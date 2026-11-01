Привітання з Днем працівника соціальної сфери 2022: картинки українською, проза і вірші

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33k
Час на прочитання
2 хв

Привітання з Днем працівника соціальної сфери 2026 року: картинки українською, проза і вірші

Щорічно в першу неділю листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. 2026 року це буде 1 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з днем соціального працівника

Привітання з днем соціального працівника / © pixabay.com

Професійне свято працівників соціальної сфери було затверджене указом президента України Леоніда Кучми 1999 року. Цього дня прийнято вітати тих, хто працює в Міністерстві праці, Пенсійному фонді, службі зайнятості та страхування тощо.

Привітання з Днем соціального працівника України: вірші та проза

Вітаю з Днем працівника соціальної сфери! Бажаю міцного здоров’я, душевних сил, терпіння та натхнення у вашій важливій справі. Нехай добро, яке ви даруєте людям, повертається сторицею, а поруч завжди будуть ті, хто цінує вашу працю. Бажаю миру, родинного затишку, добробуту та вдячності за кожен прояв турботи!

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

У день професійний ваш щиро вітаєм,

Здоров’я і щастя від серця бажаєм!

Хай праця приносить повагу й тепло,

А в серці панують надія й добро.

Хай доля дарує приємні моменти,

Хай будуть щасливими дні та світанки.

Хай вдома чекають любов і достаток,

А в справах завжди буде успіх і ладок!

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

З професійним святом! Ваша робота потребує великого серця, чуйності та готовності підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Бажаю вам невичерпної енергії, поваги від людей, професійних успіхів і впевненості у власних силах. Нехай у вашому житті буде якомога більше радості, теплих слів і щасливих подій!

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

Ви людям даруєте віру й надію,

Підтримку, турботу, тепло і довіру.

Хай ваша доброта сторицею вертає,

А доля від бід і тривог захищає.

Бажаю здоров’я, наснаги й терпіння,

Приємних зустрічей, щастя й везіння.

Хай мир буде в серці, добробут — в оселі,

А дні хай минають у радості й теплі!

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

Картинки з Днем соціального працівника / © ТСН.ua

Щиро вітаю з Днем працівника соціальної сфери! Бажаю здоров’я, благополуччя, сімейного тепла та успіхів у роботі. Нехай кожен день приносить добрі новини, ваша праця отримує гідну оцінку, а добрі справи допомагають змінювати життя людей на краще. Миру вам, щастя та достатку!

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