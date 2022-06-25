Привітання з Днем митної служби України 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

25 червня - День митної служби України. Закон про митну справу був прийнятий Верховною Радою 1991 року. ТСН.ua підібрав для вас привітання на День митної служби.

День митної служби України: привітання в прозі та віршах

Рішучий настрій і відповідальність, обачність і уважність, а також наполегливість і удача - ось основа вашого професіоналізму. Нехай ці якості завжди будуть з вами. Вітаємо вас, митники!

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Вітаю З Днем митника! Є ж на світі люди, яким до лиця і форма, і служба, а їх зміст - вище всяких похвал! Так і залишайся таким довгі, довгі роки! Тримай службу і особисте життя в повному порядку і впевнено йди до підвищення!

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З Днем митника, наші дорогі Вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними і витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!»

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Зі святом, митники!

Ваш нелегкий труд!

Але контрабандисти повз не пройдуть!

Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені

Іноземні товари у рубежі рідної країни!

І за межі батьківщини не пронести корсарам

Законом заборонені до вивозу товари!

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На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п'ятірку!

Картинки в День митної служби українською мовою

День митної служби України / Фото: ТСН.ua

День митної служби України / Фото: ТСН.ua

З днем митної служби України / Фото: ТСН.ua

З днем митної служби України / Фото: ТСН.ua