистий
І премія у величині зарплати,
Щоб гаманці були багаті,
Щоб розрахунки були точні,
А щастя твоє - остаточне!
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Бажаю найбільш достовірних звітів, детальної аналітики і тільки точних прогнозів! Нехай робота приносить радість, прибуток збільшується в рази, в справах буде порядок, в душі — спокій і умиротворення!
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Сьогодні день економіста,
Умільців рахувати день.
Хай погляд радістю іскриться.
Не буде прикрощів, проблем.
Економістам зичим щастя,
Любові, вдачі, доброти,
Ніколи вам не помиляться
І успіх вирахувати!
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Нехай завдяки людям цієї професії в житті буде все в порядку з економікою, буде на що балувати себе, на що дарувати подарунки і робити людям добро, а найголовніше, радувати близьких людей, щоб бачити їх посмішки.
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У житті без економіста
Можна стати і песимістом.
Знає тільки він секрети
Економії й бюджету!
З цифрами давно на ти,
Й звіти точні всі твої.
Щоб прогнози всі збувалися,
Будні не були нудні!
З Днем економіста!