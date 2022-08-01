Привітання з Днем подруги 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

1 серпня - неофіційне свято День подруги. Це ще один чудовий привід подарувати близькій людині теплі слова. Якщо ви не знаєте, як підібрати привітання з Днем подруги, ТСН.ua створив для вас цю чудову підбірку.
Подруга - та людина, яка завжди прийде на допомогу в скрутній ситуації, підтримає та виручить. Важко уявити своє життя без близької подруги. День подруги, який святкується 1 серпня, був запроваджений в США. Поступово він поширився всім світом. Останні роки цей день популярний і в Україні.
Привітання з Днем подруги своїми словами
Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!
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Мила подруга! Я не можу уявити своє життя без тебе. Вітаю тебе з Днем подруги! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі!
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Дорога і улюблена подруга, прийми мої привітання! Спасибі тобі за твою щиру дружбу, за веселі дні і підтримку! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі.
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З Днем подруги тебе, моя люба! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У Сплячої Красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде прихильна доля. Бажаю, щоб вона тішила тебе приємними подарунками та раптовими сюрпризами. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил. Везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, виконання заповітних бажань. Надійних друзів і сімейного щастя. А сьогодні розділи це світле свято з нами, твоїми подругами.
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Люба моя подружка, я хочу, щоб ти була завжди щаслива, успішна і улюблена, щоб радо ділилася зі мною своїми досягненнями і приємними життєвими подіями, і ніколи не плакала мені "в жилетку". З днем подруги!
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З Днем подруги! Від усієї душі вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою, а наша дружба – міцною та щирою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай твоя душа народжує прекрасні мрії, а твій розум втілює їх у життя і ми завжди ділімо щастя на двох. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Люблю тебе! Цьом!
З Днем подруги: прикольні вірші
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Дружба жіноча різною буває,
Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає,
А наша дружба міцніша у світі,
Наші долі в одну назавжди оповиті.
З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,
Від щирого серця тобі я бажаю,
Радості, щастя, здоровою бути,
І дружбу нашу святу зберегти й не забути.
***
Обіймаю міцно-міцно,
Наливаю в келих щастя…
Будь красива і кохана,
Про що мрієш — хай все вдасться.
Я з Днем подруги вітаю,
Подруго моя чудова,
Келих високо здіймаю,
Щоби ти була здорова!
***
Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Іще краси тобі бажаю,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана подружка, вітаю,
Будь завжди найгарніша ти!
***
Люба подруга моя,
Я тебе вітаю.
В цей святковий, гарний день
Щастя побажаю.
Нехай краса твоя цвіте,
Кохання в серці розквітає,
Кількість прихильників росте,
Щоб кращого собі обрала.
Здоров’я хочу побажати,
Кар’єру вдалу збудувати,
А ще, щоб виграла джек-пот
І от тоді все буде ОК!
***
Ти подруга, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
День подруги: короткі смс
Бажаєм, подруга, чого тобі треба:
Хай сонечко світить із синього неба,
Хай доля дарує щасливого віку,
Здоров'я і сили, і ласки без ліку!
***
Подруга найкраща моя,
Тобі бажаю я любові!
Нехай очі світяться добром,
Хай щастя не покине дім!
***
Дякую, що ти зі мною
Буваєш в радості і горі.
Що грієш в холоднечу,
Ховаєш у спеку
І мій психолог по неволі.
***
Смутку в житті ти не знай
І про мене не забувай.
Не смій сумувати й тужити,
Мене не здумай засмучувати.
***
Одних привітань буде мало,
Обійму і розцілую.
Дружбу, ту що між нами,
Навіть завірюха не остудить.