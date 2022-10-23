Привітання з Днем свекрухи і тещі 2022: картинки українською, проза і вірші

23 жовтня святкують День свекрухи і тещі. Не забудьте їх привітати та подарувати теплі слова. А ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем свекрухи і тещі 2022 в віршах, прозі, картинках.

Міжнародний день свекрухи і тещі завжди припадає на четверту неділю жовтня. 2022 року це 23 число.

Привітання з Днем свекрухи і тещі: своїми словами

З Днем тещі! Бажаю сил і терпіння, здоров'я і натхнення, оптимізму і доброти, радості і щастя. Будьте найдорожчою, улюбленою мамою, турботливою тещею.

***

У День свекрухи хочу побажати завжди прекрасного настрою, бездоганного самопочуття, щирих посмішок і незмінного життєвого щастя. Нехай Ваш дім ніколи не відвідує смуток і горе, нехай у ньому завжди горить вогник любові і надії. У цей день хочу сказати вам величезне спасибі за чоловіка, за вашого сина, якого, нехай і не без частки ревнощів, ви змогли мені подарувати.

***

Вітаю з Днем тещі! Будьте молодою, ласкавою, непосидючою, найчудовішою тещею в світі! Нехай зять поважає, любить і цінує, нехай кожен день вас радує приємними подіями, посмішками близьких і дзвінким сміхом улюблених онуків.

***

Свекруха мені, що матінка рідна, а до того ж ще й вірна подруга, якій можна довірити свої дівочі секрети... Я бажаю вам не тільки непорушного здоров'я і дуже довгих років, але також і простого, жіночого щастя, нев'янучої краси і море любові, якої ви, з вашим добрим серцем, більш ніж гідні!

***

З Днем тещі! Бажаю бути найдоброішю та чуйною, найвеселішою і пустотливою, найкрасивішою і найрозумішою. Здоров'я Вам і сімейного щастя, поваги і достатку в кишені. І нехай Ваш зять завжди вам допомагає в справах, не забуваючи обсипати компліментами і добрими словами.

З днем тещі та свекрухи: вірші

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас "мамо"!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

***

Скажу я, не кривлячи душею,

Ви стали для мене рідною.

За доброту дякую

І знайте, що я вас люблю будь-яку.

Живіть довго, не хворійте,

З роками серцем не черствійте.

Нехай щастям кожен день наповниться,

А всі бажання нехай виконуються.

***

Достатку у господі,

Врожаю на городі,

Щоб одяг весь по моді

У шафі і в комоді!

***

Я з Днем свекрухи вітаю,

Веселощів, радості, посмішок вам бажаю,

Щоб невдачам і бідам на зло,

Жилося, любилося Вам і в усьому щастило.

***

Хай дні Ваші, тещенько, будуть ясними,

Здобутки й доходи, як дощик, рясними,

Хай щастя із Вами іде повсякчас!

Вітаю в цей день із Днем тещі я Вас!

Картинки з Днем тещі і свекрухи українською мовою

Картинки з Днем свекрухи і тещі / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем свекрухи і тещі / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем свекрухи і тещі / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем свекрухи і тещі / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем свекрухи і тещі / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем свекрухи і тещі / Фото: ТСН.ua