Привітання з Днем свекрухи і тещі 2022: картинки українською, проза і вірші

Привітання з Днем свекрухи і тещі / © Фото з відкритих джерел

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Міжнародний день свекрухи і тещі завжди припадає на четверту неділю жовтня. 2026 року це 25 число.

Привітання з Днем свекрухи і тещі: своїми словами та у віршах

Вітаю з Днем свекрухи і тещі! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, родинного затишку та безлічі приводів для усмішок. Нехай діти й онуки завжди тішать своєю увагою, у домі панують мир і достаток, а серце зігріває любов найдорожчих людей. Щастя вам, радості та довгих років у добрі й злагоді!

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Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

Зі святом вас вітаємо щиро,

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Хай живеться у радості й мирі!

Хай здоров’я міцніє щодня,

А любов зігріває серця.

Хай родина частіше збирається,

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А усмішка з вуст не зникає.

Хай здійсняться всі мрії ясні,

Буде щастя у кожному дні!

Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

Зі святом наших дорогих свекрух і тещ! Нехай у вашому житті буде якомога більше щасливих моментів, приємних зустрічей і теплих слів. Бажаю, щоб рідні завжди оточували вас турботою, щоб здоров’я не підводило, а кожен новий день приносив гарні новини. Нехай у душі квітне весна, а в оселі завжди пахне любов’ю та домашнім затишком!

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Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

Для свекрухи й тещі — вітання,

Щастя, радості та процвітання!

Хай здоров’я міцним буде ваше,

А життя — ще світлішим і кращим.

Хай онуки дарують обійми,

Дні минають щасливо й спокійно,

Хай у серці любов розквітає,

А Господь від біди захищає!

Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

Вітаю з чудовим святом — Днем свекрухи і тещі! Бажаю вам жіночого щастя, невичерпної енергії, сімейного благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай доля щедро дарує світлі дні, вірних друзів і щирі обійми. Хай діти частіше телефонують, онуки приїжджають у гості, а кожне свято збирає за одним столом усю велику й дружну родину!

Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

Хай свекруха й теща радіють,

Хай від щастя очі ясніють!

Хай зять квіти частіше дарує,

А невістка смачненьким частує.

Хай онуки навколо стрибають,

А проблеми кудись утікають!

Грошей, радості, миру й тепла,

Щоб щаслива родина була!

Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

З Днем свекрухи і тещі! Бажаю завжди бути наймудрішими порадницями, найулюбленішими бабусями та найчарівнішими господинями! Нехай зять і невістка слухаються, діти пишаються, онуки обіймають, а в гаманці водяться гроші на всі маленькі й великі радощі. Міцного здоров’я, гарного настрою та побільше приводів збиратися всією родиною — і бажано без суперечок про те, як правильно варити борщ!

Картинки з Днем свекрухи і тещі / © ТСН.ua

Хай доля дарує багато добра,

Щоб радість у серці щодня розцвіла.

Хай сонце ласкаве вам світить з небес,

А в домі лунає веселий сміх весь.

Хай діти шанують, онуки люблять,

А друзі хороші ніколи не забудуть.

Здоров’я, достатку, любові без меж,

І щастя великого — нині й надалі теж!

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