Привітання з Геловіном 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Геловіном 2026 року: картинки українською, проза і вірші
Хоч в Україні це свято поки не настільки популярно, як в інших країнах світу, ви можете за бажанням привітати своїх близьких та друзів.
Привітання з Геловіном англійською мовою
Happy Halloween! Wishing you a night full of spooky fun, sweet treats, and magical moments. May your Halloween be full of laughter, surprises, and a little bit of magic!
Boo! Happy Halloween! May your candy stash be endless, your costumes be amazing, and your night be frightfully fun! Have a spook-tacular time!
Wishing you a magical Halloween filled with enchanting moments, cozy autumn vibes, and delightful surprises. May all your spooky dreams come true and your day be sprinkled with a little Halloween magic!
Геловін 2026 року: привітання в прозі та віршах
З Геловіном! Нехай цієї ночі відбуваються лише приємні дива, гарбузи усміхаються, привиди приносять гарний настрій, а кишені наповнюються солодощами. Бажаю яскравих емоцій, веселих пригод і трішки магії в кожному дні!
На порозі Геловін —
Свято привидів і змін!
Гарбузи в вогнях палають,
Відьми в небі пролітають.
Хай цукерки смакують,
Друзі радість дарують,
Хай удача завітає,
А добро перемагає!
З Геловіном! Веселися,
Смійся, грайся, не журися!
Хай ця ніч подарува
Щастя, радість і дива!
Вітаю з Геловіном! Нехай у цю чарівну ніч оживають найцікавіші фантазії, здійснюються найсміливіші бажання, а всі страхи розвіюються, наче туман над старовинним замком. Бажаю магічного настрою, приємних несподіванок і загадкових історій зі щасливим фіналом!
Місяць визирнув з-за хмар,
Ніч запалює ліхтар.
Тіні танцюють на стіні,
Зорі сяють вдалині.
Хай чаклунство принесе
Те, що серце береже,
Хай здійсняться всі бажання,
Зникнуть сумніви й вагання.
З Геловіном! Хай в цю ніч
Щастя прожене все навіч
Страхи, смуток і тривоги,
А добро знайде дороги!
Зі святом Геловіну! Бажаю затишного осіннього вечора, смачних ласощів, веселих компаній і незабутніх моментів. Нехай навіть найстрашніші монстрики сьогодні будуть добрими, чорні коти приносять удачу, а кожен гарбуз світиться радістю. Чудового свята й безлічі приводів усміхатися!
Гарбузи йдуть у танок,
Привиди стрибають вбок,
Відьми мчать на мітлах в небі —
Свято вже іде до тебе!
Хай цукерки смак дарують,
Хай веселощі панують,
Хай удача йде у дім,
Щастя й радість — разом з ним!
З Геловіном! Чарівної ночі,
Хай сміються всі охочі!
З Геловіном! Нехай відьми варять зілля щастя, павуки плетуть мереживо удачі, а чорні коти прокладають дорогу до здійснення мрій. Бажаю солодкого життя, веселих пригод і стільки позитиву, щоб навіть привиди не могли налякати твою усмішку!