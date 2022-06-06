Привітання з Днем журналіста 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

6 червня - День журналіста України. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та знайомих, які щодня доносять до суспільства важливу інформацію та новини. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем журналіста України, картинки українською мовою.
День журналіста України: вітання в прозі
Шановні колеги-журналісти!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов'язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.
Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров'я!
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Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – День журналіста!
У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.
Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення! Повного Вам гаманця і гарного настрою щодня!
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З Днем журналіста, дорогі друзі!
Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.
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У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем журналіста тебе!
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Вітаємо українських журналістів з їх професійним святом! Шлях журналіста непростий, потрібно боротися з багатьма спокусами й знаходити лазівки в системі. Нехай же ваша інформація завжди буде найсвіжішою та найцікавішою! Зі святом!
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Дорогий журналіст, ти буваєш в найрізноманітніших місцях, висвітлюєш спеціально для нас свіжі й цікаві новини. Дякуємо! Бажаю, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та цікавими. З Днем журналіста України!
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Ви – четверта влада. Саме так гучно, але небезпідставно обрану тобою професію прозвала сама історія. Тому в цей день дуже хочеться сказати тобі щире спасибі за те, що ти вибрав такий відповідальний і непростий труд. У кожній твоїй статті відчувається людина. Людина, яка по-особливому мислить, по-особливому дивиться на цей світ. І найголовніше: у цієї людини чесна і благородна позиція, а кожне її слово є аргументованим і вагомим. Так нехай кожен новий матеріал дається з легкістю. Зі святом!
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Вітаю тебе з Днем журналіста України! Такі люди, як ти, допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається у світі. Спасибі тобі за наші знання і те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.
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У вас вже розлито? Чарки повні вина? Ловіть наші привітання – з Днем журналіста, з твоїм професійним Днем! Нехай забудуться високі слова, субординації, статті, що взяті з інтернету лише вчора, а вночі змінені в похміллі. Нехай щастить тобі в гонитві за сенсацією. Нехай репортажі викликають захоплення. І нехай багато буде грошей, щоб інфляція не змогла зжерти твій вклад зелених заощаджень.
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Акулу пера від щирого серця вітаю з Днем журналіста! Ох, ну і вибрала ти собі професію – вдома тебе не застати, непосида. Весь час в роз'їздах, відрядженнях – то інтерв'ю, то стаття, то опитування. Будь здорова, нехай у тебе на все вистачає сил і енергії! І будь щаслива – так приємно бачити, як горять твої очі після вдалої статті!
Привітання на День журналіста України у віршах
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
***
Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
***
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Журналісти! Вас сьогодні
Ми привітати раді,
Нехай роботою благородною
Залишається Правда,
Репортаж від Істини,
Інтерв'ю у Чесності,
Ваш почесний обов'язок – нести
Світло сучасності!
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Журналісти – звучить гордо,
Майстри пера і, звісно, "Ворда"!
Нехай перо гострішим стане –
А гонорар хай не буде копійчаним!
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Журналіст – не хобі, а покликання,
Цінується твоя праця, твої шукання,
Я бажаю за роботу не страждати,
Ексклюзив завжди першим отримувати!
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Ти не письменник, але творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це тимчасовий фактор!
Грошей і слави всенародної –
Від професії благородної!
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Там, де новина, першими бувайте,
І "гаряче" хапайте в об'єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
***
Вітаю зі святом
Журналістів усіх!
Нехай вам буде радісно,
Нехай на вас чекає успіх!
Нехай все буде на ура –
Статей вдалих "на-гора"!