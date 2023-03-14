Привітання з Днем українського добровольця 2023 року: картинки українською, проза і вірші

14 березня в Україні святкують День українського добровольця. Не забудьте вшанувати всіх тих, хто боровся і продовжує боротися за суверенітет рідної країни. ТСН.ua підготував для вас картинки з Днем українського добровольця і привітання.

День українського добровольця — нове, але дуже важливе свято, яке було створене на честь всіх тих, хто 14 березня 2014 року встав на захист України. Цей день було встановлено для того, щоб пам'ятати, через що довелося вже пройти нашій країні і через що вона проходить прямо зараз. А ще дата нагадує про героїзм захисників та захисниць незалежності рідної Батьківщини.

Військові, медики, волонтери, аграрії, водії, вчителі та інші люди об'єдналися заради того, щоб боротися з російськими окупантами.

День українського добровольця: привітання у віршах і прозі

Хочу побажати всім захисникам України, не залежно від того в якому статусі і як ви її захищаєте — ПЕРЕМОГИ! Перемоги над ворогами та віри у світле майбутнє!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю всіх українських добровольців, які нагадують, що саме ми повинні відстоювати добробут та щастя нашої країни. Нехай вам не доводиться стикатись зі злом, а добро завжди буде на вашому боці!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам - безхмарного життя!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю всіх чоловіків і жінок — захисників України. Поки є герої, що попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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Щиро вітаємо Вас з 14 березня - святом відваги, мужності, доблесті і честі. У день добровольців України з щирого серця бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у Вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог!

День українського добровольця: картинки / Фото: ТСН.ua

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Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

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