Привітання з Днем працівника соціальної сфери 2022: картинки українською, проза і вірші

Щорічно в першу неділю листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. 2022 року це буде 6 листопада. Привітання з Днем соціального працівники, картинки українською мовою підготував для вас ТСН.ua.

Професійне свято працівників соціальної сфери було затверджене указом президента України Леоніда Кучми 1999 року. Цього дня прийнято вітати тих, хто працює в Міністерстві праці, Пенсійному фонді, службі зайнятості та страхування тощо.

Привітання з Днем соціального працівника України: вірші та проза

З Днем працівника соціальної сфери вітаю,

І в це професійне свято бажаю

Міцного здоров’я, кохання, надії,

Щоб завжди збувалися плани та мрії!

Хай Ангел на крилах принесе тепло,

А в домі у вас завжди царить добро!

***

Турбота ваша людям на добро,

Ви вмієте підтримати й утішить.

Так вже на світі зроду повелось,

Підтримка в смутку завжди наймиліша!

Хай буде ваша сила повсякчас

Підтримана з подякою державою.

Повага справжня і любов до вас,

Робота завше новою й цікавою!

***

Ви — справжні світлі янголи добра,

Підтримки, віри та надії!

Дорога ваша буде хай ясна,

І збудуться сердечні усі мрії.

Хай дякують за ваш нелегкий труд,

За доброту й душевну ласку.

Хай на роботі добре справи йдуть,

Й попереду чекає тільки щастя!

***

Вітаємо із святом професійним!

Робота ваша визнана всіма.

Нехай життя складеться мелодійно,

І праця ваша буде не дарма.

Бажаємо утіхи від життя,

Терпіння, що примножить ваші статки.

Хай кожен день вам буде відкриттям,

В усьому вам стабільності й порядку!

***

Вітаю з Днем працівника соціальної сфери України. Нехай спільна мова знаходиться з усіма, нехай любов і ніжність завжди присутні у відносинах з близькими, нехай тобі розуміти цей світ буде легко, нехай у відповідь цей світ дарує для тебе кожен день удачі, радості, успіху і оптимізму!

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Вітаємо всіх працівників соціальної сфери України з їх святом. Ви робите велику і важливу роботу: ви допомагаєте людям там, де вони самі не можуть допомогти собі. Нехай же успіхів у вас буде якомога більше, а невдачі зовсім обходять ваше життя стороною.

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Вітаю з Днем працівника соціальної сфери України і побажати хочу вірних рішень і бравої роботи, добрих ідей і розуміння людей, щирої поваги і великої любові, щасливих днів і радісних подій життя.

З Днем соціального працівника: картинки українською мовою

Картинки з Днем соціального працівника / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / Фото: ТСН.ua