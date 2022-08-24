Привітання з Днем Незалежності України 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

День Незалежності України - особливе свято для кожного українця. Тому варто привітати всіх своїх знайомих, друзів та рідних з цією важливою подією. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем Незалежності України у віршах та прозі, а ще красиві картинки українською мовою.
Привітання з Днем Незалежності України у віршах
Свободу й правду в Україні
Завжди вцінуєм як життя.
Можливо рік почався в тіні,
Проте не втратимо чуття:
Знайдемо сили, друзів стрінем,
Завзяття й щирість - живемо!
Бо наша спрага - справедливість,
Ми переможемо! З Днем Незалежності!
***
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Вітаю з Днем України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй…
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!
***
Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати!
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
***
Вітаємо Україну,
І бажаємо в іменини:
Незалежності в усьому,
Мирного неба над головою!
Влади грамотної та мудрої,
Демократії не убогої,
Щоб народ не голодував,
Не скиглив і не нарікав!
Щоб роботи було багато,
Щоб рівні дороги,
Щоб люди багатіли,
В Україні жити хотіли!
З Днем Незалежності!
***
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати.
Вітання з Днем Незалежності України: проза
Дорогі українці, вітаємо вас зі всенародним святом - Днем Незалежності України! Нехай ваші тіла, справи і особиста думка також будуть незалежними. І тільки серце нехай буде обов'язково полоненим любов'ю. Бажаємо вам тотального поліпшення життя, хронічного щастя, непохитного здоров'я і щоденних посмішок.
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З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити і діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині і країні! Будьте незалежні і вільні у всіх своїх проявах!
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Хай живе вільний, вільний народ! Процвітання, здоров'я, міцного духу багатій і щедрій Україні! Нехай сім'ї Ваші завжди будуть згуртованими, столи - повними, свята - веселими, сусіди - чуйними, а друзі - щирими!
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Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Нехай Україна не знає важких часів, нехай для головної країни серця не буде ні ворогів, ні заздрісників. Бажаю працювати на благо України, бажаю собі і близьким дарувати щастя і любов!
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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!
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Зі святом! З днем Незалежності України! Від усього серця бажаємо Вам, щоб Ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Бадьорості духу, добробуту і щастя кожній родині. А державні атрибути нехай надалі вселяють в серце кожного українця гордість та спонукають на нові подвиги заради своєї Батьківщини.
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Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за яку віддано скільки життів і крові. Впевнений у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов’язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму до свого міста та своєї України. Повірте, без цього дуже важко досягти поставленої мети. Вірю – ми її досягнемо!
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Сердечно вітаю Вас з визначною датою в історії нашої молодої держави – Днем Незалежності. Бажаю вам здійснення всіх мрій та кращого життя у вільній та демократичній країні, якою обов’язково колись стане Україна.
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Прийміть щирі вітання від з Днем Незалежності України – найбільшим національним святом. Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього.
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З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.
З Днем Незалежності України: короткі смс
Нумо випиймо за те, щоб Україна процвітала,
Щодня країна рідна більше розквітала!
Щоб залишалась вічно молодою,
Вродливою, прекрасною та чарівною!
***
О, Україно! У це чудове свято
Прийми ти привітань багато!
Хай буде у твоїх просторах вічне літо,
А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!
***
Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте в Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
***
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
***
Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
***
Бажаю всім нам у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб вона могла тільки процвітати!
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Зі святом Незалежності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
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З Днем Незалежності країну вітаємо:
Добробуту й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
Зі святом великим тебе я вітаю!
Бо ж народилася наша країна!
Мира і радості всім нам бажаю,
Щастя й наснаги рідній землі!
***
Хай по обидві сторони вікна
Буде чудовою погода,
Радує душевна весна,
Світить сонце внутрішньої свободи!
З Днем Незалежності!