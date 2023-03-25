Привітання з Днем Служби безпеки України 2023 року: картинки українською, проза і вірші

25 березня День Служби безпеки України. Не забудьте привітати рідних, знайомих і друзів, які пов'язані з цією непростою роботою. ТСН.ua підібрав для вас привітання на день СБУ, картинки українською мовою.

Національне професійне свято День Служби безпеки України з'явилося в календарі офіційних українських свят 22 березня 2001 року і було затверджене указом президента України Леоніда Кучми. Дату обрали на честь прийняття Верховною Радою закону "Про Службу безпеки України" 1992 року. Головне завдання працівників СБУ — захищати права та свободи українських громадян, оберігати територіальну цілісніть країни.

День СБУ: привітання у віршах та прозі

Всіх, хто відповідає за безпеку та спокій населення нашої країни, вітаємо з професійним днем. Нехай вас береже Бог від усякого лиха і ні на крок не відходить Ангел хоронитель. Повертайтеся кожен день в свої домівки в цілості й повному здоров’ї. Спасибі вам за наш спокій і безпеку.

День СБУ: картинки / Фото: ТСН.ua

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СБУ сьогодні свято

Відзначає своє важливе.

Безпека — ваше кредо,

Для держави робите все можливе.

Хочу побажати вам у свято

Щастя, радості, добра,

Щоб жила в серцях суворих

Іскра світла і тепла.

День СБУ: картинки / Фото: ТСН.ua

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У День СБУ я побажаю старанно працювати, захищати Україну і її жителів, не втрачати жодного шансу на удачу, завжди спрямовуватися вперед, осягаючи на шляху успіх і перемоги. Бажаю міцного здоров’я, відваги серця і мужності душі. Нехай буде в безпеці наша держава, і в благополуччі кожен громадянин.

День СБУ: картинки / Фото: ТСН.ua

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Ми зі святом привітати раді

Хто беззаконню стоїть на заваді,

Готовий нас врятувати від біди,

На допомогу у важку годину прийти

Всіх вас сьогодні ми вітаємо,

Класної служби вам бажаємо,

І успішних операцій,

Обійтися без конфронтацій!

День СБУ: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю З Днем СБУ. Хочу побажати завжди стояти на вірній варті безпеки і спокою України, залишатися в будь-якій ситуації сильною і хороброю людиною, в будь-якій справі осягати величезний успіх і неймовірну удачу, прагнути до високих цілей і своїх бажань, жити в достатку і благополуччі.

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