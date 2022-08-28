Привітання з Днем шахтаря 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

28 серпня в Україні святкують професійне свято - День шахтаря. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем шахтаря: картинки українською мовою, проза, вірші.
День шахтаря: привітання в прозі
Вітаю працівників вугільної промисловості України з професійним святом - Днем шахтаря! Своєю наполегливою самовідданою працею Ви сприяєте невпинному зростанню національної економіки, зміцненню енергетичної незалежності нашої держави. Нехай і надалі запорукою сталого розвитку Вашої стратегічно важливої галузі буде впровадження ефективних методів господарювання, практичне застосування останніх досягнень науки і техніки, активне використання новітніх технологій. Бажаю працівникам вугільної промисловості міцного здоров'я, щастя, добробуту і нових трудових звершень в ім'я України!
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Шановні друзі! Прийміть мої щирі вітання з професійним святом! Є певний символізм у тому, що після відзначення Дня Незалежності України ми маємо нагоду сказати слова вдячності людям, які своїм професійним покликанням, самовідданою і мужньою працею забезпечують енергетичну безпеку нашої держави. Ви обрали справою свого життя благородну місію – давати людям тепло і світло. Сьогоднішнє свято – це радість трудових успіхів, справжньої чоловічої дружби і щоденного подвигу. А ще – день пам‘яті тих, хто не повернувся із забою, кого досі оплакують матері, дружини і діти.
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Поздоровляю з професійним святом – Днем шахтаря! Бажаю вам і вашим сім'ям та родинам, щастя, здоров'я, добробуту й удачі. Хай Вам щастить!
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Привітання шахтарям! Кому, як це Вам знати справжню ціну нелегкої шахтарської праці. Кожна видобута та видана на гора тона чорного золота – це неймовірні людські зусилля та гордість за почесну професію шахтаря. Пройшовши нелегкими шахтарськими дорогами Ви доклали багато зусиль у справу розвитку вітчизняної гірничодобувної промисловості, зробили значний внесок у розбудову Української Держави. Ваша невтомна, наполеглива праця, високі професійні та морально-ділові якості, активна державна позиція є взірцем служіння українському народові. Доля дала Вам добру вдачу, творчість і талант, люблячу родину та щирих друзів. Хай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від життєвих негараздів і випробувань, даруючи серцю втіху, а душі – мир і спокій.
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З Днем шахтаря! Бажаю вам нових трудових успіхів, здоров‘я, добра і радості вашим родинам. Хай Господь береже Вас і Ваших товаришів від лиха та нещасть.
Привітання з Днем шахтаря: вірші
Повагу, славу і пошану,
Ти заслужив шахтар давно,
І серед всіх людей по праву
Ти в праві жити, як в кіно!
Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.
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Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лиш везло,
Щоб обходило Вас зло!
Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім’ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!
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В День шахтаря ми побажаєм
Вам праці легкої, і море всіх благ,
Хай вдача до Вас зажди прибуваєш,
І хай невідомий для Вас буде страх!
Щоб вдома жінка Вас чекала,
Щоб батько Ваш також радів,
Щоб мати Вас тихенько обіймала,
Бажаєм Вас лиш гараздів!
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За столом сидить родина,
Гарна нині в нас причина,
Шахтарів усіх вітаєм,
І здоров’я всім бажаєм!
Щоб праця в радість вам була,
Щоб шахта прокормить змогла,
Щоб на роботі цінували,
І преміальні вам давали!
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Сьогодні свято
І пшеничне й житнє.
Його святкують
Місто і село.
П'ємо затих,
Хто в душі наші й житла
Приносить всім
І світло, і тепло!
За шахтарів!
Їм — сонячного неба!
Ще зичимо:
Великі і малі
Життєві негаразди і халепи,
Щоб зникли під землею
Й на землі!
І пенсії шахтарські, і зарплати,
Були — як у народних депутатів!
У побут щоб щодня з обновами
Приходив час о будь-якій порі!
Щоб після змін живими і здоровими
Додому повертались шахтарі!