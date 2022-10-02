Привітання з Днем територіальної оборони 2022: картинки українською, проза, вірші

2 жовтня в Україні святкують День територіальної оброни. Сьогодня, як ніколи, важливо привітати мужніх захисників та захисниць, які боронять рідну країну від агресора. ТСН.ua підібрав для вас картинки українською мовою та вітання з Днем територіальної оборони.

Щорічно День територіальної оборони припадає на першу неділю жовтня. 2022 року це 2 жовтня. Свято нове. Його запровадив своїм указом президент України Володимир Зеленський 2020 року. Зараз, коли наша країна в черговий раз стикнулася з агресором, внесок бійців тероборони важко переоцінити.

Від 1 січня 2022 року територіальна оборона входить в ЗСУ як окремий рід військ.

Привітання з Днем територіальної оборони: своїми словами та у віршах

У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.

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Мужність, честь, сила і відвага — тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

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Україна — могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

***

Я бажаю вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли ви на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання.

***

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

***

Як фенікс, відродилися ви знову,

На захист України стали гордо.

Ви подолали заколоти й змову.

Закрили шлях загарбникам і ордам!

Ви незалежність нашу зберегли,

Ви клятвою освячуєте стяг,

Щоб вороги ніколи не змогли

Здолати вашу відданість присязі.

Хай буде мужнім досвід ваш і біль.

Бо втрати незагоїть час і ліки.

А на столі щоденно хліб і сіль,

Як символ нескореності навіки!

З Днем територіальної оборони: картинки українською мовою

З Днем територіальної оборони / Фото: ТСН.ua

З Днем територіальної оборони / Фото: ТСН.ua

З Днем територіальної оборони / Фото: ТСН.ua

З Днем територіальної оборони / Фото: ТСН.ua