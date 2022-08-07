Привітання з Днем Повітряних сил України 2022: картинки українською, проза, вірші

День Повітряних сил Збройних сил України 2022 року святкують у неділю - 7 серпня. Сьогодні як ніколи важливо підтримати наших захисників теплими словами та побажаннями найшвидшої перемоги. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем Повітряних сил України в прозі, віршах та картинках.
Свято було встановлено указом президента України Віктора Ющенка 27 червня 2007 року. Відтоді його святкують кожної першої неділі серпня.
Привітання з Днем Повітряних сил Збройних сил України: вірші та проза
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!
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Всіх, хто служить в ВПС,
Хочу привітати.
Наша гордість, хлопці, ви
Вас в приклад лише ставити.
Побажати хочу сили,
Мощі вам не позичати.
Стойко, сміливо й гідно
За країну свою стояти.
Щастя вам в сімейному житті,
Радості, достатку.
Буде нехай високим зліт,
М'якою – посадка.
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З Днем Повітряних Сил України! Бажаю, щоб твоя доля склалася красиво: прослужити тобі в Збройних силах багато років, і на старості мати велику шану.
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Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми маємо
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде тільки мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай служба ваша буде вірною,
А Бог здійснить мрії заповітні!