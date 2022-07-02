Привітання з Днем працівника державної податкової служби України 2022: картинки українською

2 липня - День працівника державної податкової служби україни. Привітання зі святом, картинки українською мовою - в матеріалі ТСН.ua.

Привітання з Днем працівника державної податкової служби України 2022: проза та вірші

Я хочу привітати тебе з Днем податкової служби! Стояти на сторожі добробуту держави - місія складна і почесна. Ти з блиском справляєшся зі своїми службовими обов'язками завдяки своєму величезному досвіду і знанням. Бажаю тобі просування по кар'єрних сходах, успіхів у роботі. Нехай у тебе завжди буде чудовий настрій, бажаю здоров'я, щастя і добробуту.

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Податкова інспекція - як суворо звучать ці слова! Але сьогодні ваше свято! Геть маски байдужості та серйозності! Наповніть келихи і привітайте одне одного, а ми привітаємо вас! Бажаємо посміхатися ширше — так податки самі потечуть до вас рікою, вислизаючи від неплатників. Бажаємо частіше розслаблятися — життя буде не таким складним. Нехай не лише подяка стане винагородою за вашу працю, але і приємна грошова премія!

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Податкова служба,

Поздоровлення прийми від України При погонах, служиш вірно,

Наповнюючи бюджет країни.

З Вами зустріч тяжка традиційно,

Якщо доходи не чисті

Заплати й спи спокійно,

Кажуть податківці.

***

Податківці - вірні слуги народу. Це ви, дорогі наші, суворо контролюєте поповнення державної скарбниці, і тим самим впливаєте на її розвиток і процвітання. Сьогодні ваше свято, дозвольте від усієї душі привітати вас і побажати всього найкращого. Нехай здійснюються ваші мрії, нехай удача завжди супроводжує вас, нехай в особистому житті все йде, як по маслу.

***

Хто сидить в барлозі,

Хто живе гідно,

Якщо сплатив податки -

Можеш спати спокійно!

Щоб спокійніше було,

Посміхнися швидше,

Мій інспектор милий -

Немає тебе добріше!

***

Успіхів у роботі, погоди приємної.

Податків стабільних, скарбниці величезної.

Сімейного щастя, зарплати пристойної,

Друзів найвірніших, здоров'я відмінного!

День працівника державної податкової служби України: картинки українською

День працівника державної податкової служби України / Фото: ТСН.ua

День працівника державної податкової служби України / Фото: ТСН.ua

День працівника державної податкової служби України / Фото: ТСН.ua

День працівника державної податкової служби України / Фото: ТСН.ua