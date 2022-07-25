Привітання з Днем зубного техніка 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші

25 липня професійне свято святкують представники цікавої та досить складної професії - зубні техніки. ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем зубного техніка у віршах та в прозі, а також картинки українською мовою.

День зубного техніка: що це за подія

Це молода та неофіційна подія. Вперше її відсвяткували на початку 2000-х років серед працівників зуботехнічних лабораторій. Дату обрали 25 липня. Однак багато зубних техніків додатково святкують ще й День стоматолога (9 лютого).

Вітання з Днем зубного техніка: вірші та проза

Вітаю вас зі святом - Днем зубного техніка! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, сталевих нервів і позитивного настрою, щоб професійно робити свою нелегку, але корисну справу, і дарувати пацієнтам тільки радісні моменти!

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З Днем зубного техніка я тебе вітаю,

Щастя радості та світла я тобі бажаю.

Нових відкриттів в професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

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Вітаю найкращого зубного техніка з професійним святом! Нехай твоя посмішка завжди буде широкою, нехай робота приносить задоволення і хороший дохід, а всі замовлення будуть цікавими!

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Зубний технік – професія важлива,

Людям потрібна, складна, різна.

Хто собі цей профпуть обрав,

Той гідний найвищої похвали!

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Вітаю тебе з Днем зубного техніка - твоїм професійним святом! Я бажаю, щоб всі твої пацієнти широко посміхалися і щиро тобі дякували! Я рада, що мій друг дарує людям здоров'я і красу! Нехай в роботі тебе чекають тільки успіх і визнання!

Привітання з Днем зубного техніка: картинки українською

З днем зубного техніка / Фото: ТСН.ua

З днем зубного техніка / Фото: ТСН.ua

З днем зубного техніка / Фото: ТСН.ua

З днем зубного техніка / Фото: ТСН.ua