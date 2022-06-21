Привітання з Днем літнього сонцестояння 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Надсилайте яскраві та гарні привітання на день літнього сонцестояння. ТСН.ua підібрав для вас життєрадісну добірку.
День літнього сонцестояння: привітання в прозі
Вітаю із Днем літнього сонцестояння. Бажаю прекрасного літа, чудових днів, мирного неба та гармонії почуттів.
***
Вітаю з найдовшим днем! Нехай таким же довгим, нескінченним та світлим буде щастя! Нехай запанує мир і сонячне світло ніколи не покине нас!
***
У День літнього сонцестояння спрямуйте свої думки у позитивне русло, докладіть усіх сил на формулювання мрії і загадайте заповітне бажання. А моє бажання – нехай виповниться ваше!
***
У День літнього сонцестояння не забудьте направити свої думки в позитивне русло. Нехай вас супроводжує успіх, а всі бажання збуваються. Радості вам і великих звершень.
***
Вітаємо вас з Днем літнього сонцестояння. Гармонії вам, гарного жаркого літа і прекрасних днів. Нехай у вас все виходить.
З днем літнього сонцестояння: вірші для привітання
Серед усіх яскравих літніх днів
Один особливий є деньок,
Коли один з одним нарівні
День розділяє добу з ніччю.
***
Тим, хто ніч не поважає,
Цей день – наймиліший,
Разом з ним і ми бажаємо
Зробити свято з нього.
Всіх привітаємо, нехай раптово,
Нехай ніхто не очікував,
Нині день сонцестояння
Літнього настав!
***
В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя щоб цікавим було!
***
Дивись, як швидко час летить!
Хай Сонце радісно зігріє!
Лови, мій друже, світлу мить,
Повір скоріше в свою мрію!
***
Засяє сонце високо,
Сонцестояння вже прийшло.
Земля його теплом зігріта,
Сьогодні день маківки літа!