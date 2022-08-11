Привітання з Днем синів і дочок 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

В багатьох країнах світу 11 серпня святкують День синів і дочок. Це особлива подія для сімей, в яких є різностатеві діти. Пропонуємо долучитися до свята та привітати найбільший скарб у житті - синів та дочок. ТСН.ua вже підібрав для вас красиві привітання та картинки українською мовою.
День синів і дочок: історія
Хоч це і неофіційне свято, однак воно є чудовою можливістю подарувати тепло та гарні слова своїм синам і донькам. Найчастіше День синів і дочок святкують в Німеччині, США та деяких інших країнах світу. Проводити його почали ще в 40-х роках минулого століття. Традиційно цього дня вся сім'я збирається разом, йде на пікнік та розважається. В Україні свято лише починає набувати популярності.
Привітання з Днем синів і дочок: вірші та проза
Вітаємо всіх синів, дочок і всіх батьків, яким доля подарувала дітей, зі святом. Немає в світі нічого кращого і чистішого за любов батьків до дітей і любов дітей до батьків. Нехай же наші дочки і сини завжди радують нас і приносять нам тільки позитивні емоції.
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Що за очі, що за щічки,
Губки, немов троянди колір!
Немає миліше нашої дочки,
В цілому світі краще немає!Будь здорова, наша рибка,
Будь слухняна і скромна!
Радуй нас своєю посмішкою,
Будь красива і розумна!
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Дорогі діти, ви мій захист, опора і найвище щастя! Я люблю вас і всією душею бажаю бути здоровими, успішними і щасливими! Нехай удача посміхається вам! Пам'ятайте, я вами пишаюся, мої улюблені і рідні!
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А у мого сина очі сині-сині,
А у нього брівки – дві тоненькі стрічки,
Чубчик – наче жмутик лісового сіна,
Яблучка рум”яні – його теплі щічки.
Він як усміхнеться – радісно у хаті, –
Аж сміється сонце кожним промінцем.
– Це ж про мого сина, скаже кожна мати, –
Це ж про мого сина писано оце.
(Людмила Добровольська)
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Дорогі мої діти, мій стимул і натхнення, моя опора і радість, зі святом! Нехай все в житті у вас виходить найкращим чином, нехай виконуються мрії і бажання, реалізуються плани і задумки! Бажаю вам яскравого, осмисленого і цікавого життя!