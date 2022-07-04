Привітання з Днем поліції України 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

4 липня - День поліції України. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів, які мають відношення до цієї діяльності. ТСН.ua підібрав привітання на День поліції та картинки українською мовою.

День поліції України - молоде професійне свято. Воно було запроваджене президентом України Петром Порошенко 2015 року. Тоді свято святкували 4 серпня на честь дати, коли був прийнятий закон. Однак від 2017 року святкування перенесли на 4 липня. Дату обрали також не випадково. Саме цього дня перші патрульні поліцейські склали присягу на Софіївській площі (Київ).

День поліції України: вітання в прозі та віршах

Дорогі наші правоохоронці! Вашими силами досягається безпека громадян нашої країни. Нехай ваші трудові будні будуть спокійними, а в сім'ях панує мир і любов.

***

Вся країна вас вітає

І на вас дітей рівняє.

Тож нехай у кожну мить

Янгол тіло боронить.

Від хвороб, застуд незваних,

Від ворожих куль нежданих,

Від лихих, нещирих друзів

І начальника не в дусі.

Свято тих, хто в Україні

Спокій зберігає нині.

С Днем поліції вітаю,

Щастя і добра бажаю!

***

Доблесних українських поліцейських поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просування службовими сходами. Хочеться, щоб громадянам нашої країни жилося спокійно. Нехай стане менше корупції, а рівень злочинності знижується з кожним днем! Залишайтеся гідними представниками своєї доблесної професії! Зі святом!

***

Нехай на плечі всядуться погони −

Відверто побажаю я тобі.

І з ворогом не буде перегонів,

Щоб службу свою впевнено нести,

Щоб небезпеки не було і духу,

Нових було багато перемог,

Щоби удача простягала руку,

Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!

***

Доблесних українських поліцейських поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просування службовими сходами. Хочеться, щоб громадянам нашої країни жилося спокійно. Нехай стане менше корупції, а рівень злочинності знижується з кожним днем! Залишайтеся гідними представниками своєї доблесної професії! Зі святом!

День поліції: картинки українською мовою

День поліції картинки / Фото: ТСН.ua

День поліції картинки / Фото: ТСН.ua

День поліції картинки / Фото: ТСН.ua

День поліції картинки / Фото: ТСН.ua