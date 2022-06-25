Привітання з Днем митної служби України 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

25 червня - День митної служби України. Закон про митну справу був прийнятий Верховною Радою 1991 року. ТСН.ua підібрав для вас привітання на День митної служби.
День митної служби України: привітання в прозі та віршах
Рішучий настрій і відповідальність, обачність і уважність, а також наполегливість і удача - ось основа вашого професіоналізму. Нехай ці якості завжди будуть з вами. Вітаємо вас, митники!
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Вітаю З Днем митника! Є ж на світі люди, яким до лиця і форма, і служба, а їх зміст - вище всяких похвал! Так і залишайся таким довгі, довгі роки! Тримай службу і особисте життя в повному порядку і впевнено йди до підвищення!
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З Днем митника, наші дорогі Вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними і витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!»
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Зі святом, митники!
Ваш нелегкий труд!
Але контрабандисти повз не пройдуть!
Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені
Іноземні товари у рубежі рідної країни!
І за межі батьківщини не пронести корсарам
Законом заборонені до вивозу товари!
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На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!