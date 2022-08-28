Привітання з Днем шахтаря 2022: картинки українською, привітання в прозі та віршах

28 серпня в Україні святкують професійне свято - День шахтаря. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем шахтаря: картинки українською мовою, проза, вірші.

День шахтаря: привітання в прозі

Вітаю працівників вугільної промисловості України з професійним святом - Днем шахтаря! Своєю наполегливою самовідданою працею Ви сприяєте невпинному зростанню національної економіки, зміцненню енергетичної незалежності нашої держави. Нехай і надалі запорукою сталого розвитку Вашої стратегічно важливої галузі буде впровадження ефективних методів господарювання, практичне застосування останніх досягнень науки і техніки, активне використання новітніх технологій. Бажаю працівникам вугільної промисловості міцного здоров'я, щастя, добробуту і нових трудових звершень в ім'я України!

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Шановні друзі! Прийміть мої щирі вітання з професійним святом! Є певний символізм у тому, що після відзначення Дня Незалежності України ми маємо нагоду сказати слова вдячності людям, які своїм професійним покликанням, самовідданою і мужньою працею забезпечують енергетичну безпеку нашої держави. Ви обрали справою свого життя благородну місію – давати людям тепло і світло. Сьогоднішнє свято – це радість трудових успіхів, справжньої чоловічої дружби і щоденного подвигу. А ще – день пам‘яті тих, хто не повернувся із забою, кого досі оплакують матері, дружини і діти.

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Поздоровляю з професійним святом – Днем шахтаря! Бажаю вам і вашим сім'ям та родинам, щастя, здоров'я, добробуту й удачі. Хай Вам щастить!

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Привітання шахтарям! Кому, як це Вам знати справжню ціну нелегкої шахтарської праці. Кожна видобута та видана на гора тона чорного золота – це неймовірні людські зусилля та гордість за почесну професію шахтаря. Пройшовши нелегкими шахтарськими дорогами Ви доклали багато зусиль у справу розвитку вітчизняної гірничодобувної промисловості, зробили значний внесок у розбудову Української Держави. Ваша невтомна, наполеглива праця, високі професійні та морально-ділові якості, активна державна позиція є взірцем служіння українському народові. Доля дала Вам добру вдачу, творчість і талант, люблячу родину та щирих друзів. Хай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від життєвих негараздів і випробувань, даруючи серцю втіху, а душі – мир і спокій.

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З Днем шахтаря! Бажаю вам нових трудових успіхів, здоров‘я, добра і радості вашим родинам. Хай Господь береже Вас і Ваших товаришів від лиха та нещасть.

Привітання з Днем шахтаря: вірші

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив шахтар давно,

І серед всіх людей по праву

Ти в праві жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш везло,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

***

В День шахтаря ми побажаєм

Вам праці легкої, і море всіх благ,

Хай вдача до Вас зажди прибуваєш,

І хай невідомий для Вас буде страх!

Щоб вдома жінка Вас чекала,

Щоб батько Ваш також радів,

Щоб мати Вас тихенько обіймала,

Бажаєм Вас лиш гараздів!

***

За столом сидить родина,

Гарна нині в нас причина,

Шахтарів усіх вітаєм,

І здоров’я всім бажаєм!

Щоб праця в радість вам була,

Щоб шахта прокормить змогла,

Щоб на роботі цінували,

І преміальні вам давали!

***

Сьогодні свято

І пшеничне й житнє.

Його святкують

Місто і село.

П'ємо затих,

Хто в душі наші й житла

Приносить всім

І світло, і тепло!

За шахтарів!

Їм — сонячного неба!

Ще зичимо:

Великі і малі

Життєві негаразди і халепи,

Щоб зникли під землею

Й на землі!

І пенсії шахтарські, і зарплати,

Були — як у народних депутатів!

У побут щоб щодня з обновами

Приходив час о будь-якій порі!

Щоб після змін живими і здоровими

Додому повертались шахтарі!

Вітання з Днем шахтаря: картинки українською мовою

З Днем шахтаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем шахтаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем шахтаря: картинки / Фото: ТСН.ua

З Днем шахтаря: картинки / Фото: ТСН.ua