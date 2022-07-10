Привітання з Днем рибалки 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

Щорічно в другу неділю липня особлива подія для всіх тих, хто полюбляє рибалити - День рибалки. Картинки українською мовою та привітання підібрав для вас ТСН.ua.
Дата була створена президентом Леонідом Кучмою 1995 року. Головна мета події - підтримати тих людей, які мають відношення до рибальської сфери та працюють в ній.
День рибалки: привітання у прозі та віршах
Вітаю з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів. Нехай удача і везіння клює на вашу вудку безвідмовно. Нехай достаток, і прибуток самі йдуть у ваші мережі. Бажаю кожному одного разу, зловити свою рибку чарівницю, і вона неодмінно виконає найзаповітніші бажання. Бажаю завжди багатого улову і гарного настрою від знатного клювання.
***
Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але і велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай кожен день дарує відмінний настрій, бадьоре самопочуття і натхнення впевненого і досвідченого рибалки.
***
Вітаю з Днем рибалки і хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.
***
Я щуку й окуня, карасиків люблю,
Цей тост за рибную до тебе вселюбов!
Улов хай буде величезний
І взимку, й влітку, й восени!
І окунь ловиться кремезний,
Щоб дивувались всі жінки!
Клювання буде кращим, ліпшим,
Погода – тихою, щоб не хитались ясени!
Ти стань рибалкою найщасливішим -
Лови муренів, окунів та коропів!
***
Ловити рибинок настала пора!
Додому з уловом багатим вертайтесь,
Дивіться, рибалки, лише не зазнайтесь!
Ми Вас із професійним днем
Хочем сердечно привітати!
***
З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спімать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не тужи,
Любов до риби все життя ти збережи!