Привітання з Днем рибалки 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Щорічно в другу неділю липня особлива подія для всіх тих, хто полюбляє рибалити - День рибалки. Картинки українською мовою та привітання підібрав для вас ТСН.ua.

Дата була створена президентом Леонідом Кучмою 1995 року. Головна мета події - підтримати тих людей, які мають відношення до рибальської сфери та працюють в ній.

День рибалки: привітання у прозі та віршах

Вітаю з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів. Нехай удача і везіння клює на вашу вудку безвідмовно. Нехай достаток, і прибуток самі йдуть у ваші мережі. Бажаю кожному одного разу, зловити свою рибку чарівницю, і вона неодмінно виконає найзаповітніші бажання. Бажаю завжди багатого улову і гарного настрою від знатного клювання.

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Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але і велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай кожен день дарує відмінний настрій, бадьоре самопочуття і натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

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Вітаю з Днем рибалки і хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.

***

Я щуку й окуня, карасиків люблю,

Цей тост за рибную до тебе вселюбов!

Улов хай буде величезний

І взимку, й влітку, й восени!

І окунь ловиться кремезний,

Щоб дивувались всі жінки!

Клювання буде кращим, ліпшим,

Погода – тихою, щоб не хитались ясени!

Ти стань рибалкою найщасливішим -

Лови муренів, окунів та коропів!

***

Ловити рибинок настала пора!

Додому з уловом багатим вертайтесь,

Дивіться, рибалки, лише не зазнайтесь!

Ми Вас із професійним днем

Хочем сердечно привітати!

***

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спімать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не тужи,

Любов до риби все життя ти збережи!

З днем рибалки: картинки українською мовою

День рибалки: картинки / Фото: ТСН.ua

День рибалки: картинки / Фото: ТСН.ua

День рибалки: картинки / Фото: ТСН.ua

День рибалки: картинки / Фото: ТСН.ua