Привітання з Днем військово-морських сил України 2022: картинки українською, проза, вірші

День військово-морських сил України 2022 року припадає на 3 липня. Це важливе професійне свято святкують у першу неділю липня. ТСН.ua зібрав вітання на День військово-морських сил Збройних Смл України.

День військово-морських сил Збройних Сил України: вітання у віршах та прозі

Хай не буде перешкодою качка,

І не збиває вітер з ніг.

Будь сміливим, сильним, адже інакше

Ти моряком би стати не зміг.

***

Шанує країна сьогодні

Тих, хто серце морю віддав,

Тих, хто сміливо, безкорисливо

З вод морських захищає Вітчизну!

Вітаємо від душі,

Дорогі моряки!

І нехай у важкі хвилини

Буде вітер вам попутним.

Нехай світить вам завжди

В небі щаслива зірка!

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У День Військово-Морських сил України хочу побажати гарного, приголомшливого життя, як море. Нехай здоров'я завжди залишається міцним, хай щастя буде безмежним, нехай сили наповнюють тіло і дух кожного дня. Бажаю удачі та успіху, завжди тримати високу хвилю впевненості й стабільності в житті.

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Від щирого серця і з щирою повагою вітаємо з Днем Військово-Морських сил України! Нехай для вас завжди буде штиль на морі, а щаслива зірка горить яскравим світлом і показує шлях додому. За вашу сміливість і доблесть, за відданість своїй країні, за мир на рідній землі ми з гордістю кажемо вам "дякую". Нехай святковий салют прогримить на вашу честь. Зі святом!

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Вітаю тебе із Днем Військово-Морських сил України! Бажаю тобі плисти хвилями розкоші та щастя. Не тоне благополуччя, сплеску радостей, любові, як океан, неосяжного везіння і потоку невід'ємних благ у житті.

День військово-морських сил: картинки українською

День військово-морських сил Збройних Сил України: вітання / Фото: ТСН.ua

День військово-морських сил Збройних Сил України: вітання / Фото: ТСН.ua

День військово-морських сил Збройних Сил України: вітання / Фото: ТСН.ua

День військово-морських сил Збройних Сил України: вітання / Фото: ТСН.ua