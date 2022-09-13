Привітання з Днем перукаря 2022: картинки українською, проза і вірші

13 вересня - День перукаря. Не забудьте привітати всіх тих, хто пов'язаний з цією професією. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем перукаря, картики українською мовою, прозу та вірші.
День перукаря: привітання своїми словами
Вітаю з Днем перукаря. Нехай робота приносить радість, а клієнти залишаються щасливими. Нехай вони отримують задоволення від креативних і стильних зачісок.
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Майстри ножиць, гребінця і фарби, вітаю вас з професійним святом. Вам бажаю хороших клієнтів, приємної роботи та втілення креативних ідей в життя. Нехай ваша кар’єра буде вдалою.
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З Днем перукаря вітаю тебе! Бажаю вдячних і приємних клієнтів, високого професіоналізму, успіхів у своїй діяльності. Нехай життя приносить радість, удачу і любов.
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У це професійне свято хочеться привітати всіх чарівників, які працюють в індустрії краси. Нехай ваші золоті ручки легко пурхають і творять чудеса перевтілення. Нехай з вами завжди буде натхнення і вдячність клієнтів. З днем перукаря вас, майстри!
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Вітаю від душі з Днем перукаря! Нехай збудуться всі твої мрії, а кар'єра радує високою зарплатою, красивими ідеями і без кінця надихають клієнти!
Вітання з Днем перукаря: вірші
Свято чудове, свято славне,
Свято стилю, краси...
Свято професійне
Відзначаєш нині ти!
Перукарем прекрасним
Стати змогла вже давно!
Нехай не буде праця марною
І клієнти дякують знов і знов.
***
З днем перукаря! Сьогодні
Вирішили ми до тебе прийти,
Щоб в день осінній і спокійний
Тебе привітати від душі.
Бажаємо миру і везіння,
Успіхів у житті і праці.
Завжди кольорового настрою
І радості у всіх справах!
***
Неповторних майстер-класів
І компліментів мільйон,
Хочу, щоб у справі ти став асом,
І процвітав завжди салон.
Щоб від зачісок були у захваті,
Найвимогливіші клієнти
І за роботу нелегку
Отримував гроші та компліменти.
***
У перукаря дуже важлива робота,
Не обійдемося без тебе ні дня.
Що понеділок, що субота —
Робота твоя отримує визнання.
Своїми золотими руками
Подаруєш стиль і красу завжди,
Дозволь з Днем перукаря привітати,
І побажать багато грошей за свої труди.
***
І зайве відстригти
І весело поговорити.
Такий ти чоловічок кльовий,
І перукар — самий кайфовий.
Побажаєм, так тримати,
І клієнтів дивувати!
З Днем перукаря: картинки українською мовою
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