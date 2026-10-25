Привітання з Днем свекрухи і тещі 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Днем свекрухи і тещі 2026 року: картинки українською, проза і вірші
25 жовтня святкують День свекрухи і тещі. Не забудьте їх привітати та подарувати теплі слова.
Міжнародний день свекрухи і тещі завжди припадає на четверту неділю жовтня. 2026 року це 25 число.
Привітання з Днем свекрухи і тещі: своїми словами та у віршах
Вітаю з Днем свекрухи і тещі! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, родинного затишку та безлічі приводів для усмішок. Нехай діти й онуки завжди тішать своєю увагою, у домі панують мир і достаток, а серце зігріває любов найдорожчих людей. Щастя вам, радості та довгих років у добрі й злагоді!
Зі святом вас вітаємо щиро,
Хай живеться у радості й мирі!
Хай здоров’я міцніє щодня,
А любов зігріває серця.
Хай родина частіше збирається,
А усмішка з вуст не зникає.
Хай здійсняться всі мрії ясні,
Буде щастя у кожному дні!
Зі святом наших дорогих свекрух і тещ! Нехай у вашому житті буде якомога більше щасливих моментів, приємних зустрічей і теплих слів. Бажаю, щоб рідні завжди оточували вас турботою, щоб здоров’я не підводило, а кожен новий день приносив гарні новини. Нехай у душі квітне весна, а в оселі завжди пахне любов’ю та домашнім затишком!
Для свекрухи й тещі — вітання,
Щастя, радості та процвітання!
Хай здоров’я міцним буде ваше,
А життя — ще світлішим і кращим.
Хай онуки дарують обійми,
Дні минають щасливо й спокійно,
Хай у серці любов розквітає,
А Господь від біди захищає!
Вітаю з чудовим святом — Днем свекрухи і тещі! Бажаю вам жіночого щастя, невичерпної енергії, сімейного благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай доля щедро дарує світлі дні, вірних друзів і щирі обійми. Хай діти частіше телефонують, онуки приїжджають у гості, а кожне свято збирає за одним столом усю велику й дружну родину!
Хай свекруха й теща радіють,
Хай від щастя очі ясніють!
Хай зять квіти частіше дарує,
А невістка смачненьким частує.
Хай онуки навколо стрибають,
А проблеми кудись утікають!
Грошей, радості, миру й тепла,
Щоб щаслива родина була!
З Днем свекрухи і тещі! Бажаю завжди бути наймудрішими порадницями, найулюбленішими бабусями та найчарівнішими господинями! Нехай зять і невістка слухаються, діти пишаються, онуки обіймають, а в гаманці водяться гроші на всі маленькі й великі радощі. Міцного здоров’я, гарного настрою та побільше приводів збиратися всією родиною — і бажано без суперечок про те, як правильно варити борщ!
Хай доля дарує багато добра,
Щоб радість у серці щодня розцвіла.
Хай сонце ласкаве вам світить з небес,
А в домі лунає веселий сміх весь.
Хай діти шанують, онуки люблять,
А друзі хороші ніколи не забудуть.
Здоров’я, достатку, любові без меж,
І щастя великого — нині й надалі теж!