Привітання з Днем працівника державної податкової служби України 2022: картинки українською

2 липня - День працівника державної податкової служби україни. Привітання зі святом, картинки українською мовою - в матеріалі ТСН.ua.
Привітання з Днем працівника державної податкової служби України 2022: проза та вірші
Я хочу привітати тебе з Днем податкової служби! Стояти на сторожі добробуту держави - місія складна і почесна. Ти з блиском справляєшся зі своїми службовими обов'язками завдяки своєму величезному досвіду і знанням. Бажаю тобі просування по кар'єрних сходах, успіхів у роботі. Нехай у тебе завжди буде чудовий настрій, бажаю здоров'я, щастя і добробуту.
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Податкова інспекція - як суворо звучать ці слова! Але сьогодні ваше свято! Геть маски байдужості та серйозності! Наповніть келихи і привітайте одне одного, а ми привітаємо вас! Бажаємо посміхатися ширше — так податки самі потечуть до вас рікою, вислизаючи від неплатників. Бажаємо частіше розслаблятися — життя буде не таким складним. Нехай не лише подяка стане винагородою за вашу працю, але і приємна грошова премія!
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Податкова служба,
Поздоровлення прийми від України При погонах, служиш вірно,
Наповнюючи бюджет країни.
З Вами зустріч тяжка традиційно,
Якщо доходи не чисті
Заплати й спи спокійно,
Кажуть податківці.
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Податківці - вірні слуги народу. Це ви, дорогі наші, суворо контролюєте поповнення державної скарбниці, і тим самим впливаєте на її розвиток і процвітання. Сьогодні ваше свято, дозвольте від усієї душі привітати вас і побажати всього найкращого. Нехай здійснюються ваші мрії, нехай удача завжди супроводжує вас, нехай в особистому житті все йде, як по маслу.
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Хто сидить в барлозі,
Хто живе гідно,
Якщо сплатив податки -
Можеш спати спокійно!
Щоб спокійніше було,
Посміхнися швидше,
Мій інспектор милий -
Немає тебе добріше!
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Успіхів у роботі, погоди приємної.
Податків стабільних, скарбниці величезної.
Сімейного щастя, зарплати пристойної,
Друзів найвірніших, здоров'я відмінного!