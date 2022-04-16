Привітання з Лазаревою суботою 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

Привітання з Лазаревою суботою 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

16 квітня 2022 року християни східного обряду святкують досить велике свято - Лазареву суботу. Пов'язане воно з чудесним воскресінням Лазаря Ісусом Христом. ТСН.ua зібрав для вас привітання з Лазаревою суботою та картинки до свята.

Лазарева субота: привітання в прозі

У Лазарєву суботу від щирого серця хочу побажати завжди вірити в диво і не відпускати надії, постійно йти праведним шляхом і ніколи не сумніватися, що попереду чекають тільки світлі, щасливі та радісні дні.

***

З настанням Вербної Суботи, днем ​​чудесного воскресіння праведного Лазаря Ісусом Христом! Нехай всі члени сім'ї завжди будуть здорові, недуги обходять стороною. Усього найкращого та найсвітлішого в день Вербної Суботи!

***

Зі святом! З Лазаревою суботою! Нехай чудо воскресіння святого Лазаря вселяє в серця християн справжню надію, а світло цього свята осяває душі добром, наповнює їх благодатним спокоєм, миром і радістю.

***

У цей знаменний день всім християнам належить згадати, що немає в світі нічого непідвладного Господу. І як Лазар воскрес, поставши перед Ісусом, так нехай у душах наших воскресає любов до ближнього, співчуття, благочестя і світло, а чудеса Божих благословень торкнуться всіх праведних. З Лазаревою суботою, дорогі брати й сестри, з чудовим часом звершення всіх Божих планів!

***

Цього чудового дня вітаю зі святом Лазаревої суботи. Від щирого серця хочеться побажати добра і щастя вам і всій вашій родині, здоров'я, любові, радості і гарного настрою. Нехай у вашому житті ніколи не буде горя, а хороші моменти радують завжди!

***

З Лазаревою суботою, чудовим днем, коли християни змогли побачити диво воскресіння праведного Лазаря Сином Божим Ісусом Христом. Досконале диво засвідчує прийдешнє воскресіння померлих. Нехай же ця дата завжди залишається в людській свідомості спогадом про неймовірне диво.

***

У Лазареву суботу бажаю миру і спокою, любові і щастя, раю на землі і світлої надії в душі. Нехай віра робить тебе сильнішою, нехай в твоєму житті трапляються справжні чудеса. Будь славною і доброю людиною. І нехай Господь дарує тобі благо за всі гідні діяння.

***

З Лазаревою суботою вітаю! Нехай чудо воскресіння святого Лазаря вселяє в серця ваші сподівання і віру. Нехай світло свята осяває душу добром і дарує благополуччя.

***

У день Лазаревої суботи бажаю вам миру, щастя і маленького раю. Нехай світла надія не покидає вас, а добро осяває. Нехай Господь дарує благо.

***

З Лазаревою суботою вітаю. Бажаю світлих, неймовірних і радісних днів у житті. Хочу, щоб у вашому серці була віра і надія, а добро допомагало долати всі негаразди.

З Лазаревою суботою: вірші

З суботою Лазаревою вітаю,

Велике свято. Нехай зараз

Вся наша віра лише міцнішає,

А радість хай не покидає очей.

Бажаю нам добра і благодаті,

Щоб Ангели не відступали ні на крок.

Винагородить Святий нехай чудний платою

З самих-самих світлих благ.

***

У цей вербний тиждень,

У дні Великого посту,

Є особлива субота,

Почитаємо ми Христа!

Лазаревою та зветься,

Верби на честь неї зірвемо,

Завтра свято до нас увірветься

Вербним і недільним днем!

***

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

Від недуг – повне зцілення.

***

У Лазареву вам суботу

Щастя я бажаю,

У диво вірити і любити

Я вас закликаю.

***

Сьогодні святкують всі Лазареву суботу,

Відкладіть всю домашню роботу,

Веселіться, але сильно не галасуйте,

Адже піст ще великий, врахуйте.

***

Нині Лазаря субота,

Час нам вербу наламати,

Та є ще одна робота –

Всім здоров'я побажати.

***

Суботу Лазареву зустрічайте,

Господа Бога прославляйте,

Не забувайте вірити в диво,

Нехай щастям світяться очі.

Легенду про Лазаря пам'ятайте завжди,

І світло й любов хай прийдуть у ваш дім!

***

У цю світлу суботу

Проявлю свою турботу,

Принесу тобі букет.

Не квіти живі, ні,

Просто прутики від верби

З ніжним пухом першим,

Щоб щастя в дім прийшло,

Нове свято принесло!

***

У Лазареву суботу

Щастя вам бажаю,

У диво вірити й любити

Я вас закликаю.

Нехай завжди по вашій вірі

Лише дано вам буде.

Благодать велика Божа

З вами нехай прибуде.

***

Вам у Лазареву суботу

Бажаю віри міцної,

Бажаю свято вірити,

Сподіватися та любити,

І з вірою непорушною

Легко, щасливо жити.

Лазарева субота 2022: картинки

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання

Лазарева субота: привітання