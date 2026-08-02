Привітання з Днем Повітряних сил України 2022: картинки українською, проза, вірші

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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11k
Час на прочитання
2 хв

Привітання з Днем Повітряних сил України 2026: картинки українською, проза, вірші

День Повітряних сил Збройних сил України 2026 року святкують у неділю, 2 серпня. У цей непростий для країни час особливо важливо висловити вдячність українським військовим, які щодня захищають наше небо.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем Повітряних сил України 2022

Привітання з Днем Повітряних сил України 2022 / © commons.wikimedia.org

Найкращою підтримкою стануть щирі слова, добрі побажання та віра у якнайшвидшу перемогу. Ми зібрали добірку привітань із Днем Повітряних сил України у прозі, віршах і красивих листівках, щоб ви могли привітати рідних, друзів чи знайомих, які служать у лавах Повітряних сил.

Передумовою появи цього свята став указ Президента України Віктора Ющенка, підписаний 27 червня 2007 року. Саме відтоді вшанування військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ стало щорічною традицією, а офіційною датою святкування визначили першу неділю серпня.

Привітання з Днем Повітряних сил Збройних сил України: вірші та проза

Щиро вітаю з Днем Повітряних сил Збройних сил України! Дякую за вашу мужність, професіоналізм і незламну відданість Батьківщині. Саме завдяки вам українське небо стає безпечнішим, а кожен із нас має віру в майбутнє. Бажаю міцного здоров’я, витримки, надійного тилу, бойового братерства та якнайшвидшої Перемоги. Нехай усі польоти й бойові завдання завершуються щасливим поверненням додому!

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

Нехай вас небо береже щомить,

Хай доля щедро сили додає.

Хай ворог більше не посміє йти,

Бо Україна вистоїть своє!

Нехай здійсняться мрії й сподівання,

Добро й любов завжди вас зігрівають.

За мужність, честь, відвагу і старання

Хай люди щиро дякують і поважають!

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

У День Повітряних сил ЗСУ бажаю вам сили духу, впевненості та незламної віри в перемогу України. Нехай кожен день дарує нові успіхи, поруч будуть вірні друзі й люблячі люди, а небо над нашою державою назавжди стане мирним. Дякуємо за вашу службу, сміливість і захист українського неба!

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

Вітаємо зі святом вас сьогодні,

Хто небо України захищає.

Нехай Господь дарує мир і спокій,

Від лиха та біди оберігає.

Хай буде сила, мужність і наснага,

Хай поруч будуть друзі й рідний дім.

Нехай Перемога стане нагородою,

А щастя й мир повернуться усім!

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

Вітаю зі святом воїнів Повітряних сил України! Нехай доля оберігає вас під час кожного вильоту й виконання бойових завдань, а вдома завжди чекають рідні з теплом і любов’ю. Бажаю міцного здоров’я, незламного характеру, нових звершень і довгоочікуваного миру. Слава Україні!

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

З Днем Повітряних сил України / © ТСН.ua

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