Привітання з Горіховим Спасом 2022: картинки українською, проза, вірші та смс

29 серпня українці традиційно святкують Горіховий Спас. Віряни йдуть до церкви та святять там горіхи, мед, деякі інші продукти. Привітання з Горіховим Спасом, картинки українською мовою підготував для вас ТСН.ua.

Вітання з Горіховим Спасом у прозі

Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, корзини успіхів, мішки радості та повні засіки благополуччя.

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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

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Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай. Щедрих запасів на зиму, чудового хліба на майбутній рік!

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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.

З Горіховим Спасом: привітання у віршах

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас чекає успіх!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Горіховий Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

***

Сьогодні прийшов Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

Привітання з Горіховим Спасом: короткі смс

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Прощається серпень горіховою гілкою

Змахнувши на прощання, ніби рукою.

Горіховий Спас на згадку про літо

Нам дарує сьогодні тепло і спокій.

З Горіховим Спасом: картинки українською мовою

З Горіховим Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Горіховим Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Горіховим Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua

З Горіховим Спасом: картинки українською / Фото: ТСН.ua