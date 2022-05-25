Привітання з Днем філолога 2022 року: картинки українською, проза, вірші

В Україні та низці інших країн 25 травня щороку - День філолога. Подія стосується всіх фахівців для кого філологія - покликання та професія, а саме літературознаців, викладачів, коректорів і просто тих, хто цінує літературу. ТСН.ua підібрав вітання з Днем філолога і картинки українською.
Привітання з Днем філолога в прозі
Археологам вдалося повністю розшифрувати напис на скрижалі Заповіту. Виявилося, що заповідь була всього одна: "Не" з дієсловами пишеться окремо. Наприклад: не вбий, не вкради, не чини перелюбу тощо". Отже, спочатку було слово. Вітаю мовознавців зі святом!
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З днем філолога! Хай ваші пера ніколи не всихають, хай вам легко нагоджуються влучні слова, а ваші тексти хай завжди лунають, як пісня!
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Бажаю Вам успіхів і здоров'я, радості та щастя! Ваша робота і Ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для всього нашого суспільного життя! З Днем філолога!
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Філолог, вітаю з професійним святом. Нехай тобі зустрічається поменше помилок, а близькі радують милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!
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Філологія - давня і мудра наука. Ви, її служителі, допомагаєте словами жити не статично, бути не просто набором букв, але чарівним шифром за яким приховані тисячі значень... з Днем філолога! Нехай множаться ваші професійні знання і особисте щастя!
З Днем філолога: вірші
Бажаю миру і успіху,
В роботі - радісних турбот.
Бо ти - філолог. А в цій справі
Жити неможливо без клопот.
Хай буде все легко і просто,
Удача царює в ділах,
Жити - мінімум до дев'яноста,
Творити – з усмішкою на вустах!
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День філолога сьогодні.
Що ж мені вам побажати?
Щоб настрій завжди був святковий,
Не хворіти і не страждати!
Помилок ніколи не робити,
Слів розширений запас,
Мову завжди бажаю любити,
І подорожувати не раз!
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Слів прекрасних ви майстри,
Культурна підмога,
Нехай легкою буде
Філологам дорога!
Ми вітаємо з вашим днем,
Шлем палкий вам привіт!
Салюти в вашу честь хай лунають
Гучно на весь світ!
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Скільки слів на цьому світі!
Усі так складно зрозуміти.
Але філолог нам відповість,
Він може пояснити.
Побажаєм, рік за роком
Розширювати лексикон,
І щоб виросли доходи,
Щомісяця – мільйон!
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З днем філологів привітаємо,
Побажання залишаємо:
Будьте допитливі,
Уважні та ввічливі.
Бережіть завжди ви
Честь рідної мови.