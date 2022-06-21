Привітання з Днем літнього сонцестояння 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

День літнього сонцестояння: привітання і картинки / Фото: pixabay.com

Надсилайте яскраві та гарні привітання на день літнього сонцестояння. ТСН.ua підібрав для вас життєрадісну добірку.

День літнього сонцестояння: привітання в прозі

Вітаю із Днем літнього сонцестояння. Бажаю прекрасного літа, чудових днів, мирного неба та гармонії почуттів.

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Вітаю з найдовшим днем! Нехай таким же довгим, нескінченним та світлим буде щастя! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!

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У День літнього сонцестояння спрямуйте свої думки у позитивне русло, докладіть усіх сил на формулювання мрії і загадайте заповітне бажання. А моє бажання – нехай виповниться ваше!

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У День літнього сонцестояння не забудьте направити свої думки в позитивне русло. Нехай вас супроводжує успіх, а всі бажання збуваються. Радості вам і великих звершень.

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Вітаємо вас з Днем літнього сонцестояння. Гармонії вам, гарного жаркого літа і прекрасних днів. Нехай у вас все виходить.

З днем літнього сонцестояння: вірші для привітання

День літнього сонцестояння 2022: привітання у віршах / Фото: Pexels

Серед усіх яскравих літніх днів

Один особливий є деньок,

Коли один з одним нарівні

День розділяє добу з ніччю.

***

Тим, хто ніч не поважає,

Цей день – наймиліший,

Разом з ним і ми бажаємо

Зробити свято з нього.

Всіх привітаємо, нехай раптово,

Нехай ніхто не очікував,

Нині день сонцестояння

Літнього настав!

***

В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя щоб цікавим було!

***

Дивись, як швидко час летить!

Хай Сонце радісно зігріє!

Лови, мій друже, світлу мить,

Повір скоріше в свою мрію!

***

Засяє сонце високо,

Сонцестояння вже прийшло.

Земля його теплом зігріта,

Сьогодні день маківки літа!

День літнього сонцестояння: картинки українською мовою

День літнього сонцестояння: картинки / Фото: ТСН.ua

День літнього сонцестояння: картинки / Фото: ТСН.ua

День літнього сонцестояння: картинки / Фото: ТСН.ua

День літнього сонцестояння: картинки / Фото: ТСН.ua