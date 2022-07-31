Привітання з Днем працівників торгівлі 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

В останню неділю липня традиційно в Україні святкують День працівників торгівлі. 2022 року він припадає на 31 липня. ТСН.ua підготував для вас привітання на День працівників торгівлі та картинки українською мовою.

День працівників торгівлі в Україні: що відомо про це свято

День працівників торгівлі в Україні був запроваджений наказом президента України Леоніда Кучми 5 червня 1995 року. А святкувати його почали вже від 1996 року. До цього всі працівники торгівлі не мали свого окремого професійного свята та святкували разом із спеціалістами інших галузей. Зокрема, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства.

Привітання з Днем працівників торгівлі своїми словами

Бажаю щедрих та вдячних покупців, адекватних постачальників товару та лише поважних колег. Нехай продаж постійно зростає, прибуток збільшується з кожним днем, а настрій завжди залишається на висоті! Здоров'я вам і сміливих, нових ідей, їх реалізації, успіху бажаю стати справжнім асом у сфері торгівлі!

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Вітаю всіх працівників торгівлі із професійним святом! Бажаю бути завжди налаштованими на успіх, отримувати бажаний прибуток, легко і просто знаходити клієнтів, розвиватися та прагнути кращого! Нехай все виходить так, як задумано, та ще краще! Здоров'я вам, позитиву та море позитивних результатів!

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Вітаємо наших чудових фей, які стоять за нашими прилавками та обслуговують покупців. Бажаємо вам більших виручок, більше клієнтів і стабільних продажів. Нехай каса завжди буде повною, покупець задоволеним, а товар розпроданим. І не забувайте роздавати свої чудові посмішки на здачу. З днем працівників торгівлі!

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З професійним святом, друзі! Щоденна ваша праця спрямована на благо кожного мешканця країни, разом ви робите дуже потрібну справу. Працівники торгівлі найенергійніші, вашу копітку працю неможливо не помітити, вона важлива і непроста. Бажаємо з радістю виконувати роботу та завжди отримувати за неї гідну зарплату! Здоров'я, сил, гарного настрою та лише радості в душі.

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Вітаю із Днем працівників торгівлі! Без вас не можна уявити своє життя, ви - основа благополучної економіки та процвітання країни! Бажаю вдячних та приємних покупців, високої виручки, добрих умов праці. Нехай ваша справа приносить задоволення, гарний дохід та користь суспільству!

День працівників торгівлі: вітання у віршах

З Днем працівника торгівлі

Я тебе поспішаю привітати,

Побажати залізної волі

І привіт великий відправити.

В житті — щастя, позитиву,

Більше радісних моментів,

Жити розкішно і красиво,

Потопаючи в компліментах!

***

Сьогодні свято тільки ваше —

Вас з Днем торгівлі вітаю!

Високих і великих продажів

Вам в цей день я побажаю!

Нехай зростає ваш дохід,

Нехай подвояться клієнти,

Щоб завжди, з року в рік,

В тінь йшли конкуренти!

***

З Днем Працівників Торгівлі

Вітаємо ми колег!

Міцним буде нехай здоров'я,

На роботі чекає успіх.

Покупців побільше,

Повною Каса щоб була,

Сил, терпіння, удачі

І душевного тепла!

***

Сьогодні з днем торгівлі ми всіх вас вітаємо

І часу вільного побільше вам бажаємо.

Бажаємо неба ясного і птахів веселих пеня,

І сонечка променистого і море натхнення,

І океан великої любові і щастя самоцвітів,

І від друзів, і від рідних серцевих вам привітів.

***

З Днем працівників торгівлі!

Хочу я вам побажати

Сил, здоров’я та наснаги,

Кризи геть не помічати.

Щоб до кожного клієнта

Ви знаходили підхід,

Попит вище пропозиції,

Зміцнював щоб ваш дохід.

Щоб податки не душили,

Справа в гору тільки йшла.

Щастя, радості, удачі,

Щоб мільйон вам принесла.

Картинки українською з Днем працівників торгівлі

День працівників торгівлі: картинки / Фото: ТСН.ua

День працівників торгівлі: картинки / Фото: ТСН.ua

День працівників торгівлі: картинки / Фото: ТСН.ua

День працівників торгівлі: картинки / Фото: ТСН.ua