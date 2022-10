Привітання з Геловіном 2022: картинки українською, проза і вірші

Привітання з Геловіном англійською мовою

I see that you're full of fear -

The Pumpkin spreads its awful arms ...

Congratulations, my dear:

Halloween comes! Halloween comes!

***

Trick or treat, trick or treat,

Give us something good to eat.

Give us candy, give us cake,

Give us something sweet to take.

Give us cookies, fruit and gum,

Hurry up and give us some.

You had better do it quick

Or we'll surely play a trick.

Trick or treat, trick or treat,

Give us something good to eat.

***

Monsters stalking through the night.

Halloween is the Night of Fright.

Fear is what this night brings,

Along with many other things.



Are you sure you are prepared?

Tonight is not for the easily scared.

Creatures from hell roam on this night,

For tonight is the Night of Fright.



Trick or treat you say,

You should not have waited until the end of the day.

Tonight you will lose your tricks and treats,

For the monsters need to eat.



You better not take this night lightly,

Or else you will truly learn what fright means.



In ancient times people feared this night,

The night they greeted with fright.

Why they were so scared you will soon see,

On this "All Hollows' Eve."

Геловін 2022: привітання в прозі

Привіт! Мене викрали з затишного дивана і закрили у фортеці, тут сам князь Дракула і він запрошує тебе до себе на бал! Втім, сиди, не поспішай! Ми самі встигнемо заглянути до тебе до світанку... Вітаємо з Геловіном! Веселися до упаду, але не здумай зімкнути очі до світанку!

***

В ніч Геловіна не потрібно нічого боятися, адже якщо до тебе на чашечку чаю загляне вампір, то тільки для того, щоб передати від мене привіт!

***

Ти вже не дитина і не боїшся темряви, але в ніч Геловіна я раджу тобі бути обережнішим і ввімкнути ліхтарик... Зі святом тебе!

***

Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек попросить закурити, не дивуйся - адже сьогодні веселий Геловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!

***

З Геловіном! Бажаю не приховувати страхів, веселитися до втрати свідомості, сміятися до сліз, танцювати до запаморочення, дістати всіх скелетів з шафи, бути страшно красивою істотою та принести в жертву гарбуз. Потворної удачі та кошмарного везіння!

Вірші про Геловін

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Геловіном ми вітаємо,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаємо,

Хай вночі ніхто не спить!

***

З Геловіном всіх вітаю,

За мітлою поспішаю!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

Маску сатани вдягайте,

І скоріш усіх лякайте.

Помаранчевий гарбуз,

Фіолетовий картуз,

Музика готична враз,

Приведе усіх в екстаз!

***

В дивне свято Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

***

Сьогодні, на тридцять перше жовтневе число,

У твоє житло увірветься зле Зло!

Не бійся, не лякайся, не кричи й не страждай,

Шампанським й цукерками ти гостя пригощай.

Коли воно, наситившись, погасить свічки,

Ти йому тихенько під маску заглянь.

Танцюй, співай і захоплення не ховай –

Під маскою кривавою, звичайно, буду я!

***

З Геловіном всіх вітаю,

Й не заснути я бажаю!

Ти в цей вечір не забудь

Вікна й двері відімкнуть.

Прийде товстий чорний кіт,

Полоскоче за живіт,

Будем гарно святкувати,

Буде Дракула літати,

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє поруч в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Гарна Відьма зачаклує!

Цілу ніч і аж до ранку

Будуть гості й гулянка!

