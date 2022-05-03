Привітання з Днем народження подруги: вірші, проза, листівки українською мовою

Красиві, зворушливі та прикольні привітання подрузі з Днем народження. ТСН.ua зібрав вірші, прозу та смс, які допоможуть привітати подругу з днем її народження.

День народження - чудове свято, яке найчастіше святкують разом з найближчими людьми. Якщо ви хочете підняти настрій своїй подрузі у цей важливий день, варто подумати про красиве привітання, а також підібрати до нього барвисту листівку.

Привітання з Днем народження подруги: вірші

Привітанн з Днем народження подрузі у віршах / pixabay.com

Бажаю море теплих слів,

Здійснення самих класних мрій.

Везіння та шаленої удачі,

Нехай здійсняться всі задачі!

Любові, успіхів, фінансів,

Від долі радісних авансів.

Життя красивого в достатку,

Стабільного міцного статку!

***

Хай буде кожен день, немов сьогодні —

Уважні друзі, добрі почуття.

Хай не засмутять прикрощі погодні,

Бо ж непогода − це також життя.

Вона мине — і все буде чудово,

Для тебе усміхатиметься світ.

Хай все буде так ніжно і казково,

Щоб і не помічати плину літ.

***

Хай в душі квітне весна

І ніколи не в’яне вона.

Хай у серці сопілка грає,

Поганих дум туди не пускає.

Щоб все завжди було гаразд,

І ніколи не мати образ.

Хай збуваються твої мрії,

Й оточують теплі події.

***

З Днем народження вітаю!

Щастя, миру я бажаю,

Щоб була завжди здорова,

І весела, і бадьора.

Подруго моя найкраща!

Хай в житті все буде краще,

Ніж було колись давно,

Буде радість і тепло!

***

Люба подружко моя,

Хочу тебе обійняти!

День народження у тебе,

Будем гучно святкувати.

Я бажаю тобі щастя —

Величезного, як сонце.

Хай воно приходить вчасно

Через двері чи віконце.

Хай дарує тобі квіти,

Кольорові, добрі сни.

Хай веселі будуть діти,

Твої рідні та близькі.

***

Вітаю, подруго моя,

Тебе зі святом щиро!

Сьогодні побажаю я

Здоров’я, ласки, миру.

Нехай з тобою повсякчас

Любов та успіх буде.

І щоби щастя настав час

Для тебе завжди, всюди.

***

Квітни, люба подруго, наче маків цвіт!

В день цей народилася ти колись на світ…

Хай же відсьогодні й доки світить сонце

Щастя зазирає у твоє віконце.

Шелест вітру сивого, крапельки роси

І птахів веселих чисті голоси,

Сміх, обійми друзів і палкі цілунки ―

Хай життя приносить радісні дарунки!

***

Я тобі бажаю щастя золотого

І кохання чистого, мов гірський кришталь.

А до них ― здоров’я, як алмаз, міцного,

Бо для тебе, подружко, коштовностей не жаль.

Хай твій сміх щасливий у натовпі людському

Срібними дзвіночками радісно звучить.

Але будь уважною, коли йдеш додому,

Бо таку коштовну пані викрадуть умить!

***

Кажуть, дружби не буває між жінками взагалі ―

Хтось недобрий розпускає таку плітку по землі.

Та нехай усіх уразить математика проста:

Ти плюс я ― то дві… богині, чия дружба все зроста!

Ось візьму слова найкращі, в промінь сонця загорну,

І до подруги у гості в день святковий зазирну.

З Днем Народження кохана, вірна подружко моя!

Будь щасливою, і поруч нехай завжди буду я!

***

Не злічити доріг, що пройшли ми з тобою,

Не злічити спільних наших мрій, перемог…

І у твій День Народження щиро, з любов’ю

Я бажаю: нехай береже тебе Бог!

Будь щасливою вдень і вночі, най кохання

Укриває тебе, наче білим крилом.

Не торкнеться нехай тебе розчарування,

Серце буде зігріте цілющим тепло!

Зворушливі привітання з Днем народження подруги своїми словами

Привітання з Днем народження подрузі своїми словами / pixabay.com

Дорога подруга, з днем Народження тебе. Бажаю від щирого серця завжди залишатися неймовірно красивою, щиро коханою, безсумнівно, успішною і нескінченно щасливою. Нехай життя радує тебе приємними подарунками, добрими чудесами, чудовим настроєм і радісними зустрічами.

***

Рідна моя подружка, з днем народження тебе! Бажаю тобі залишатися такою ж прекрасною і неповторною особистістю. Нехай у тебе буде багато-багато здоров'я, щастя, удачі, любові і всього-всього, чого ти побажаєш. Хочу, щоб жоден день не викликав у тебе смутку, а всі події лише радували і наповнювали тебе позитивом.

***

Дорога моя подруга. Сьогодні твій день і я божевільна рада, що можу зараз тебе привітати від чистого серця. Будь щаслива, не бійся нового, не тримайся за старе і отримаєш заслужене. Залишайся такою ж доброю і щирою, я люблю тебе.

***

Бажаю тобі, моя мила подруга, щоб всі твої мрії і бажання збувалися! Нехай все в твоєму житті складається легко, красиво і вдало! Я бажаю тобі завжди цвісти, підкорювати всіх своєю красою і променисто посміхатися!

***

Дорога подруго, зараз дуже модно мати речі не просто так, а «від когось». Тож у твій День Народження я бажаю тобі, щоб у твоїй шафі висіли сукні від кутюр, у сумочці лежали ключі від «Бентлі», поцілунки ти отримувала від коханого, а святкові привітання ― від чистого серця! З Днем Народження!

***

Люба подружко, я не бажатиму тобі багатства.

Гроші ― то вода, вони зникають непомітно.

Я не бажатиму тобі успіхів, бо без кохання й здоров’я вони ― ніщо.

Я побажаю тобі щасливої долі, і тоді все, чого ти хочеш сама, прийде й залишиться з тобою назавжди. Будь щасливою!

***

З днем народження тебе! Ти моя найкраща подруга й за стільки років дружби я не зможу висловити усі-усі блага, які бажаю тобі. Нехай твоє життя буде легким та радісним. Мрій про велике, перетворюй мрії на цілі й втілюй їх у життя. Оточуй себе найкращими людьми, які гідні твоєї уваги. Знай, що ти заслуговуєш на найкраще і вір в себе!

***

Сьогодні свято – твій день народження! Вітаю тебе, люба моя! Бажаю бути завжди яскравою зірочкою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю... Бажаю тобі приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і нескінченної любові! І пам'ятай – ти завжди можеш розраховувати на мою підтримку! Дуже сильно тебе люблю та ціную!

***

Будь щаслива, моя найкраща подружка! Вітаю тебе з твоїм днем народження. Нехай не тільки цей день буде сповнений радістю – нехай кожна мить твого життя буде прекрасною! Надихайся чудовими митями та надихай своє оточення! Будь невичерпним джерелом енергії!

***

Улюблена подруга, вітаю від щирого серця з твоїм днем – днем народження! Щасливою будь завжди та кожну хвилину пам'ятай, що поруч друзі та близькі люди. Бажаю тобі отримувати від життя тільки приємні сюрпризи, щоб кожен новий день приносив приємні емоції та враження. Обов'язково загадай сьогодні щось потаємне і нехай воно обов'язково збудеться.

Короткі привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі смс / pixabay.com

Нехай збуваються твої найсміливіші сподівання,

У День Народження прийми мої найкращі побажання!

Щоб друзі вірними були, а небо — чистим і безхмарним,

Кохання — ніжним, теплим ― дім, а настрій — безумовно, гарним!

***

Побажаю я у свято тобі радощів багато,

Компліментів цілий віз, щоб не знали очі сліз,

Щоб не відала ти втоми,

Хай панує щастя вдома,

Шлях твій стелиться гладенько,

З днем Народження, рідненька!

***

Дорога моя подружка, нехай твій принц не виявиться конем педальним, нехай твоя карета ніколи не перетвориться на гарбуз, нехай твоє щастя не буде обмежена часом. З Днем народження!

***

Персик мій, найкраща моя подружко, бажаю з кожним днем ставати все соковитішою та більш наливною, все смачнішою й апетитнішою. Вітаю!

***

Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові й в халаті. Бажаю залишатися завжди коханої, а ще удачі й щастя у квадраті. Вітаю тебе!

***

Дорога моя, бажаю тобі сьогодні від душі насвяткуватися. Адже не кожен день стає днем, коли тобі все можна. Пам'ятай, сьогодні зірки розташовані в сузір'ї "відпочивай і святкуй". Так, нехай же все, що ти сьогодні загадаєш обов'язково втілитися в життя.

***

Бажаю тобі багато пороху в порохівницю, щоб ти завжди змогла запалювати атмосферу і серця людей. Нехай ніколи не гасне вогонь в очах, пожежа в серце та азарт в житті. З днем народження, моя постаріла, але як і раніше прекрасна та улюблена подружка!

***

Подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю жити шоколадно в шоколадному шоколаді. Бажаю завжди знаходити цікаві пригоди на свою красиву і невгамовну попу. Бажаю завжди задовольняти всі бажання веселих тарганів у твоїй голові.

***

Подруга мила моя, з днем народження тебе! Бажаю, щоб нігті не ламалися, волосся не сіклося, колготки не рвалися, а ноги плелися.по дорозі щастя.

***

В День народження, так склалось,

Треба щось бажати.

Але я стереотип

Хочу цей зламати.

Ні морщинки, ні сльозинки

Щоб не мала ти.

Щоб не вміла сумувати,

Й не знала ти біди.

Найкращій подрузі: привітання з Днем народження в картинках

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі

Привітання з Днем народження подрузі