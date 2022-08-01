Привітання з Днем подруги 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

1 серпня - неофіційне свято День подруги. Це ще один чудовий привід подарувати близькій людині теплі слова. Якщо ви не знаєте, як підібрати привітання з Днем подруги, ТСН.ua створив для вас цю чудову підбірку.

Подруга - та людина, яка завжди прийде на допомогу в скрутній ситуації, підтримає та виручить. Важко уявити своє життя без близької подруги. День подруги, який святкується 1 серпня, був запроваджений в США. Поступово він поширився всім світом. Останні роки цей день популярний і в Україні.

Привітання з Днем подруги своїми словами

Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!

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Мила подруга! Я не можу уявити своє життя без тебе. Вітаю тебе з Днем подруги! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі!

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Дорога і улюблена подруга, прийми мої привітання! Спасибі тобі за твою щиру дружбу, за веселі дні і підтримку! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі.

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З Днем подруги тебе, моя люба! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У Сплячої Красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде прихильна доля. Бажаю, щоб вона тішила тебе приємними подарунками та раптовими сюрпризами. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил. Везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, виконання заповітних бажань. Надійних друзів і сімейного щастя. А сьогодні розділи це світле свято з нами, твоїми подругами.

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Люба моя подружка, я хочу, щоб ти була завжди щаслива, успішна і улюблена, щоб радо ділилася зі мною своїми досягненнями і приємними життєвими подіями, і ніколи не плакала мені "в жилетку". З днем подруги!

***

З Днем подруги! Від усієї душі вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою, а наша дружба – міцною та щирою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай твоя душа народжує прекрасні мрії, а твій розум втілює їх у життя і ми завжди ділімо щастя на двох. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Люблю тебе! Цьом!

З Днем подруги: прикольні вірші

З Днем подруги: вірші / Фото: pixabay.com

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає,

А наша дружба міцніша у світі,

Наші долі в одну назавжди оповиті.

З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,

Від щирого серця тобі я бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу нашу святу зберегти й не забути.

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя…

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Люба подруга моя,

Я тебе вітаю.

В цей святковий, гарний день

Щастя побажаю.

Нехай краса твоя цвіте,

Кохання в серці розквітає,

Кількість прихильників росте,

Щоб кращого собі обрала.

Здоров’я хочу побажати,

Кар’єру вдалу збудувати,

А ще, щоб виграла джек-пот

І от тоді все буде ОК!

***

Ти подруга, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у Тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра Тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

День подруги: короткі смс

Бажаєм, подруга, чого тобі треба:

Хай сонечко світить із синього неба,

Хай доля дарує щасливого віку,

Здоров'я і сили, і ласки без ліку!

***

Подруга найкраща моя,

Тобі бажаю я любові!

Нехай очі світяться добром,

Хай щастя не покине дім!

***

Дякую, що ти зі мною

Буваєш в радості і горі.

Що грієш в холоднечу,

Ховаєш у спеку

І мій психолог по неволі.

***

Смутку в житті ти не знай

І про мене не забувай.

Не смій сумувати й тужити,

Мене не здумай засмучувати.

***

Одних привітань буде мало,

Обійму і розцілую.

Дружбу, ту що між нами,

Навіть завірюха не остудить.

День подруги: картинки українською мовою

День подруги: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День подруги: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День подруги: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День подруги: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День подруги: картинки українською / Фото: ТСН.ua