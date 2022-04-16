Привітання з Лазаревою суботою 2022 року: картинки, листівки, проза, вірші та смс

16 квітня 2022 року християни східного обряду святкують досить велике свято - Лазареву суботу. Пов'язане воно з чудесним воскресінням Лазаря Ісусом Христом. ТСН.ua зібрав для вас привітання з Лазаревою суботою та картинки до свята.
Лазарева субота: привітання в прозі
У Лазарєву суботу від щирого серця хочу побажати завжди вірити в диво і не відпускати надії, постійно йти праведним шляхом і ніколи не сумніватися, що попереду чекають тільки світлі, щасливі та радісні дні.
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З настанням Вербної Суботи, днем чудесного воскресіння праведного Лазаря Ісусом Христом! Нехай всі члени сім'ї завжди будуть здорові, недуги обходять стороною. Усього найкращого та найсвітлішого в день Вербної Суботи!
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Зі святом! З Лазаревою суботою! Нехай чудо воскресіння святого Лазаря вселяє в серця християн справжню надію, а світло цього свята осяває душі добром, наповнює їх благодатним спокоєм, миром і радістю.
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У цей знаменний день всім християнам належить згадати, що немає в світі нічого непідвладного Господу. І як Лазар воскрес, поставши перед Ісусом, так нехай у душах наших воскресає любов до ближнього, співчуття, благочестя і світло, а чудеса Божих благословень торкнуться всіх праведних. З Лазаревою суботою, дорогі брати й сестри, з чудовим часом звершення всіх Божих планів!
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Цього чудового дня вітаю зі святом Лазаревої суботи. Від щирого серця хочеться побажати добра і щастя вам і всій вашій родині, здоров'я, любові, радості і гарного настрою. Нехай у вашому житті ніколи не буде горя, а хороші моменти радують завжди!
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З Лазаревою суботою, чудовим днем, коли християни змогли побачити диво воскресіння праведного Лазаря Сином Божим Ісусом Христом. Досконале диво засвідчує прийдешнє воскресіння померлих. Нехай же ця дата завжди залишається в людській свідомості спогадом про неймовірне диво.
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У Лазареву суботу бажаю миру і спокою, любові і щастя, раю на землі і світлої надії в душі. Нехай віра робить тебе сильнішою, нехай в твоєму житті трапляються справжні чудеса. Будь славною і доброю людиною. І нехай Господь дарує тобі благо за всі гідні діяння.
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З Лазаревою суботою вітаю! Нехай чудо воскресіння святого Лазаря вселяє в серця ваші сподівання і віру. Нехай світло свята осяває душу добром і дарує благополуччя.
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У день Лазаревої суботи бажаю вам миру, щастя і маленького раю. Нехай світла надія не покидає вас, а добро осяває. Нехай Господь дарує благо.
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З Лазаревою суботою вітаю. Бажаю світлих, неймовірних і радісних днів у житті. Хочу, щоб у вашому серці була віра і надія, а добро допомагало долати всі негаразди.
З Лазаревою суботою: вірші
З суботою Лазаревою вітаю,
Велике свято. Нехай зараз
Вся наша віра лише міцнішає,
А радість хай не покидає очей.
Бажаю нам добра і благодаті,
Щоб Ангели не відступали ні на крок.
Винагородить Святий нехай чудний платою
З самих-самих світлих благ.
***
У цей вербний тиждень,
У дні Великого посту,
Є особлива субота,
Почитаємо ми Христа!
Лазаревою та зветься,
Верби на честь неї зірвемо,
Завтра свято до нас увірветься
Вербним і недільним днем!
***
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю,
Нехай Господь принесе благословення,
Від недуг – повне зцілення.
***
У Лазареву вам суботу
Щастя я бажаю,
У диво вірити і любити
Я вас закликаю.
***
Сьогодні святкують всі Лазареву суботу,
Відкладіть всю домашню роботу,
Веселіться, але сильно не галасуйте,
Адже піст ще великий, врахуйте.
***
Нині Лазаря субота,
Час нам вербу наламати,
Та є ще одна робота –
Всім здоров'я побажати.
***
Суботу Лазареву зустрічайте,
Господа Бога прославляйте,
Не забувайте вірити в диво,
Нехай щастям світяться очі.
Легенду про Лазаря пам'ятайте завжди,
І світло й любов хай прийдуть у ваш дім!
***
У цю світлу суботу
Проявлю свою турботу,
Принесу тобі букет.
Не квіти живі, ні,
Просто прутики від верби
З ніжним пухом першим,
Щоб щастя в дім прийшло,
Нове свято принесло!
***
У Лазареву суботу
Щастя вам бажаю,
У диво вірити й любити
Я вас закликаю.
Нехай завжди по вашій вірі
Лише дано вам буде.
Благодать велика Божа
З вами нехай прибуде.
***
Вам у Лазареву суботу
Бажаю віри міцної,
Бажаю свято вірити,
Сподіватися та любити,
І з вірою непорушною
Легко, щасливо жити.