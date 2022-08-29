Привітання з Горіховим Спасом 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

29 серпня українці традиційно святкують Горіховий Спас. Віряни йдуть до церкви та святять там горіхи, мед, деякі інші продукти. Привітання з Горіховим Спасом, картинки українською мовою підготував для вас ТСН.ua.
Вітання з Горіховим Спасом у прозі
Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, корзини успіхів, мішки радості та повні засіки благополуччя.
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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!
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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.
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Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай. Щедрих запасів на зиму, чудового хліба на майбутній рік!
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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.
З Горіховим Спасом: привітання у віршах
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас чекає успіх!
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Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
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Горіховий Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
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Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
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Сьогодні прийшов Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
Привітання з Горіховим Спасом: короткі смс
Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
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Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
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Прощається серпень горіховою гілкою
Змахнувши на прощання, ніби рукою.
Горіховий Спас на згадку про літо
Нам дарує сьогодні тепло і спокій.