Привітання з Днем журналіста 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

6 червня - День журналіста України. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та знайомих, які щодня доносять до суспільства важливу інформацію та новини. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем журналіста України, картинки українською мовою.

День журналіста України: вітання в прозі

Шановні колеги-журналісти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов'язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.

Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров'я!

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Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – День журналіста!

У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики.

Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення! Повного Вам гаманця і гарного настрою щодня!

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З Днем журналіста, дорогі друзі!

Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.

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У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем ​​журналіста тебе!

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Вітаємо українських журналістів з їх професійним святом! Шлях журналіста непростий, потрібно боротися з багатьма спокусами й знаходити лазівки в системі. Нехай же ваша інформація завжди буде найсвіжішою та найцікавішою! Зі святом!

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Дорогий журналіст, ти буваєш в найрізноманітніших місцях, висвітлюєш спеціально для нас свіжі й цікаві новини. Дякуємо! Бажаю, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та цікавими. З Днем журналіста України!

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Ви – четверта влада. Саме так гучно, але небезпідставно обрану тобою професію прозвала сама історія. Тому в цей день дуже хочеться сказати тобі щире спасибі за те, що ти вибрав такий відповідальний і непростий труд. У кожній твоїй статті відчувається людина. Людина, яка по-особливому мислить, по-особливому дивиться на цей світ. І найголовніше: у цієї людини чесна і благородна позиція, а кожне її слово є аргументованим і вагомим. Так нехай кожен новий матеріал дається з легкістю. Зі святом!

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Вітаю тебе з Днем журналіста України! Такі люди, як ти, допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається у світі. Спасибі тобі за наші знання і те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.

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У вас вже розлито? Чарки повні вина? Ловіть наші привітання – з Днем журналіста, з твоїм професійним Днем! Нехай забудуться високі слова, субординації, статті, що взяті з інтернету лише вчора, а вночі змінені в похміллі. Нехай щастить тобі в гонитві за сенсацією. Нехай репортажі викликають захоплення. І нехай багато буде грошей, щоб інфляція не змогла зжерти твій вклад зелених заощаджень.

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Акулу пера від щирого серця вітаю з Днем журналіста! Ох, ну і вибрала ти собі професію – вдома тебе не застати, непосида. Весь час в роз'їздах, відрядженнях – то інтерв'ю, то стаття, то опитування. Будь здорова, нехай у тебе на все вистачає сил і енергії! І будь щаслива – так приємно бачити, як горять твої очі після вдалої статті!

Привітання на День журналіста України у віршах

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

***

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв'ю у Чесності,

Ваш почесний обов'язок – нести

Світло сучасності!

***

Журналісти – звучить гордо,

Майстри пера і, звісно, "Ворда"!

Нехай перо гострішим стане –

А гонорар хай не буде копійчаним!

***

Журналіст – не хобі, а покликання,

Цінується твоя праця, твої шукання,

Я бажаю за роботу не страждати,

Ексклюзив завжди першим отримувати!

***

Ти не письменник, але творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це тимчасовий фактор!

Грошей і слави всенародної –

Від професії благородної!

***

Там, де новина, першими бувайте,

І "гаряче" хапайте в об'єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Вітаю зі святом

Журналістів усіх!

Нехай вам буде радісно,

Нехай на вас чекає успіх!

Нехай все буде на ура –

Статей вдалих "на-гора"!

День журналістів України: картинки українською мовою

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua

День журналіста України: картинки / Фото: ТСН.ua