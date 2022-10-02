Привітання з Днем територіальної оборони 2022: картинки українською, проза, вірші

2 жовтня в Україні святкують День територіальної оброни. Сьогодня, як ніколи, важливо привітати мужніх захисників та захисниць, які боронять рідну країну від агресора. ТСН.ua підібрав для вас картинки українською мовою та вітання з Днем територіальної оборони.
Щорічно День територіальної оборони припадає на першу неділю жовтня. 2022 року це 2 жовтня. Свято нове. Його запровадив своїм указом президент України Володимир Зеленський 2020 року. Зараз, коли наша країна в черговий раз стикнулася з агресором, внесок бійців тероборони важко переоцінити.
Від 1 січня 2022 року територіальна оборона входить в ЗСУ як окремий рід військ.
Привітання з Днем територіальної оборони: своїми словами та у віршах
У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.
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Мужність, честь, сила і відвага — тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.
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Україна — могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов’їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.
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Я бажаю вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли ви на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання.
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Ви надія наша і опора,
Гідність волелюбних козаків.
Пращурів висока непокора
У серцях сміливих вояків!
Дух козацький вірний і звитяжний
Додавав вам сили і відваги.
Воїни і лицарі ви справжні,
Вам вклонились синьочолі стяги!
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Як фенікс, відродилися ви знову,
На захист України стали гордо.
Ви подолали заколоти й змову.
Закрили шлях загарбникам і ордам!
Ви незалежність нашу зберегли,
Ви клятвою освячуєте стяг,
Щоб вороги ніколи не змогли
Здолати вашу відданість присязі.
Хай буде мужнім досвід ваш і біль.
Бо втрати незагоїть час і ліки.
А на столі щоденно хліб і сіль,
Як символ нескореності навіки!