Привітання з Днем Незалежності України 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

День Незалежності України - особливе свято для кожного українця. Тому варто привітати всіх своїх знайомих, друзів та рідних з цією важливою подією. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем Незалежності України у віршах та прозі, а ще красиві картинки українською мовою.

Привітання з Днем Незалежності України у віршах

Свободу й правду в Україні

Завжди вцінуєм як життя.

Можливо рік почався в тіні,

Проте не втратимо чуття:

Знайдемо сили, друзів стрінем,

Завзяття й щирість - живемо!

Бо наша спрага - справедливість,

Ми переможемо! З Днем Незалежності!

***

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!

***

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати!

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Вітаємо Україну,

І бажаємо в іменини:

Незалежності в усьому,

Мирного неба над головою!

Влади грамотної та мудрої,

Демократії не убогої,

Щоб народ не голодував,

Не скиглив і не нарікав!

Щоб роботи було багато,

Щоб рівні дороги,

Щоб люди багатіли,

В Україні жити хотіли!

З Днем Незалежності!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

Вітання з Днем Незалежності України: проза

Дорогі українці, вітаємо вас зі всенародним святом - Днем Незалежності України! Нехай ваші тіла, справи і особиста думка також будуть незалежними. І тільки серце нехай буде обов'язково полоненим любов'ю. Бажаємо вам тотального поліпшення життя, хронічного щастя, непохитного здоров'я і щоденних посмішок.

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З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити і діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині і країні! Будьте незалежні і вільні у всіх своїх проявах!

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Хай живе вільний, вільний народ! Процвітання, здоров'я, міцного духу багатій і щедрій Україні! Нехай сім'ї Ваші завжди будуть згуртованими, столи - повними, свята - веселими, сусіди - чуйними, а друзі - щирими!

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Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Нехай Україна не знає важких часів, нехай для головної країни серця не буде ні ворогів, ні заздрісників. Бажаю працювати на благо України, бажаю собі і близьким дарувати щастя і любов!

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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

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Зі святом! З днем Незалежності України! Від усього серця бажаємо Вам, щоб Ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Бадьорості духу, добробуту і щастя кожній родині. А державні атрибути нехай надалі вселяють в серце кожного українця гордість та спонукають на нові подвиги заради своєї Батьківщини.

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Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові. Впевнений у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов’язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!

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Сердечно вітаю Вас з визначною датою в історії нашої молодої держави – Днем Незалежності. Бажаю вам здійснення всіх мрій та кращого життя у вільній та демократичній країні, якою обов’язково колись стане Україна.

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Прийміть щирі вітання від з Днем Незалежності України – найбільшим національним святом. Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього.

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З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

З Днем Незалежності України: короткі смс

Нумо випиймо за те, щоб Україна процвітала,

Щодня країна рідна більше розквітала!

Щоб залишалась вічно молодою,

Вродливою, прекрасною та чарівною!

***

О, Україно! У це чудове свято

Прийми ти привітань багато!

Хай буде у твоїх просторах вічне літо,

А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!

***

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте в Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб вона могла тільки процвітати!

***

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Добробуту й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Зі святом великим тебе я вітаю!

Бо ж народилася наша країна!

Мира і радості всім нам бажаю,

Щастя й наснаги рідній землі!

***

Хай по обидві сторони вікна

Буде чудовою погода,

Радує душевна весна,

Світить сонце внутрішньої свободи!

З Днем Незалежності!

З Днем Незалежності: картинки українською мовою

З Днем Незалежності України: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем Незалежності України: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем Незалежності України: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем Незалежності України: картинки / Фото: ТСН.ua