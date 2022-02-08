Привітання з Днем святого Валентина 2022: коханому, коханій, чоловікові, дружині, подрузі, колегам

Привітання з Днем святого Валентина: картинки, проза, вірші коханому, коханій, чоловікові, дружині, дітям, мамі і татові, подрузі і друзям, колегам / Pexels

14 лютого святкується найромантичніше свято — день святого Валентина або Свято Закоханих. Але вітати цього дня можна не лише своїх коханих, чоловіка чи дружину. Щирих та теплих слів чекають ваші друзі, мама, тато, діти та навіть колеги. Тому ТСН.ua підібрав для вас красиві привітання з Днем святого Валентина.

Привітання з Днем святого Валентина коханому

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі.

Спасибі за губи солодкі,

Спасибі за руки міцні.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на землі.

Ми поруч, але ж могли б

Один одного і не зустріти…

Єдиний мій, дякую тобі

За те, що ти є на світі!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Коханий, хочу привітати тебе з днем закоханих і висловити найщирішу вдячність за все, що ти робиш. Тільки дивлячись в твої очі, хочеться радіти життю, тримаючи тебе за руку — вірити в майбутнє, обіймаючи тебе — відчувати силу нашої любові.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Бажаю тобі кохання:

Не як місяць, бо він пропадає,

Не як сонце – воно згасає,

Не як вітер, бо він гуляє,

А як небо – воно безкрає!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Кохани й, зі святом тебе. Цей день тільки наш, я дякую богу, що у мене є ти. Хай в житті тебе обминають невдачі і нещастя, а за тобою йдуть успіх і удача. Бажаю, кар’єрного росту, море квітів, сміху, посмішок, позитиву і сили. Нехай життя приносить тільки радість, а рідні нескінченно дарують любов. З Днем святого Валентина.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Ти тепла музика мого життя,

Чарівний спів – без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття

Бо душі наші з’єднані коханням!

З Днем Святого Валентина!

***

В День святого Валентина, коханий, хочу, щоб наше бажання було надзвичайним почуттям. Щоб емоційні моменти завжди були позитивним, а сварки і негаразди оминали десятою дорогою. Хай романтика накриє нас з головою і подарує незабутні емоції.

Привітання з Днем святого Валентина

***

З Днем закоханих вітаю.

Щирих почуттів бажаю,

Найсвітліших і красивих,

Очей сяючих, щасливих.

Бережи почуття наші.

Стануть хай вони лиш краші,

Солодші, чистіші і тепліші.

Будуть хай серця рідніші.

Насолоджуйся, кохайся

Вір у диво, посміхайся,

Радій і щиро люби

І мене ти бережи!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Як будь-яка дівчинка, я мріяла про принца на білому коні, що врятує мене з вежі з драконом. Тепер у мене є ти і не потрібна мені ні вежа, ні кінь. Ти сам по собі скарб і диво. Вітаю з днем закоханих, милий! Бажаю нашому почуттю жити довго, яскраво і ніколи не гаснути.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Цілую, цілую, цілую.

Кохаю, кохаю, кохаю.

І кожну хвилину ціную,

Коли тебе поруч маю!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Коханий мій, у це прекрасне свято хочу сказати, як я сильно тебе люблю! Ти дуже добрий, уважний, турботливий, сильний, розумний. Словом, в тобі є все, що мені так необхідне. Я хочу, щоб цей День святого Валентина був для нас дуже романтичним і просто незабутнім. Люблю, люблю, люблю, ніжно обіймаю і чекаю!

Привітання з Днем святого Валентина коханій

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для мене – тільки ніжна!

Привітання з Днем святого Валентина

***

14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Тебе вітаю я, кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Кохана, я дякую вищим силам за нашу зустріч! Завдяки тобі я знаю, що таке любов, що таке кохати і бути коханим! З тобою і сонце світить по-особливому, і гроза у твоїх обіймах непомітна, і море по коліна, і будь-які завдання по плечу! Аби ти була поруч, аби ти погодилася розділити зі мною життєву дорогу! Я хочу бути поруч кожен день, бачити тебе, цілувати, знати, що ти належиш тільки мені! З Днем всіх закоханих, сонце моє!

Привітання з Днем святого Валентина

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

***

Я кожен день світанок зустрічаю з однією лише думкою про тебе і тільки про одне мрію — тебе побачити не уві сні!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Була б ти смачна цукерка,

Я би довго тебе їв!

Була б ти збісна кокетка,

Все одно б тебе хотів!

Ти прекрасна, ніби ангел,

Що здається наче сплю.

Я кохаю як хлопчисько,

Обіймаю і люблю!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Малятко, спасибі тобі за радість і турботу, які ти мені даруєш щодня. Моє серце б’ється лише для тебе. З святом Святого Валентина!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Між нами зараз кілометри

Але я голос твій ніжний ловлю

І мені хочеться крикнути крізь вітер:

Я люблю тебе, дуже люблю!

Привітання з Днем святого Валентина

***

З Днем святого Валентина! Я хочу, щоб у тебе в цей день було цукровий настрій, шоколадні сюрпризи і чарівні поцілунки! Вітаю!

Привітання з днем валентина коханому чоловікові від дружини

Милий чоловік, мій вірний супутник життя,

Моя надія, опора і мрія,

З днем святого Валентина вітаю тебе,

І дарую лише ніжні слова.

Нехай любов моя велика,

Буде оберегом для тебе,

Пишаюся тобою, тебе обожнюю,

Ти найкращий в мене.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Ти мій промінчик сонця, що виганяє втому, моє чисте джерельце, вливаюче енергію життя. Моє серденько, прочитай у вітанні прості вічні слова: люблю тебе!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Мій милий і рідний чоловік,

Ти для мене надійний і вірний друг,

В день святого Валентина, поздоровлення прийми,

Будь коханим, і сам кохай.

Бажаю щастя тобі, радості, удачі,

І прекрасного настрою на додачу,

Нехай щастить тобі у всьому, завжди,

Хай добрий ангел береже тебе.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Щоб цей День святого Валентина ти провів тільки з тією людиною, яку ти хотів би бачити поряд з собою кожен день… зі мною.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Мій добрий, милий, дорогий,

Мій близький і рідний,

Долі я буду вдячна завжди,

За те, що подарувала мені тебе.

Наш корабель пливемо по морю любові,

У день закоханих поздоровлення прийми,

Нехай між нами Амур моторний пурхає,

Нехай любов, як сонечко сяє.

***

Вітаю тебе з Днем святого Валентина! Бажаю море щастя і океан любові! Коли будеш плавати в них, ти відчуєш, як це здорово і незабутньо!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Милий чоловік, хай світить нам,

Завжди щаслива зірка,

Бажаю збутися всім твоїм мріям,

Нехай буде благосклонною доля.

В день святого Валентина, поздоровлення прийми,

Все життя бажаю купатися в океані моєї любові,

Хай кожен день радує тебе,

Нехай Господь береже від бід і зла.

Привітання з Днем святого Валентина

***

З Днем закоханих вітаю! Будь веселий, посміхайся, ніколи не сумуй, але найголовніше: закохайся в найчарівнішу дружину в світі… в мене!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Милий чоловік, з днем Валентина тебе,

Нехай любов окриляє завжди,

Нехай всі бажання збуваються,

Нехай удача завжди посміхається.

Будь коханим і бажаним завжди,

Хай шлях твій висвітлює щаслива зірка,

Нехай надія тебе не покидає,

Хай добрий ангел береже.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Мій коханий, з святом – з днем легендарного святого Валентина! Нехай той самий Амур, який поєднав казковою любов’ю наші серця, подарує тобі іскристе диво, здатне творити неймовірні дива!

Привітання з Днем святого Валентина коханій дружині

В тебе закохуюсь кожен раз,

Коли бачу сяйво милих очей,

З днем святого Валентина вітаю тебе,

Життя довге і щасливе бажаю.

Будь коханою і бажаною завжди,

Моя добра, прекрасна дружина,

Ти на світі краще всіх,

Нехай чекає тебе величезний успіх.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Рожевощокий карапуз Купідон вже зачесав свої золоті кучері, нагострив стріли, міцніше натягнув тятиву і, жваво махаючи крильцями, поспішає до тебе з моєю валентинкою. З святом тебе, кохана дружино!

Привітання з Днем святого Валентина

***

У тебе чиста, відкрита душа,

А характер – краще не знайти,

Моя прекрасна, кохана дружина,

У всьому тобі бажаю успіху.

З днем Валентина вітаю тебе,

Любові бажаю, щастя і добра,

Нехай Господь тебе благословляє,

Нехай буде благосклонною доля.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Кохана, дарую тобі серденько, а в ньому любов моя, ніжність і найщиріші побажання у День закоханих. Нехай зірками сяють твої прекрасні очі, хай сонцем світиться твоя чарівна усмішка, хай життя твоє буде щасливою і квітучою!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Сьогодні свято усіх закоханих,

Скоро до нас прийде весна,

Мене любов твоя завжди гріє,

Моя сама прекрасна дружина.

Нехай не згасне полум'я любові,

Хай буде вічний сімейний осередок,

Щастя, діти – всі з нами,

Хай буде завжди так.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Привіт! Я – валентинка, надіслана найпрекраснішій дівчині на світі! При прочитанні мене сама прекрасна і сильна любов у цьому чарівному світі проникне в твоє неймовірне серце і наповнить душевним щастям!

***

Вітаю дружину з днем Святого Валентина,

Нехай у твоєму житті буде більше позитиву.

Любові тобі і бажаю удачі,

Будь постійно щаслива.

Радій життю, будь красивою,

Люби мене постійно і сильно.

Нехай тебе радість не покидає,

А світ на крилах успіху тебе катає.

Привітання з Днем святого Валентина

***

З Днем святого Валентина, кохана! Твої очі – бездонне море, в якому я вчуся плавати. Твої руки – солодкий полон, в якому я мрію бути заточеним. Твоє серце – заповітні двері, до яких я не втомлюся підбирати ключ. Ти одна господиня моєї душі.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Про тебе, кохана, завжди мрію,

Коли поруч ти, я від щастя таю,

Ти найкраща подруга, рідна дружина,

Зі святом Валентина, вітаю тебе люблячи.

Нехай буде життя твоє кольоровою картинкою,

Моя друга половинка,

Нехай любов тебе окриляє,

Нехай життя завжди надихає.

Привітання з Днем святого Валентина

***

У день всіх закоханих надсилаю тобі, моя мила дружино, гарячий імпульс своєї любові. Нехай він зігріє тебе в цей лютневий день, розтопить лід непорозумінь, змусить танути сніжинки образ, розжене хмари тривог і подарує тобі ласкавий промінь моєї ніжності.

Привітання з Днем святого Валентина мамі і татові

Матусю кохана,

Мила, красива,

Добра і ніжна,

Світла, безгрішна!

Валентинів день прийшов,

Для тебе віршик знайшов:

Вітаю з цим днем,

В серці ти живеш моєму!

І в моїй душі квітне,

Пісню чарівну співаєш,

Я люблю тебе, рідна,

Для мене ти золота!

Нехай здійсняться мрії.

Все, чого бажаєш ти!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Вітаю з днем ніжності і любові. Нехай твоя усмішка завжди буде молодою, сміх — завзятим, душа співає, а в очах спалахують іскорки. З днем святого Валентина, моя дорога і вічно юна матуся!

Привітання з Днем святого Валентина

***

В душевній своїй епіграмі,

Хвилюючись і поспішаючи.

У любові зізнаюся моїй мамі.

До самої землі вклонюся.

Бажаю я у Валентинів День,

Щоб бог тебе оберігав.

Щоб не було соромно за сина,

І щоб батько не хворів.

Здоров’я, любові, довголіття,

Не витрачай даремно себе.

І спокійніше буде твоїм дітям

Коли все добре в тебе.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Матусю, день святого Валентина не тільки свято закоханих, але й любимих. Я дуже тебе люблю і хочу, щоб ти це знала: дорожче тебе у мене немає нікого, ти дійсно сама любима, адже ти подарувала мені життя. Я не знаю, як тобі висловити всі свої почуття, але просто знай, що ти найдорожче, що у мене є.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Мамусю, нехай добрий Валентин

Додасть щастя і любові побільше,

Щоб кожен знав, що в світі не один

І отчий будинок зустрічає всіх довше.

Матусю, хай піде печаль

Що може бути не все, як би хотілося,

І для тебе нам, небого не шкода

Своєї любові сердечко, щоб зігрілось.

***

День святого Валентина – прекрасне свято! Воно зігріте любов’ю мільйонів люблячих сердець і несе натхнення в кожен дім! Вітаю тебе, тато, з цим чудовим святом і щиро бажаю щастя! Нехай всі твої мрії збуваються!

Привітання з Днем святого Валентина

***

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання,

А ці сніжинки що летять

Нехай дарують щастя та кохання.

Привітання з Днем святого Валентина

***

День святого Валентина – чудове романтичне свято, коли в душах закоханих розпускаються квіти любові, а в серцях чутна мелодія весняного пробудження. Щиро бажаю тобі, тату, щоб кожна мить сповнилася Любов’ю!

Привітання з Днем святого Валентина

***

З днем святого Валентина

Хочу привітати,

Щоб чудово пройшла днина

Хочу побажати.

Щастя, радості й любові,

Грошей та достатку

Хай принесе Валентин

Почуттів горнятко!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Хай в день святого Валентина збудуться всі твої заповітні мрії і надії!Дорогий мій тато, не думай про минуле, живи сьогоденням і вір у щасливе майбутнє! Нехай прекрасне почуття кохання супроводжує тебе все життя!

Привітання з Днем святого Валентина дітям

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу,

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе.

Подаруй мені любов –

Серце битиметься знов.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Життя – це любов. Любов – це поцілунки. А поцілунки твої – найсмачніші. Можна тебе обдарувати найсмачнішими поцілунками?

Привітання з Днем святого Валентина

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) від усіх!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Хочу з днем Валентина привітати,

Та цю Валентину подарувати.

Милуйся, читай й бережи,

А якщо скучаєш – дзвони!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую…

По-друге: я тебе люблю!

Привітання з Днем святого Валентина

***

День святого Валентина

Нам кохання принесе.

Поцілуєм ніжно в щічку

Я тебе, а ти – мене!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце.

Привітання з Днем святого Валентина

***

З Днем святого Валентина!

Нехай раптова любов

Накриє швидко, як лавина,

І розбурхає твою кров!

Привітання з Днем святого Валентина

***

В день ясний цей і прекрасний

Всі сердечка розтають

От моє і теж розтало

І сказало Я ЛЮБЛЮ!

Привітання з Днем святого Валентина подрузі та друзям

Хай душа завжди радіє,

Серце сонечко зігріє,

Буде твій, про кого мрієш,

Від чиїх очей хмілієш…

Привітання з Днем святого Валентина

***

Хай світлом найчистішого кохання

Наповнюється з радістю душа;

Хай втілюються всі твої бажання

А серце зігріває щастя жар!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Бажаю, щоб солодкі поцілунки

Коханого припали до душі,

Бажаю, щоб хороші подарунки

Чекали не лише вдень, а й вночі…

Привітання з Днем святого Валентина

***

Хай коханий буде подарунком

У твоєму довгому житті!

Хай приносять радощі стосунки,

Від яких цвітеш і пахнеш ти!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Кохай і будь коханою,

Єдиною, жаданою,

Омріяною казкою.

Зорею у імлі,

Іди назустріч радості,

Світи усюди сонечком,

Даруй любов коханому,

Неси весну землі!

***

Бажаю щастя та фортуни,

Успішно виконаних справ!

І хай тобі не буде сумно...

Бажаю світла та добра.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Вітаю з цим хорошим святом.

Ти більше, ніж чудовий друг,

Тому я хочу побажати

Багатства - в руки, щастя вслух!

Привітання з Днем святого Валентина

***

З днем закоханих вітаю тебе,

І хочу, щоб в дорозі твоїй,

Ні кінця не знайшлося, ні краю

Для щасливих і радісних днів.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Неповторний той день і мить,

Коли вперше зустрілись ми,

Твої очі, усмішка, погляд...

Як приємно з тобою поряд!

І не знайду я краще друга,

Ти не мій і у тебе друга.

Всеодно тобі пише Таня,

Бо ж сьогодні цей День кохання!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Бажаю вірних друзів справедливих,

Які завжди підтримають в біді,

Стосунків у коханні тих щасливих,

Які відкриють зміст новий вжитті!

Привітання з Днем святого Валентина колегам

Шановні колеги, з Днем закоханих! У День святого Валентина хочеться побажати, щоб кожен, хто шукає, знайшов своє кохання, а хто знайшов — був щасливий. Щоб у сім'ях було тепло і затишно. Нехай у серцях кожного буде місце для любові, гармонії і взаєморозуміння. Робота роботою, але особисте життя дає нам сили на великі звершення.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Шановні колеги. Нехай святий Валентин розщедриться і принесе неймовірну любов тим, хто за помилковою випадковості все ще самотній. А тим, у кого вона вже є, подарує чудовий день разом зі своєю половинкою. Закохуйтеся, любіть, використовуйте свої крила за призначенням і як можна частіше. З днем закоханих!

Привітання з Днем святого Валентина

***

Вітаю з Днем святого Валентина і хочу побажати великої і світлої любові, щирих і добрих почуттів, відчуттів щастя і радості, солодких поцілунків і міцних обіймів, великої удачі і чудового настрою.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Шановні й дорогі мої колеги! Вітаю вас із Днем святого Валентина! Хочеться побажати вам, щоб цей святковий день приніс кожному з вас, своє власне довгоочікуване диво, казковий настрій і чарівні враження. А любов, щастя і удача, назавжди стали вашими життєвими супутниками.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Колеги, у день святого Валентина від чистого серця поспішаю Вам побажати: нехай на душі завжди панує радість, нехай у Ваших серцях поселиться справжня любов і величезне щастя. Бажаю світлих безхмарних днів і благополуччя. Нехай той, хто шукає кохання — знайде своє щастя, у кого є сім'я і кохана людина — збереже теплоту почуттів і ніжність. Нехай панує любов на всій планеті і у Ваших серцях. Зі святом, дорогі!

***

Колеги! Вітаю вас із Днем Святого Валентина не заради галочки, а тільки тому, що ви і справді мої любимі колеги. Сподіваюся, наші почуття взаємні і чисті, хоч і нерідко ми зізнаємося в них лише на корпоративах, коли всі ми трохи розкуті. Пропоную всім нам урочисто обмінятися валентинками і зізнаватись один одному в любові як можна частіше. З Днем всіх закоханих вас, любі колеги!

Привітання з Днем святого Валентина

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Колеги, надійшла пропозиція відкрити проект «Пошук половинки» і дати йому можливість працювати, як професіоналу. Тоді весь наш колектив буде щасливий в коханні, що принесе шефові радість, спільній справі успіх, а нашим гаманцям достаток. З днем закоханих!

Привітання з Днем святого Валентина

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Колеги, вітаю вас зі святом, з днем святого Валентина! Бажаю знайти свою другу половинку, духовної близькості, щирої любові, взаєморозуміння, підтримки, радості в родині. Вмійте отримувати задоволення від спілкування, дотику і посмішки. Проведіть час з близькими, зробіть цей день незабутнім. Кохайте і будьте коханими!

Привітання з Днем святого Валентина

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Мої дорогі колеги, я всіх вітаю з Днем святого Валентина. Хочеться всім побажати щирих і світлих почуттів. Нехай ваша любов допомагає вам досягати неймовірних висот успіху і завжди залишатися на оптимістичній хвилі життя.

Привітання з Днем святого Валентина

***

Зі святом любові вас колеги! Бажаю вам глибоких почуттів, щирих зізнань і запаморочливих пригод в цей день! Нехай кохані люди завжди будуть поруч з вами, і роблять ваше життя радісним і добрим!