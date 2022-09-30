Привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії 2022: картинки українською, проза і вірші

30 вересня Церква святкує свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Цього дня вшановуються мучениці, які не відступили від віри в Христа. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії: картинки, вірші, проза.
30 вересня у пам'ять про святих мучениць варто піти до церкви, купити 12 свічок, поставити чотири з них біля ікон Віри, Надії, Любові та Софії, три свічки біля розп'яття Ісуса Христа, три біля ікони Богородиці, а дві - принесіть додому. Над цими свічками опівночі читаються спеціальні слова змов. Наприклад:
У морі-в океані
Є бела рибиця-плотиця.
Як тій рибі нудно без води на сухому березі,
Так нехай буде нудно моєму ворогові.
Щоб моя сім’я була міцною-міцна,
Цілим-ціла.
Хто ту білорибицю з’їсть,
Той години не проспить, дня не проживе.
Іменем Бога Христа,
Ніхто з моєї родини не розіб’є.
Як прилягає до риби луска
Від голови до хвоста,
Так і моя родина будь міцна і ціла.
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь
Привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії: вірші
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, сили й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
З днем Віри, Надії, Любові!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра і Любов!
Хай добрий янгол із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!
***
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
Софії, Віри, Надії і Любові: привітання в прозі
Вітаю зі світлим святом - Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай ваше життя буде осяяне любов'ю, а серця наповняться надією і вірою. Бажаю, щоб це свято принесло у ваші домівки здоров'я, почуття благодаті та духовну радість. Бережи вас Бог!
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З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!
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Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб в твоєму житті ні дня не проходило без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості і світлої посмішки.
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Хочу привітати з дивовижним святом, Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, і побажати щоб здоров'я було міцним щастя вічним, а в родині панували завжди добра доля і достаток!
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Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Від щирого серця бажаю жити щасливо, берегти в серці любов і завжди таїти світлу надію, вірити тільки в хороше і перемагати будь-яку невдачу.