Привітання з Днем перукаря 2022: картинки українською, проза і вірші

13 вересня - День перукаря. Не забудьте привітати всіх тих, хто пов'язаний з цією професією. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем перукаря, картики українською мовою, прозу та вірші.

День перукаря: привітання своїми словами

Вітаю з Днем перукаря. Нехай робота приносить радість, а клієнти залишаються щасливими. Нехай вони отримують задоволення від креативних і стильних зачісок.

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Майстри ножиць, гребінця і фарби, вітаю вас з професійним святом. Вам бажаю хороших клієнтів, приємної роботи та втілення креативних ідей в життя. Нехай ваша кар’єра буде вдалою.

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З Днем перукаря вітаю тебе! Бажаю вдячних і приємних клієнтів, високого професіоналізму, успіхів у своїй діяльності. Нехай життя приносить радість, удачу і любов.

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У це професійне свято хочеться привітати всіх чарівників, які працюють в індустрії краси. Нехай ваші золоті ручки легко пурхають і творять чудеса перевтілення. Нехай з вами завжди буде натхнення і вдячність клієнтів. З днем перукаря вас, майстри!

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Вітаю від душі з Днем перукаря! Нехай збудуться всі твої мрії, а кар'єра радує високою зарплатою, красивими ідеями і без кінця надихають клієнти!

Вітання з Днем перукаря: вірші

Свято чудове, свято славне,

Свято стилю, краси...

Свято професійне

Відзначаєш нині ти!

Перукарем прекрасним

Стати змогла вже давно!

Нехай не буде праця марною

І клієнти дякують знов і знов.

***

З днем перукаря! Сьогодні

Вирішили ми до тебе прийти,

Щоб в день осінній і спокійний

Тебе привітати від душі.

Бажаємо миру і везіння,

Успіхів у житті і праці.

Завжди кольорового настрою

І радості у всіх справах!

***

Неповторних майстер-класів

І компліментів мільйон,

Хочу, щоб у справі ти став асом,

І процвітав завжди салон.

Щоб від зачісок були у захваті,

Найвимогливіші клієнти

І за роботу нелегку

Отримував гроші та компліменти.

***

У перукаря дуже важлива робота,

Не обійдемося без тебе ні дня.

Що понеділок, що субота —

Робота твоя отримує визнання.

Своїми золотими руками

Подаруєш стиль і красу завжди,

Дозволь з Днем перукаря привітати,

І побажать багато грошей за свої труди.

***

І зайве відстригти

І весело поговорити.

Такий ти чоловічок кльовий,

І перукар — самий кайфовий.

Побажаєм, так тримати,

І клієнтів дивувати!

З Днем перукаря: картинки українською мовою

З Днем перукаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем перукаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем перукаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем перукаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем перукаря: картинки / Фото: ТСН.ua

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