Привітання з Геловіном 2022: картинки українською, проза і вірші

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6106
Час на прочитання
2 хв

Привітання з Геловіном 2026 року: картинки українською, проза і вірші

Хоч в Україні це свято поки не настільки популярно, як в інших країнах світу, ви можете за бажанням привітати своїх близьких та друзів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Геловіном 2026 року

Привітання з Геловіном 2026 року / © Unsplash

Привітання з Геловіном англійською мовою

Happy Halloween! Wishing you a night full of spooky fun, sweet treats, and magical moments. May your Halloween be full of laughter, surprises, and a little bit of magic!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

Boo! Happy Halloween! May your candy stash be endless, your costumes be amazing, and your night be frightfully fun! Have a spook-tacular time!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

Wishing you a magical Halloween filled with enchanting moments, cozy autumn vibes, and delightful surprises. May all your spooky dreams come true and your day be sprinkled with a little Halloween magic!

Геловін 2026 року: привітання в прозі та віршах

З Геловіном! Нехай цієї ночі відбуваються лише приємні дива, гарбузи усміхаються, привиди приносять гарний настрій, а кишені наповнюються солодощами. Бажаю яскравих емоцій, веселих пригод і трішки магії в кожному дні!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

На порозі Геловін —

Свято привидів і змін!

Гарбузи в вогнях палають,

Відьми в небі пролітають.

Хай цукерки смакують,

Друзі радість дарують,

Хай удача завітає,

А добро перемагає!

З Геловіном! Веселися,

Смійся, грайся, не журися!

Хай ця ніч подарува

Щастя, радість і дива!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

Вітаю з Геловіном! Нехай у цю чарівну ніч оживають найцікавіші фантазії, здійснюються найсміливіші бажання, а всі страхи розвіюються, наче туман над старовинним замком. Бажаю магічного настрою, приємних несподіванок і загадкових історій зі щасливим фіналом!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

Місяць визирнув з-за хмар,

Ніч запалює ліхтар.

Тіні танцюють на стіні,

Зорі сяють вдалині.

Хай чаклунство принесе

Те, що серце береже,

Хай здійсняться всі бажання,

Зникнуть сумніви й вагання.

З Геловіном! Хай в цю ніч

Щастя прожене все навіч

Страхи, смуток і тривоги,

А добро знайде дороги!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

Зі святом Геловіну! Бажаю затишного осіннього вечора, смачних ласощів, веселих компаній і незабутніх моментів. Нехай навіть найстрашніші монстрики сьогодні будуть добрими, чорні коти приносять удачу, а кожен гарбуз світиться радістю. Чудового свята й безлічі приводів усміхатися!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

Гарбузи йдуть у танок,

Привиди стрибають вбок,

Відьми мчать на мітлах в небі —

Свято вже іде до тебе!

Хай цукерки смак дарують,

Хай веселощі панують,

Хай удача йде у дім,

Щастя й радість — разом з ним!

З Геловіном! Чарівної ночі,

Хай сміються всі охочі!

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном / © ТСН.ua

З Геловіном! Нехай відьми варять зілля щастя, павуки плетуть мереживо удачі, а чорні коти прокладають дорогу до здійснення мрій. Бажаю солодкого життя, веселих пригод і стільки позитиву, щоб навіть привиди не могли налякати твою усмішку!

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