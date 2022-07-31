Привітання з Днем працівників торгівлі 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

В останню неділю липня традиційно в Україні святкують День працівників торгівлі. 2022 року він припадає на 31 липня. ТСН.ua підготував для вас привітання на День працівників торгівлі та картинки українською мовою.
День працівників торгівлі в Україні: що відомо про це свято
День працівників торгівлі в Україні був запроваджений наказом президента України Леоніда Кучми 5 червня 1995 року. А святкувати його почали вже від 1996 року. До цього всі працівники торгівлі не мали свого окремого професійного свята та святкували разом із спеціалістами інших галузей. Зокрема, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства.
Привітання з Днем працівників торгівлі своїми словами
Бажаю щедрих та вдячних покупців, адекватних постачальників товару та лише поважних колег. Нехай продаж постійно зростає, прибуток збільшується з кожним днем, а настрій завжди залишається на висоті! Здоров'я вам і сміливих, нових ідей, їх реалізації, успіху бажаю стати справжнім асом у сфері торгівлі!
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Вітаю всіх працівників торгівлі із професійним святом! Бажаю бути завжди налаштованими на успіх, отримувати бажаний прибуток, легко і просто знаходити клієнтів, розвиватися та прагнути кращого! Нехай все виходить так, як задумано, та ще краще! Здоров'я вам, позитиву та море позитивних результатів!
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Вітаємо наших чудових фей, які стоять за нашими прилавками та обслуговують покупців. Бажаємо вам більших виручок, більше клієнтів і стабільних продажів. Нехай каса завжди буде повною, покупець задоволеним, а товар розпроданим. І не забувайте роздавати свої чудові посмішки на здачу. З днем працівників торгівлі!
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З професійним святом, друзі! Щоденна ваша праця спрямована на благо кожного мешканця країни, разом ви робите дуже потрібну справу. Працівники торгівлі найенергійніші, вашу копітку працю неможливо не помітити, вона важлива і непроста. Бажаємо з радістю виконувати роботу та завжди отримувати за неї гідну зарплату! Здоров'я, сил, гарного настрою та лише радості в душі.
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Вітаю із Днем працівників торгівлі! Без вас не можна уявити своє життя, ви - основа благополучної економіки та процвітання країни! Бажаю вдячних та приємних покупців, високої виручки, добрих умов праці. Нехай ваша справа приносить задоволення, гарний дохід та користь суспільству!
День працівників торгівлі: вітання у віршах
З Днем працівника торгівлі
Я тебе поспішаю привітати,
Побажати залізної волі
І привіт великий відправити.
В житті — щастя, позитиву,
Більше радісних моментів,
Жити розкішно і красиво,
Потопаючи в компліментах!
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Сьогодні свято тільки ваше —
Вас з Днем торгівлі вітаю!
Високих і великих продажів
Вам в цей день я побажаю!
Нехай зростає ваш дохід,
Нехай подвояться клієнти,
Щоб завжди, з року в рік,
В тінь йшли конкуренти!
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З Днем Працівників Торгівлі
Вітаємо ми колег!
Міцним буде нехай здоров'я,
На роботі чекає успіх.
Покупців побільше,
Повною Каса щоб була,
Сил, терпіння, удачі
І душевного тепла!
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Сьогодні з днем торгівлі ми всіх вас вітаємо
І часу вільного побільше вам бажаємо.
Бажаємо неба ясного і птахів веселих пеня,
І сонечка променистого і море натхнення,
І океан великої любові і щастя самоцвітів,
І від друзів, і від рідних серцевих вам привітів.
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З Днем працівників торгівлі!
Хочу я вам побажати
Сил, здоров’я та наснаги,
Кризи геть не помічати.
Щоб до кожного клієнта
Ви знаходили підхід,
Попит вище пропозиції,
Зміцнював щоб ваш дохід.
Щоб податки не душили,
Справа в гору тільки йшла.
Щастя, радості, удачі,
Щоб мільйон вам принесла.