Привітання з Днем Національної гвардії України 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

Привітання з Днем Національної гвардії України 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

26 березня 2022 року в Україні - День Національної гвардії. ТСН.ua зібрав для вас добірку щирих та красивих привітань, щоб показати, наскільки сильно українці поважають своїх захисників.

Як самостійна силова структура Національна гвардія України існувала вд 1991 по 2000 рік. Потім вона була розформована та знову відроджена 2014 року після незаконної окупації Криму та загостренням ситуації на сході України.

Головна задача Нацгвардії України - гарантувати громадську безпеку та охорону порядку, захищати права, життя, законні інтереси та свободи українців, держави та суспільства. Також члени Національної гвардії брали участь у антитерористичній операції та допомагають ЗСУ впоратися з вторгненням Росії до України. 2015 року Нацгвардія України отримала своє національне свято, яке було призначено Указом презилента України на 26 березня.

Привітання з Днем Національної гвардії України: в прозі

Привітання з Днем Національної гвардії України: в прозі / ukrmilitary.com

Вітаю вас, дорогі гвардійці! Бажаю міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні! Залишайтеся такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими! Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні й за її межами!

***

Від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможного мужності в твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку.

***

Щира вдячність вам, Національна гвардія України, за вашу нелегку службу, особливо тим службовцям, хто зустрічає професійне свято на бойовій варті. Бажаю вам всіляких успіхів і досягнень в почесній справі служіння Україні. Зичу усім гвардійцям, їхнім рідним і близьким міцного здоров’я, щастя, миру і добра!

***

З Днем Національної гвардії України! Висловлюю слова подяки висловлюю усім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських військ. Низький уклін усім ветеранам та вічна пам’ять військовослужбовцям, які віддали найдорожче - своє життя за встановлення миру і спокою на рідній землі.

***

У воїнів Національної гвардії України є святі слова, які переконливо визначають роль і призначення національного війська – служити українському народові. У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників, для яких служіння народу – найвища честь, покликання, обов’язок. Сила та міць української держави – у єдності армії та народу. Бажємо міцнoгo здoрoв’я, успіхів у військoвій підгoтoвці, миру і злагоди в кожній родині, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов’язку перед Україною!

Привітання з Днем Національної гвардії України: вірші

Привітання з Днем Національної гвардії України: вірші / commons.wikimedia.org

Всю Національну гвардію сьогодні

Вітаю з повагою.

Я бажаю нових зірок,

Злетів у службі і звершень.

Щастя в житті та удачі,

Обійде нехай небезпека.

Радує нехай в кожній справі

Чіткість, лаконізм і ясність.

***

Бажаю нацгвардійцям в їхнє свято

Відваги, мужності, сил і терпіння!

Нехай добре служиться вам

І буде правильним будь-яке рішення!

Нехай здоров'я вас не підводить,

Нехай буде міцним дух бойовий,

Нехай удача сама вас знаходить,

Щоб усі біди пройшли осторонь!

***

Ти – воїн Нацгвардії сміливий,

Рішучий, сильний, умілий,

Тобою пишається Україна,

Тобі довіряє вона!

Крізь труднощі і відстані

Ти з честю неси це звання,

Почеснішої місії немає,

Удачі тобі і перемог!

***

З Днем Нацгвардії сьогодні

Привітання приймай,

Це вибір благородний,

І ти в ньому не підкачай!

Прояви свою відвагу

І рішучий настрій,

І служи країні на благо,

Щоб пишалися всі тобою!

***

Тебе я всією душею вітаю

З Днем Нацгвардії України,

Відчайдушності і мужності бажаю,

Всі дні нехай будуть радістю сповнені.

Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,

В душі не гасне юнацький запал,

І в житті все хороше трапиться,

У достатку буде грошенят та сил!

З Днем Національної гвардії України: картинки

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України

Привітання з Днем Національної гвардії України