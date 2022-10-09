Привітання з Днем працівників санітарно-епідеміологічної служби 2022: картинки українською

Щорічно в другу неділю жовтня працівники санітарно-епідеміологічної служби України святкують своє професійне свято. ТСН.ua підготував для вас привітання зі святом.

Привітання з Днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України

Це професійне свято - символ визнання суспільної значущості праці і заслуг всіх працівників охорони здоров'я, зокрема санітарних лікарів та епідеміологів. Внесок кожного, хто пов'язав своє життя з охороною здоров'я людей і забезпеченням санітарно-епідемічного благополуччя, воістину безцінний. Щиро бажаємо вам подальшого професійного і творчого зростання, звершень у справі санітарно-епідемічного благополуччя та збереження здоров'я населення, успіхів у роботі на благо людини, задоволеності від професії!

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Прийміть найщиріші вітання з Вашим професійним святом – з Днем працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, яке відзначається щорічно у другу неділю жовтня! Немає потреби доводити важливість вашої роботи. Санітарне та епідемічне благополуччя населення завжди було і є пріоритетом державної політики. Дякуємо Вам за самовіддану працю. Бажаємо Вам успіхів, міцного здоров’я, добробуту та благополуччя вашим родинам.

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Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом – з Днем працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. Кожен з нас відчуває вашу підтримку та турботу за наше здоров’я та благополуччя. Ваша самовіддана праця та високий професіоналізм допомагають нам долати перешкоди та створювати майбутнє для наступних поколінь. Щиро дякуємо вам за фахову компетентність та відповідальність, невичерпну енергію та людяність.

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Протягом десятиліть санітарно-епідеміологічна служба залишається ефективною і надійною державною структурою охорони здоров’я населення, яка створює основи національної безпеки держави. Завдяки вашій роботі унеможливлюється поширення небезпечних інфекційних захворювань, а відтак зберігається найцінніше - життя і здоров’я людей. Нехай вдячністю людською буде позначений ваш шлях, а фахова компетентність, життєва енергія, відданість своїй справі і надалі нехай будуть запорукою санітарної безпеки нашої держави!

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Щиро вітаю з професійним святом днем працівника санітарно-епідеміологічної служби! Бажаю міцного здоров’я та витримки, миру та спокою у родинах, здійснення планів та професійних успіхів. Нехай вам завжди усміхається доля, життя дарує добробут і благополуччя, а робота приносить лише радість і задоволення.

З Днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України: картинки

З днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України / Фото: ТСН.ua

З днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України / Фото: ТСН.ua

З днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України / Фото: ТСН.ua

З днем працівників санітарно-епідеміологічної служби України / Фото: ТСН.ua