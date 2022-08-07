Привітання з Днем Повітряних сил України 2022: картинки українською, проза, вірші

День Повітряних сил Збройних сил України 2022 року святкують у неділю - 7 серпня. Сьогодні як ніколи важливо підтримати наших захисників теплими словами та побажаннями найшвидшої перемоги. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем Повітряних сил України в прозі, віршах та картинках.

Свято було встановлено указом президента України Віктора Ющенка 27 червня 2007 року. Відтоді його святкують кожної першої неділі серпня.

Привітання з Днем Повітряних сил Збройних сил України: вірші та проза

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!

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Всіх, хто служить в ВПС,

Хочу привітати.

Наша гордість, хлопці, ви

Вас в приклад лише ставити.

Побажати хочу сили,

Мощі вам не позичати.

Стойко, сміливо й гідно

За країну свою стояти.

Щастя вам в сімейному житті,

Радості, достатку.

Буде нехай високим зліт,

М'якою – посадка.

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З Днем Повітряних Сил України! Бажаю, щоб твоя доля склалася красиво: прослужити тобі в Збройних силах багато років, і на старості мати велику шану.

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Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми маємо

Героїв славні позиції.

Нехай небо буде тільки мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай служба ваша буде вірною,

А Бог здійснить мрії заповітні!

День Повітряних сил Збройних сил України: картинки українською мовою

З Днем Повітряних сил України / Фото: ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / Фото: ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / Фото: ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / Фото: ТСН.ua