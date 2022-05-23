Привітання з Днем морської піхоти України 2022 року: картинки українською, листівки, проза, вірші

23 травня - День морської піхоти України. Сьогодні, як ніколи, важливо привітати наших захисників та подарувати теплі слова і гарні побажання. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем морської піхоти і тематичні картинки українською мовою.

Раніше, від 2014 до 2017 року, в Україні існував День морських піхотинців, який припадав на 16 листопада. Але 2018 року наказом президента України новою датою святкування стало 23 травня. Її вибрали не випадково. Саме цього дня 1918 року гетьманом Павлом Скоропадським була сформована бригада морської піхоти у складі 3 полків.

В сучасній Україні фундамент для створення морської піхоти заклали 22 лютого 1992 року. Тоді 880-й Окремий батальйон морської піхоти, який дислокувався у Севастополі і був під командуванням майора Віталія Рожманова, присягнув українському народові на вірність.

Привітання з Днем морської піхоти України

Вітаю з Днем морської піхоти!

Успіхів у виконанні завдань.

На суші або на воді, у флоті -

Щоб не зустрічалося невдач.

Дорога нехай веде до перемоги

На службі, та й в житті особистому.

Нехай нелегкий шлях морпіха,

Його пройде він на "відмінно"!

***

Вітаю з Днем морської піхоти України. Нехай море хвилюється, а ти не хвилюйся, нехай піхота прорветься завжди і всюди, а ти – напролом до своїх мрій та життєвих цілей. Бажаю міцного здоров'я, величезних сил, незгасного вогню в серці і неймовірної мужності!

***

Бажаю вам у День морської піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено вирішувати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

***

З Днем морської піхоти України! Це еліта не лише Військово-Морських сил, але й в цілому Збройних сил України. Її гасло "Вірний завжди" означає, що мужнє плече морського піхотинця надійно забезпечує мир і спокій українців, і ми поправу цим пишаємося.

***

З Днем морської піхоти вітаю,

Свято Україна відзначає!

Нехай твоє здоров'я буде міцним,

Радість життя нехай жевріє.

Нехай бої закінчуються перемогою,

На душі нехай сяє літо.

Виконуються нехай твої мрії,

Найкращого гідний ти.

***

Морські піхотинці – гордість збройних сил України. Дякуємо за ваші мужність, стійкість і відвагу, ви завжди гідно справляєтеся з усіма бойовими завданнями. У День морської піхоти бажаємо вам легкої служби, нових перемог, миру і добра в родинах.

День морської піхоти України: картинки українською

Привітання з Днем морської піхоти / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем морської піхоти / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем морської піхоти / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем морської піхоти / Фото: ТСН.ua