Привітання з Днем синів і дочок 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

В багатьох країнах світу 11 серпня святкують День синів і дочок. Це особлива подія для сімей, в яких є різностатеві діти. Пропонуємо долучитися до свята та привітати найбільший скарб у житті - синів та дочок. ТСН.ua вже підібрав для вас красиві привітання та картинки українською мовою.

День синів і дочок: історія

Хоч це і неофіційне свято, однак воно є чудовою можливістю подарувати тепло та гарні слова своїм синам і донькам. Найчастіше День синів і дочок святкують в Німеччині, США та деяких інших країнах світу. Проводити його почали ще в 40-х роках минулого століття. Традиційно цього дня вся сім'я збирається разом, йде на пікнік та розважається. В Україні свято лише починає набувати популярності.

Привітання з Днем синів і дочок: вірші та проза

Вітаємо всіх синів, дочок і всіх батьків, яким доля подарувала дітей, зі святом. Немає в світі нічого кращого і чистішого за любов батьків до дітей і любов дітей до батьків. Нехай же наші дочки і сини завжди радують нас і приносять нам тільки позитивні емоції.

***

Що за очі, що за щічки,

Губки, немов троянди колір!

Немає миліше нашої дочки,

В цілому світі краще немає!Будь здорова, наша рибка,

Будь слухняна і скромна!

Радуй нас своєю посмішкою,

Будь красива і розумна!

***

Дорогі діти, ви мій захист, опора і найвище щастя! Я люблю вас і всією душею бажаю бути здоровими, успішними і щасливими! Нехай удача посміхається вам! Пам'ятайте, я вами пишаюся, мої улюблені і рідні!

***

А у мого сина очі сині-сині,

А у нього брівки – дві тоненькі стрічки,

Чубчик – наче жмутик лісового сіна,

Яблучка рум”яні – його теплі щічки.

Він як усміхнеться – радісно у хаті, –

Аж сміється сонце кожним промінцем.

– Це ж про мого сина, скаже кожна мати, –

Це ж про мого сина писано оце.

(Людмила Добровольська)

***

Дорогі мої діти, мій стимул і натхнення, моя опора і радість, зі святом! Нехай все в житті у вас виходить найкращим чином, нехай виконуються мрії і бажання, реалізуються плани і задумки! Бажаю вам яскравого, осмисленого і цікавого життя!

День синів та дочок: картинки українською мовою

День синів і дочок / Фото: ТСН.ua

День синів і дочок / Фото: ТСН.ua

День синів і дочок / Фото: ТСН.ua

День синів і дочок / Фото: ТСН.ua