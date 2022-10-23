Привітання з Днем свекрухи і тещі 2022: картинки українською, проза і вірші

23 жовтня святкують День свекрухи і тещі. Не забудьте їх привітати та подарувати теплі слова. А ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем свекрухи і тещі 2022 в віршах, прозі, картинках.
Міжнародний день свекрухи і тещі завжди припадає на четверту неділю жовтня. 2022 року це 23 число.
Привітання з Днем свекрухи і тещі: своїми словами
З Днем тещі! Бажаю сил і терпіння, здоров'я і натхнення, оптимізму і доброти, радості і щастя. Будьте найдорожчою, улюбленою мамою, турботливою тещею.
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У День свекрухи хочу побажати завжди прекрасного настрою, бездоганного самопочуття, щирих посмішок і незмінного життєвого щастя. Нехай Ваш дім ніколи не відвідує смуток і горе, нехай у ньому завжди горить вогник любові і надії. У цей день хочу сказати вам величезне спасибі за чоловіка, за вашого сина, якого, нехай і не без частки ревнощів, ви змогли мені подарувати.
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Вітаю з Днем тещі! Будьте молодою, ласкавою, непосидючою, найчудовішою тещею в світі! Нехай зять поважає, любить і цінує, нехай кожен день вас радує приємними подіями, посмішками близьких і дзвінким сміхом улюблених онуків.
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Свекруха мені, що матінка рідна, а до того ж ще й вірна подруга, якій можна довірити свої дівочі секрети... Я бажаю вам не тільки непорушного здоров'я і дуже довгих років, але також і простого, жіночого щастя, нев'янучої краси і море любові, якої ви, з вашим добрим серцем, більш ніж гідні!
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З Днем тещі! Бажаю бути найдоброішю та чуйною, найвеселішою і пустотливою, найкрасивішою і найрозумішою. Здоров'я Вам і сімейного щастя, поваги і достатку в кишені. І нехай Ваш зять завжди вам допомагає в справах, не забуваючи обсипати компліментами і добрими словами.
З днем тещі та свекрухи: вірші
Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща у мене і добра і мила!
Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,
З любов’ю й повагою кличу Вас "мамо"!
Хай тільки добро Вам дарує весь світ!
Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!
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Скажу я, не кривлячи душею,
Ви стали для мене рідною.
За доброту дякую
І знайте, що я вас люблю будь-яку.
Живіть довго, не хворійте,
З роками серцем не черствійте.
Нехай щастям кожен день наповниться,
А всі бажання нехай виконуються.
***
Достатку у господі,
Врожаю на городі,
Щоб одяг весь по моді
У шафі і в комоді!
***
Я з Днем свекрухи вітаю,
Веселощів, радості, посмішок вам бажаю,
Щоб невдачам і бідам на зло,
Жилося, любилося Вам і в усьому щастило.
***
Хай дні Ваші, тещенько, будуть ясними,
Здобутки й доходи, як дощик, рясними,
Хай щастя із Вами іде повсякчас!
Вітаю в цей день із Днем тещі я Вас!