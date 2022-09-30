Привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії 2022: картинки українською, проза і вірші

30 вересня Церква святкує свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Цього дня вшановуються мучениці, які не відступили від віри в Христа. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії: картинки, вірші, проза.

30 вересня у пам'ять про святих мучениць варто піти до церкви, купити 12 свічок, поставити чотири з них біля ікон Віри, Надії, Любові та Софії, три свічки біля розп'яття Ісуса Христа, три біля ікони Богородиці, а дві - принесіть додому. Над цими свічками опівночі читаються спеціальні слова змов. Наприклад:

У морі-в океані

Є бела рибиця-плотиця.

Як тій рибі нудно без води на сухому березі,

Так нехай буде нудно моєму ворогові.

Щоб моя сім’я була міцною-міцна,

Цілим-ціла.

Хто ту білорибицю з’їсть,

Той години не проспить, дня не проживе.

Іменем Бога Христа,

Ніхто з моєї родини не розіб’є.

Як прилягає до риби луска

Від голови до хвоста,

Так і моя родина будь міцна і ціла.

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа.

Амінь

Привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії: вірші

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, сили й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги!

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З днем Віри, Надії, Любові!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра і Любов!

Хай добрий янгол із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Софії, Віри, Надії і Любові: привітання в прозі

Вітаю зі світлим святом - Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай ваше життя буде осяяне любов'ю, а серця наповняться надією і вірою. Бажаю, щоб це свято принесло у ваші домівки здоров'я, почуття благодаті та духовну радість. Бережи вас Бог!

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

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Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб в твоєму житті ні дня не проходило без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості і світлої посмішки.

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Хочу привітати з дивовижним святом, Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, і побажати щоб здоров'я було міцним щастя вічним, а в родині панували завжди добра доля і достаток!

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Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Від щирого серця бажаю жити щасливо, берегти в серці любов і завжди таїти світлу надію, вірити тільки в хороше і перемагати будь-яку невдачу.

З Днем Віри, Надії, Любові та Софії: картинки українською мовою

Софії, Віри, Надії, Любові: картинки / Фото: ТСН.ua

Софії, Віри, Надії, Любові: картинки / Фото: ТСН.ua

Софії, Віри, Надії, Любові: картинки / Фото: ТСН.ua

Софії, Віри, Надії, Любові: картинки / Фото: ТСН.ua