Привітання з Днем воєнної розвідки України 2022: картинки українською, привітання в прозі

7 вересня - День воєнної розвідки в Україні. Нині це свято - особливе. Адже люди цієї професії роблять все можливе, щоб в усіх українців було майбутнє на рідній землі. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем воєнної розвідки України в прозі та картинках.

День воєнної розвідки України: історія свята

Саме 7 вересня 1992 року указом президента України був створений розвідувальний орган на базі Міністерства оборони - воєнну розвідку.

Але свято запровадили лише 2007 року. Тоді 1 червня очільником Міністерства оборони був підписаний Наказ, згідно з яким на 7 вересня встановили офіційне професійне свято всіх тих, хто працює у воєнній розвідці.

Хто ж такі воєнні розвідники? Дуже важливо не плутати воєнну та військову розвідку, адже це два різних поняття. Служба розвідників проходить під грифом "Цілком таємно". Тому українцям стають відомі безпрецендентні подвиги розвідників лише з часом. Сьогодні воєнна розвідка дуже важлива. Саме завдяки їй забезпечується захист національних інтересів та безпеки держави.

Привітання з Днем воєнної розвідки своїми словами

З професійним святом! Нехай розвідки завжди будуть вдалими, щоб приносили вони успіхи, перемоги й викликали гордість. Нехай не треба буде йти в тил до ворогів, а всі розвідки будуть легкими й простими, безпечними та приносять задоволення.

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Сьогодні, коли Україна зі зброєю в руках змушена захищати свою територіальну цілісність, саме від вашої своєчасної й точної інформації залежить правильність найважливіших державних рішень. Хочу подякувати за вашу роботу та побажати кожному миру, міцного здоров'я, достатку, злагоди та щастя! Нехай буде плідною ваша нелегка, але така необхідна служба нашій державі.

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Як у воєнний, так і в мирний час, професія розвідника потрібна, як повітря. Це мужні, хоробрі й стійкі люди, які, ризикуючи життям, охороняють спокій нашої країни. Дозвольте у це свято висловити Вам слова подяки за вашу працю в цей нелегкий для України час. Бажаю міцного здоров’я, довгих і щасливих років життя!

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Вітаю з Днем воєнного розвідника. Бажаю завжди бути в курсі всіх подій, що відбуваються, й уміти розплутувати будь-який клубок завдань. Успіхів, кмітливості та завзятості, а також упевненості, бравих сил і непереможного бойового духу!

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Нехай розвідки завжди будуть вдалими, щоб приносили вони успіхи, перемоги й мирне небо. Пишаємося вами! З Днем воєнної розвідки України!

З Днем воєнної розвідки України: картинки українською мовою

З Днем воєнної розвідки України / Фото: ТСН.ua

З Днем воєнної розвідки України / Фото: ТСН.ua

З Днем воєнної розвідки України / Фото: ТСН.ua

З Днем воєнної розвідки України / Фото: ТСН.ua