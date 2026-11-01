Привітання з Днем працівника соціальної сфери 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Днем працівника соціальної сфери 2026 року: картинки українською, проза і вірші
Щорічно в першу неділю листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. 2026 року це буде 1 листопада.
Професійне свято працівників соціальної сфери було затверджене указом президента України Леоніда Кучми 1999 року. Цього дня прийнято вітати тих, хто працює в Міністерстві праці, Пенсійному фонді, службі зайнятості та страхування тощо.
Привітання з Днем соціального працівника України: вірші та проза
Вітаю з Днем працівника соціальної сфери! Бажаю міцного здоров’я, душевних сил, терпіння та натхнення у вашій важливій справі. Нехай добро, яке ви даруєте людям, повертається сторицею, а поруч завжди будуть ті, хто цінує вашу працю. Бажаю миру, родинного затишку, добробуту та вдячності за кожен прояв турботи!
У день професійний ваш щиро вітаєм,
Здоров’я і щастя від серця бажаєм!
Хай праця приносить повагу й тепло,
А в серці панують надія й добро.
Хай доля дарує приємні моменти,
Хай будуть щасливими дні та світанки.
Хай вдома чекають любов і достаток,
А в справах завжди буде успіх і ладок!
З професійним святом! Ваша робота потребує великого серця, чуйності та готовності підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Бажаю вам невичерпної енергії, поваги від людей, професійних успіхів і впевненості у власних силах. Нехай у вашому житті буде якомога більше радості, теплих слів і щасливих подій!
Ви людям даруєте віру й надію,
Підтримку, турботу, тепло і довіру.
Хай ваша доброта сторицею вертає,
А доля від бід і тривог захищає.
Бажаю здоров’я, наснаги й терпіння,
Приємних зустрічей, щастя й везіння.
Хай мир буде в серці, добробут — в оселі,
А дні хай минають у радості й теплі!
Щиро вітаю з Днем працівника соціальної сфери! Бажаю здоров’я, благополуччя, сімейного тепла та успіхів у роботі. Нехай кожен день приносить добрі новини, ваша праця отримує гідну оцінку, а добрі справи допомагають змінювати життя людей на краще. Миру вам, щастя та достатку!