Привітання з Днем філолога 2022 року: картинки українською, проза, вірші

В Україні та низці інших країн 25 травня щороку - День філолога. Подія стосується всіх фахівців для кого філологія - покликання та професія, а саме літературознаців, викладачів, коректорів і просто тих, хто цінує літературу. ТСН.ua підібрав вітання з Днем філолога і картинки українською.

Привітання з Днем філолога в прозі

Археологам вдалося повністю розшифрувати напис на скрижалі Заповіту. Виявилося, що заповідь була всього одна: "Не" з дієсловами пишеться окремо. Наприклад: не вбий, не вкради, не чини перелюбу тощо". Отже, спочатку було слово. Вітаю мовознавців зі святом!

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З днем філолога! Хай ваші пера ніколи не всихають, хай вам легко нагоджуються влучні слова, а ваші тексти хай завжди лунають, як пісня!

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Бажаю Вам успіхів і здоров'я, радості та щастя! Ваша робота і Ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для всього нашого суспільного життя! З Днем філолога!

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Філолог, вітаю з професійним святом. Нехай тобі зустрічається поменше помилок, а близькі радують милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!

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Філологія - давня і мудра наука. Ви, її служителі, допомагаєте словами жити не статично, бути не просто набором букв, але чарівним шифром за яким приховані тисячі значень... з Днем філолога! Нехай множаться ваші професійні знання і особисте щастя!

З Днем філолога: вірші

З Днем філолога: вірші / Фото: Pexels

Бажаю миру і успіху,

В роботі - радісних турбот.

Бо ти - філолог. А в цій справі

Жити неможливо без клопот.

Хай буде все легко і просто,

Удача царює в ділах,

Жити - мінімум до дев'яноста,

Творити – з усмішкою на вустах!

***

День філолога сьогодні.

Що ж мені вам побажати?

Щоб настрій завжди був святковий,

Не хворіти і не страждати!

Помилок ніколи не робити,

Слів розширений запас,

Мову завжди бажаю любити,

І подорожувати не раз!

***

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Шлем палкий вам привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

***

Скільки слів на цьому світі!

Усі так складно зрозуміти.

Але філолог нам відповість,

Він може пояснити.

Побажаєм, рік за роком

Розширювати лексикон,

І щоб виросли доходи,

Щомісяця – мільйон!

***

З днем філологів привітаємо,

Побажання залишаємо:

Будьте допитливі,

Уважні та ввічливі.

Бережіть завжди ви

Честь рідної мови.

З Днем філолога: картинки українською мовою

З Днем філолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем філолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем філолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Днем філолога: картинки українською / Фото: ТСН.ua